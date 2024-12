Le groupe éducatif britannique GEDU ajoute ICN, une institution de la Triple Couronne, à son portefeuille

LONDRES, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Global Education (GEDU) s'est associé à une école de commerce triplement accréditée, ICN, pour renforcer son offre de commerce international pour les étudiants.

L'ICN possède trois campus : Paris, Nancy et Berlin, et est classé dans le premier pour cent des écoles de commerce au niveau mondial.

Leurs cours figurent également régulièrement en bonne place dans les classements QS :

EMBA : 66ème EMBA en Europe /151-160 au niveau mondial

MIM : 101-110 Master en gestion

MSc Luxe (Management du luxe et du design) : 61-70

MSc International Finance (Finance et gestion des risques) : 101-110

Le professeur Ray Lloyd, directeur général adjoint de la GEDU, a déclaré que cette initiative renforcerait les efforts de la GEDU visant à étendre l'enseignement de haute qualité au reste du monde.

"Nous sommes ravis d'accueillir ICN dans la famille GEDU", a déclaré le professeur Lloyd.

"Ils ont fait un travail remarquable en grimpant dans les classements mondiaux ces dernières années et nous nous sentons privilégiés qu'ils aient choisi GEDU pour les aider à devenir un véritable leader dans le domaine de l'enseignement commercial."

"Ils seront désormais en mesure de développer leur offre à Nancy et à Paris et, au cours des prochaines années, d'ouvrir d'autres sites en dehors de la France afin de s'assurer une présence significative sur la scène mondiale."

"Dans le même temps, nous veillerons à ce que leur ambitieux programme de recherche soit mis en œuvre et que son impact soit amplifié."

"Les méthodes d'enseignement innovantes de l'ATM d'ICN, qui combinent l'art, la technologie et la gestion, ont connu un énorme succès, ce qui leur a valu une reconnaissance mondiale pour leur enseignement supérieur de haute qualité. Elles contribueront de manière significative à l'ambition de GEDU de fournir un accès à un enseignement de haute qualité aux étudiants du monde entier."

La doyenne de l'école de commerce ICN, le professeur Florence Legros, s'est félicitée de ce partenariat.

"Ce partenariat stratégique avec GEDU marque un tournant dans l'histoire d'ICN Business School", a déclaré le professeur Legros.

"Avec ce partenariat, ICN se donne les moyens d'affirmer son excellence académique et d'assurer son développement dans un environnement mondial de plus en plus compétitif."

"Grâce à GEDU, leader mondialement reconnu dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous serons en mesure de maintenir et d'améliorer notre position parmi les meilleures écoles de gestion au monde, grâce à notre triple accréditation : EQUIS, AMBA et AACSB."

"Ce partenariat nous permettra de renforcer notre modèle académique solide, fondé sur l'innovation pédagogique et notre approche unique de l'ATM (Art, Technologie, Management), tout en ouvrant de nouvelles voies pour notre rayonnement international."

À propos de GEDU :

Le groupe offre un éventail de possibilités d'éducation, y compris la gamme complète des diplômes de la maternelle à la 12e année jusqu'à l'enseignement supérieur, les apprentissages et les écoles de langues. Le groupe est présent dans 12 pays, à savoir les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la France, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite et l'Australie. Son portefeuille couvre un large éventail de domaines et se caractérise par une attention particulière portée à la fois à l'employabilité et à l'expérience des étudiants afin de maximiser le retour sur investissement pour ces derniers.

À propos d'ICN :

ICN fait partie des 1% d'écoles de commerce disposant d'une triple accréditation (AACSB, EQUIS, AMBA), garantissant sa réputation mondiale pour l'excellence académique et professionnelle.

L'ouverture internationale de l'école a également été reconnue par le magazine d'information français Le Point (2021), qui a classé ICN à la 6e place. Notre méthode d'enseignement innovante, qui combine l'art, la technologie et la gestion, est dispensée sur nos trois campus de Paris, Nancy et Berlin.



L'école compte aujourd'hui 3 000 étudiants, dont 38 % viennent de l'étranger, et met l'accent sur les études internationales. Notre mission est d'offrir aux étudiants une formation innovante et transdisciplinaire qui les prépare à devenir des gestionnaires responsables dotés des compétences nécessaires pour travailler dans un monde des affaires globalisé.

