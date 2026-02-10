O GAC MPV serve como frota oficial de recepção para a APEC China 2026, demonstrando a força da fabricação chinesa

GUANGZHOU, China, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- De 1 a 10 de fevereiro de 2026, o primeiro evento oficial do Ano da APEC na China ocorreu em Guangzhou, marcando um momento importante para a cooperação econômica na Ásia-Pacífico. Como frota de recepção oficial designada, o MPV do GAC forneceu serviços de mobilidade de alto padrão para as delegações participantes, destacando as capacidades avançadas da fabricação automotiva chinesa no cenário internacional.

Como o mecanismo econômico mais influente da Ásia-Pacífico, a seleção do GAC pela APEC ressalta a crescente confiança nas marcas automotivas premium da China. Essa honra reflete o histórico consistente de desempenho e confiabilidade da GAC MPV em grandes eventos nacionais e internacionais. Ao longo dos anos, o GAC MPV foi apresentado nos XV Jogos Nacionais, na Conferência Understanding China, nas Duas Sessões Nacionais, no Fortune Global Forum e no Xuanyuan Automotive Blue Book Forum. Sua aparição repetida nessas ocasiões de alto nível demonstra amplo reconhecimento dos organizadores do evento e consolida ainda mais sua posição no segmento de MPV premium.

O GAC continua a fazer progressos constantes na reputação da marca e no desempenho do mercado. A família GAC MPV alcançou vendas acumuladas superiores a 850.000 unidades, com mais de 480.000 de sua série líder. Essas conquistas posicionam a GAC entre as principais marcas no segmento premium de MPV da China, mantendo a liderança em volume de vendas e valor residual. Sua combinação de funcionalidade, refinamento e durabilidade conquistou forte confiança dos usuários em diversos cenários de mobilidade.

Por meio de inovação contínua, fabricação avançada e desenvolvimento focado no cliente, a GAC continua comprometida em promover soluções de mobilidade de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução dos mercados doméstico e global. De servir conferências internacionais a melhorar as viagens diárias, o MPV da GAC reflete o progresso da excelência automotiva chinesa e a confiança de uma indústria que entra em uma nova era de mobilidade inteligente e sustentável.

