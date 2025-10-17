O GAC estreia na 138ª Canton Fair, apresentando tecnologia e cultura como o motor duplo que impulsiona a expansão global

GUANGZHOU, China, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 15 de outubro, a 138ª Canton Fair foi inaugurada em uma grande cerimônia em Guangzhou. Com o tema "Onde o artesanato encontra a tecnologia", a GAC fez uma forte aparição na Autumn Canton Fair com três modelos estratégicos - AION UT, S7 e HPYTEC HL - juntamente com suas conquistas no ecossistema de energia. Este ano, o GAC integrou profundamente o patrimônio cultural de Lingnan e os elementos dos Jogos Nacionais, oferecendo uma vitrine multidimensional da "globalização da tecnologia, globalização do ecossistema e globalização da cultura". A exposição destacou a formidável força tecnológica da GAC e demonstrou as práticas inovadoras e a competitividade sistemática das marcas automotivas chinesas no mercado global.

Na área de exposição do GAC, a mobilidade inteligente ocupou o centro do palco por meio de vitrines dedicadas a veículos, uma zona de tecnologia imersiva em RV e uma exibição de planejamento para soluções globais de armazenamento de energia. Essas ofertas proporcionaram aos compradores globais uma experiência de mobilidade envolvente e voltada para a tecnologia.

Como parceira oficial dos 15º Jogos Nacionais e 12º Jogos Nacionais para Pessoas com Deficiência e 9º Jogos Olímpicos Especiais Nacionais, e a única marca automotiva participante do "138th Canton Fair Music & Cuisine Festival", a GAC criou um espaço de estilo de vida imersivo que combina mobilidade inteligente, culinária cantonesa e experiências interativas. Ao apresentar veículos como o M8, o AION UT e o AION V em cenários de espaço dinâmico e móvel, a GAC capacitou a experiência gourmet e transformou esses modelos em "salas de recepção móveis", apresentando vividamente novas possibilidades de vida entre humanos e veículos para visitantes globais.

Com base em anos de expansão dedicada ao longo de seu caminho de internacionalização, o GAC estabeleceu progressivamente uma rede mundial que abrange 85 países e regiões. Essa rede engloba mais de 570 pontos de vendas e serviços, cinco fábricas no exterior e sete armazéns de trânsito, formando um modelo de negócios maduro que integra exportações de veículos com operações localizadas. De janeiro a setembro de 2025, a GAC exportou 92.000 veículos, com marcas próprias respondendo por mais de 92% dos embarques — um crescimento anual de 16,5%. Olhando para o futuro, o GAC continuará a se concentrar nas necessidades globais dos clientes, otimizando seu portfólio de produtos e experiência de serviço e oferecendo modelos mais competitivos, juntamente com sistemas de serviço sintonizados com o mercado. Essa abordagem criará um ciclo fechado de ciclo completo, desde a entrega do produto até a satisfação do cliente, aumentando ainda mais a força do produto da GAC nos mercados globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798863/GAC_Debuts_at_the_138th_Canton_Fair.jpg

FONTE GAC