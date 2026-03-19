El considerable incremento de las ventas de Yadea a nivel mundial impulsa el cambio hacia la movilidad ecológica

HANOI, Vietnam, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En las últimas semanas se ha notado un considerable aumento en el interés por los vehículos eléctricos de Yadea en varios mercados del mundo. Las tendencias de búsqueda continúan incrementándose cuando las tiendas minoristas en el sureste asiático, África y América Latina experimentan un fuerte impulso en las ventas y los consumidores se pasan de manera activa a soluciones de movilidad eléctrica. Como la marca n.º 1 en ventas de vehículos de dos ruedas por nueve años consecutivos, Yadea está ganando terreno gracias a su sólida calidad de los productos, la excelente reputación de la marca y su capacidad para responder a las necesidades de transporte del mundo real, para acelerar aún más el cambio a nivel mundial hacia opciones más ecológicas de transporte urbano.

Tienda de Yadea en Vietnam (PRNewsfoto/Yadea)

Para los viajeros de la ciudad, las motocicletas y los scooters eléctricos son considerados cada vez más opciones prácticas. Este cambio está impulsado no solo por las nuevas necesidades de movilidad, sino también por una preferencia cada vez mayor por productos de alta calidad y fiables respaldados por marcas de confianza. Existen muchas ventajas que explican por qué los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas son cada vez más una elección popular.

En primer lugar, el costo total de propiedad es mucho menor. En comparación con las motos de gasolina, los vehículos eléctricos de dos ruedas ofrecen una solución mucho más económica, con un costo total de uso que representa alrededor de la décima parte. Además de un precio más asequible en general, los gastos diarios de funcionamiento se reducen significativamente debido al costo más bajo de la electricidad. Al mismo tiempo, la ausencia de sistemas complejos de motores elimina la necesidad de cambios de aceite y reduce la frecuencia de reparaciones, lo que resulta en menores costos de mantenimiento.

En segundo lugar, son muy versátiles para uso diario en distintos contextos. Los vehículos eléctricos de dos ruedas son más adecuados para una amplia gama de necesidades diarias, desde los desplazamientos del día a día y llevar a los niños a la escuela, hasta las visitas al supermercado y los recados que se realizan a lugares cercanos. La estructura ligera, el diseño sencillo y la variedad cada vez mayor de funciones inteligentes los hacen accesibles a un grupo de usuarios más amplio, que incluyen desde estudiantes hasta los motociclistas más experimentados. Para recorridos de distancia media o corta, estos vehículos ofrecen una solución de movilidad mucho más práctica y flexible que se ajusta perfectamente a la vida diaria.

En este contexto, las principales marcas están acelerando la innovación en sus productos para cumplir con las expectativas cada vez mayores de los usuarios. Yadea, por ejemplo, continúa consolidando su cartera con modelos que ofrecen rendimiento, durabilidad y calidad. Mejoras tales como una batería avanzada, funciones inteligentes integradas y un diseño único, ayudan a generar confianza en los nuevos usuarios a la vez que refuerza el valor a largo plazo.

A medida que cada vez más países promueven opciones ecológicas de transporte y los precios internacionales del petróleo fluctúan con más frecuencia, los vehículos eléctricos de dos ruedas dejan de ser meras opciones complementarias. En su lugar, se convierten progresivamente en la opción preferida, y ofrecer una manera más eficiente, práctica y orientada al futuro para viajar por la ciudad.

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FUENTE Yadea