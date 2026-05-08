GAC lidera as vendas de veículos elétricos em Hong Kong em abril, avançando sua estratégia de expansão global de alta qualidade

HONG KONG, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Segundo as estatísticas sobre os primeiros registros de veículos particulares em abril de 2026 divulgadas pelo Departamento de Transportes de Hong Kong, a GAC alcançou vendas totais de 1.646 unidades na RAE de Hong Kong em abril, ocupando o primeiro lugar no mercado local de veículos particulares. Desse total, as vendas de veículos elétricos a bateria atingiram 1.596 unidades, enquanto os veículos elétricos híbridos recarregáveis representaram 50 unidades. As vendas acumuladas da GAC representaram 12% do mercado nos primeiros quatro meses de 2026.

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Desde o início deste ano, a GAC tem mantido um forte ritmo de crescimento na RAE de Hong Kong. De janeiro a fevereiro, suas vendas de veículos elétricos figuraram entre as duas primeiras marcas chinesas e entre as três primeiras no ranking geral. Em março, o volume mensal de vendas no atacado aproximou-se das 2.000 unidades, uma marca histórica. Devido a esse sucesso, a GAC alcançou o primeiro lugar no ranking de vendas em abril. Esses resultados concretos comprovam a formidável competitividade da iniciativa "Fabricação Inteligente Chinesa" da GAC e sua sólida reputação entre os consumidores do mercado de Hong Kong.

Desde o lançamento do seu plano "Hong Kong ACTION" em 2025, a GAC vem posicionando o mercado de Hong Kong como um centro estratégico para os mercados de veículos com volante à direita e como uma vitrine internacional. A empresa desenvolveu sistematicamente um sistema de quatro capacidades integradas, abrangendo produtos, fornecimento, serviços e marca.

A liderança da GAC em Hong Kong não é um caso isolado, mas um reflexo da aceleração de sua atuação global. Nos primeiros quatro meses de 2026, o total de exportações da GAC para o exterior atingiu 70.474 unidades, registrando um aumento de 133,9% em relação ao mesmo período do ano anterior — liderando o crescimento do setor e acelerando sua internacionalização.

No ano passado, a GAC consolidou uma sólida posição de liderança em vários dos principais mercados: liderança em participação de mercado no segmento de táxis elétricos da Tailândia, marca chinesa número 1 na Arábia Saudita, líder do segmento com o modelo M8 nos Emirados Árabes Unidos… O restante dos nossos principais mercados também se encontra no topo do ranking.

De líder em vendas no mercado de Hong Kong a uma presença próspera nos mercados globais, a GAC está migrando da "venda de carros" para o "enraizamento" no exterior, integrando profundamente seus produtos aos estilos de vida e às culturas locais. No futuro, a GAC continuará a escrever um novo capítulo de expansão global de alta qualidade para a "Fabricação Inteligente Chinesa" em mercados cada vez maiores ao redor do mundo.

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FONTE GAC