廣汽亮相秋交會，以「科技+文化」雙輪驅動譜寫出海新篇章

廣汽作為十五運會和殘特奧委會官方合作伙伴，也是唯一入駐「第138屆廣交會音樂美食節」的汽車品牌，在美食節核心區打造集「智慧出行、廣府美食、互動體驗」於一體的沉浸式生活品味空間，通過現場車型的移動空間場景化展示，賦能廣府美食體驗，將 M8 、AION V 、AION UT 等車型轉化為「移動會客廳」，向全球客商生動演繹人車生活新場景。

基於在國際化道路上的持續深耕，廣汽已逐步構建起覆蓋85個國家與地區的全球網絡，擁有570余個銷售服務網點、5家海外工廠及7個中轉倉庫，形成「整車出口+本地化運營」的成熟模式。2025年1-9月，廣汽集團實現出口整車9.2萬輛，其中自主品牌占比超過92%，同比增長16.5%。面向未來，廣汽將持續聚焦全球用戶需求，不斷優化產品矩陣與服務體驗，通過更具競爭力的車型與更貼近本地市場的服務體系，構建從產品交付到用戶滿意的全周期閉環，進一步提升全球市場產品力。

SOURCE GAC