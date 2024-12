O grupo educacional britânico GEDU adiciona a ICN, uma instituição Triple Crown ao seu portfólio

LONDRES, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Global Education (GEDU) fez uma parceria com a triple accredited business school, ICN, para impulsionar sua oferta de negócios internacionais para os alunos.

A ICN tem três campi; Paris, Nancy e Berlim, e está classificada no top 1% das escolas de negócios em todo o mundo.

Grupo GEDU e ICN anunciam nova parceria

Seus cursos também são consistentemente classificados no ranking QS:

EMBA: 66º EMBA na Europa/151-160 globalmente

mim: 101-110 Mestrado em Gestão

MSc Luxe (Luxury and Design Management): 61-70

Mestrado em Finanças Internacionais (Finanças e Gestão de Riscos): 101-110

O Vice-CEO da GEDU, Professor Ray Lloyd, disse que isso reforçará os esforços da GEDU para estender a educação de alta qualidade ao resto do mundo.

"Estamos muito satisfeitos em receber a ICN na família GEDU", disse o professor Lloyd.

"Eles fizeram um trabalho incrível em subir no ranking mundial nos últimos anos e nos sentimos privilegiados por terem escolhido a GEDU para ajudá-los a se tornar um líder genuíno em educação empresarial.

"Eles agora estarão em posição de desenvolver ainda mais sua oferta em Nancy e Paris e, nos próximos anos, abrir em outros locais fora da França para garantir que tenham uma presença significativa no cenário mundial.

"Ao mesmo tempo, trabalharemos para garantir que sua ambiciosa agenda de pesquisa seja cumprida e que seu impacto seja ampliado.

"Os métodos inovadores de ensino ATM da ICN, combinando Arte, Tecnologia e Gestão, têm sido um enorme sucesso, resultando em reconhecimento global pelo seu ensino superior de alta qualidade e aumentará significativamente a ambição da GEDU de fornecer acesso a educação de alta qualidade a estudantes de todo o mundo."

A reitora da ICN Business School, professora Florence Legros, saudou a parceria.

"Esta parceria estratégica com a GEDU é um marco fundamental na história da ICN Business School", disse o professor Legros.

"Com esta parceria, a ICN está se equipando para afirmar sua excelência acadêmica e garantir seu desenvolvimento em um ambiente global cada vez mais competitivo.

"Graças à GEDU, líder mundialmente reconhecida no ensino superior, poderemos manter e melhorar nossa posição entre as principais escolas de gestão do mundo, apoiadas por nosso triplo credenciamento: Equis, AMBA e AACSB.

"Essa parceria nos permitirá fortalecer nosso modelo acadêmico robusto, fundamentado na inovação pedagógica e em nossa abordagem exclusiva de ATM (Arte, Tecnologia, Gestão), ao mesmo tempo em que abriremos novos caminhos para nosso alcance internacional."

Sobre a GEDU:

O Grupo oferece uma gama de oportunidades educacionais, incluindo a gama completa de K12 para qualificações de ensino superior, estágios e escolas de idiomas. Tem operações em 12 países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Malta, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita e Austrália. Seu portfólio abrange uma ampla gama de áreas e é caracterizado por um grande foco na empregabilidade e na experiência do aluno para maximizar o retorno do investimento para os alunos.

Sobre a ICN:

A ICN está entre os 1% das escolas de negócios com tripla acreditação (AACSB, Equis, AMBA), garantindo sua reputação global de excelência acadêmica e profissional.

A perspectiva internacional da escola também foi reconhecida pela revista de notícias francesa Le Point (2021), que classificou a ICN em 6º lugar. Nosso método de ensino inovador, que combina Arte, Tecnologia e Gestão, é oferecido em nossos três campi em Paris, Nancy e Berlim.



A escola agora tem 3.000 alunos, 38% deles do exterior, com forte ênfase no estudo internacional. Nossa missão é proporcionar aos alunos uma educação inovadora e transdisciplinar que os prepare para se tornarem gerentes responsáveis, equipados com as habilidades para trabalhar em um mundo de negócios global.

