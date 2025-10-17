GAC、第138回広州交易会（Canton Fair）でデビュー、技術と文化をグローバル展開の2つの原動力として披露

広州（中国）、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 10月15日、第138回広州交易会（Canton Fair）が広州で盛大に開幕しました。「工芸とテクノロジーの融合（Where Craft Meets Technology）」をテーマに、GACは秋の広州交易会（Autumn Canton Fair）に3つの戦略モデル（AION UT、S7、HPYTEC HL）とエネルギー・エコシステムの成果を携え、力強い姿を見せました。今年は嶺南文化の伝統と中華人民共和国全国運動会（National Games）の要素を深く融合させ、「技術のグローバル化、エコシステムのグローバル化、文化のグローバル化」を多角的に展示しました。展示はGACの圧倒的な技術力を強調するとともに、中国自動車ブランドが世界市場で示す革新的な実践と体系的な競争力を示しました。

GACの展示エリアでは、専用車両展示、VR没入型技術ゾーン、グローバル・エネルギー貯蔵ソリューション計画展示を通じて、スマート・モビリティが主役となりました。これらの展示は、世界のバイヤーに技術主導の没入型モビリティ体験を提供しました。

「第15回全国運動会（National Games）」、「第12回全国障害者スポーツ大会（National Games for Persons with Disabilities）」、「第9回全国スペシャル・オリンピック大会（National Special Olympic Games）」の公式パートナーとして、また「第138回広州交易会ミュージック＆キュイジーヌ・フェスティバル（Canton Fair Music & Cuisine Festival）」に参加する唯一の自動車ブランドとして、GACはスマート・モビリティ、広東料理、インタラクティブ体験を融合した没入型ライフスタイル空間を創出しました。M8、AION UT、AION Vなどの車両を動的な移動空間シナリオで展示することで、GACは美食体験を強化し、これらのモデルを「移動式応接室」へと変貌させ、世界中の来場者に人と車の生活における新たな可能性を鮮やかに示しました。

長年にわたる国際化への取り組みを基盤に、GACは85の国と地域にまたがる世界的なネットワークを段階的に構築してきました。このネットワークは、570以上の販売/サービス拠点、5つの海外製造工場、7つのトランジット倉庫を網羅し、車両輸出と現地化事業を統合した成熟したビジネス・モデルを形成しています。2025年1月から9月にかけて、GACは9万2,000台の車両を輸出し、自社ブランドが輸出量の92％以上を占め、前年同期比16.5％増となりました。今後、GACは引き続きグローバルな顧客ニーズに焦点を当て、製品ポートフォリオとサービス体験を最適化し、市場に即したサービス・システムと共に、より競争力のあるモデルを提供していきます。このアプローチにより、製品提供から顧客満足に至るまでのフルサイクルの閉ループを構築し、GACのグローバル市場における製品競争力をさらに強化します。

SOURCE GAC