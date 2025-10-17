廣汽亮相秋交會，以「科技+文化」雙輪驅動譜寫出海新篇章
新聞提供者GAC
17 10月, 2025, 11:59 CST
廣州 2025年10月17日 /美通社/ -- 10月15日，第138屆廣交會在廣州隆重開幕。廣汽集團以「科技廣汽，生態出海」為主題，攜AION UT、傳祺S7、昊鉑HL三款戰略車型及能源生態成果亮相秋季廣交會。本次參展，廣汽深度融合嶺南文化與全運元素，通過「科技出海、生態出海、文化出海」三位一體的立體化展示，向世界展現「科技廣汽」的強大實力，向全球客商呈現中國汽車品牌在全球化進程中的創新實踐與體系化競爭力。
在廣汽集團展台，通過現場設置車型展示區、VR沉浸式科技體驗區及儲能出海規劃展示區，廣汽為全球采購商打造沉浸式智慧出行體驗空間。
廣汽作為十五運會和殘特奧委會官方合作伙伴，也是唯一入駐「第138屆廣交會音樂美食節」的汽車品牌，在美食節核心區打造集「智慧出行、廣府美食、互動體驗」於一體的沉浸式生活品味空間，通過現場車型的移動空間場景化展示，賦能廣府美食體驗，將 M8 、AION V 、AION UT 等車型轉化為「移動會客廳」，向全球客商生動演繹人車生活新場景。
基於在國際化道路上的持續深耕，廣汽已逐步構建起覆蓋85個國家與地區的全球網絡，擁有570余個銷售服務網點、5家海外工廠及7個中轉倉庫，形成「整車出口+本地化運營」的成熟模式。2025年1-9月，廣汽集團實現出口整車9.2萬輛，其中自主品牌占比超過92%，同比增長16.5%。面向未來，廣汽將持續聚焦全球用戶需求，不斷優化產品矩陣與服務體驗，通過更具競爭力的車型與更貼近本地市場的服務體系，構建從產品交付到用戶滿意的全周期閉環，進一步提升全球市場產品力。
SOURCE GAC
分享這篇文章