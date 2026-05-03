Exportações da GAC batem recorde e crescem 133,9% entre janeiro e abril, impulsionando expansão global

GUANGZHOU, China, 3 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Impulsionada pelo forte desempenho das vendas no exterior, que cresceram 86% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior, a GAC intensificou ainda mais seu processo de expansão global. Entre janeiro e abril, a empresa exportou 70.474 veículos, registrando um crescimento de 133,9% na comparação anual. Com base na estratégia "One GAC 2.0", a companhia avança em direção à meta de exportar 250.000 unidades, com uma ambição adicional de alcançar 300.000.

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Principal produto estratégico global da marca, o AION UT segue se destacando no mercado. No segmento de hatchbacks 100% elétricos, o modelo ocupa a liderança na RAE de Hong Kong, na Colômbia, no Uruguai e em Cingapura; a segunda posição na Indonésia; e o terceiro lugar na Tailândia e no México. Na Austrália, o AION UT recebeu mais de 600 pedidos já no primeiro mês de pré-venda.

Crescimento consistente nas regiões e avanços em mercados estratégicos

Na região Ásia-Pacífico, a GAC registrou 6.287 pedidos durante o Salão Internacional do Automóvel de Bangkok. As vendas mensais cresceram 503% na RAE de Hong Kong, 900% na Malásia e 338% na Indonésia. Paralelamente, o AION UT foi oficialmente lançado na Austrália. Na Europa, o modelo foi apresentado em Milão e passou a ser produzido localmente por meio de parceria com a Magna, na Áustria — um passo importante dentro da estratégia "Na Europa, para a Europa". Em Israel, a AION alcançou o top 10 de vendas de veículos elétricos apenas seis meses após seu lançamento. Nas Américas, as vendas avançaram significativamente, com alta de 775% no Uruguai e 1.007% na Colômbia. Ao mesmo tempo, a GAC segue fortalecendo sua presença no marketing esportivo, patrocinando clubes de destaque como o Flamengo, no Brasil, e o Oriente Petrolero, na Bolívia.

Evolução da estratégia global e aceleração do ecossistema internacional

Durante a 139ª Canton Fair, a GAC firmou cartas de intenção para a exportação de mais de 900 veículos, totalizando aproximadamente US$ 10 milhões, evidenciando a força do modelo "Tecnologia + Ecossistema". A Conferência Internacional de Parceiros GAC 2026 reuniu 700 concessionários de 87 países, consolidando ainda mais sua rede global de vendas. No Auto China, a empresa apresentou seu Plano Estratégico 2030, com o objetivo de entrar em 120 países e estabelecer mais de 2.000 pontos de atendimento no exterior. Com um portfólio completo de motorização distribuído entre as marcas GAC, AION e HYPTEC, a companhia projeta alcançar um milhão de vendas anuais fora da China.

Ao evoluir de uma operação focada apenas na exportação de produtos para um modelo de integração global de ecossistema, a GAC acelera sua trajetória rumo à marca de um milhão de veículos vendidos internacionalmente.

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FONTE GAC