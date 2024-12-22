英國教育集團 GEDU 新增三冠王院校 ICN

三個校區的課程也在 QS 排名中佔據高位：

EMBA：歐洲第 66 屆 EMBA/全球第 151 至 160 位

MIM：管理學碩士 101 至 110 位

MSc Luxe（奢侈品與設計管理）：61 至 70 位

MSc International Finance（金融和風險管理）：101 至 110 位

GEDU 副行政總裁教授 Ray Lloyd 教授表示，這將鼓舞 GEDU 將高品質教育擴展至世界其他地區。

Ray Lloyd 表示：「我們很高興歡迎 ICN 加入 GEDU 家庭。」

過去幾年， ICN 在攀升世界排名方面表現出色，對於此機構選擇 GEDU 助其發展成為商業教育的真正領導者，我們感到很榮幸。

他們現在將能夠在南希和巴黎進一步發展其產品，並在未來幾年內在法國以外其他地點開業，確保在世界舞台上佔有一席之地。

同時，我們將努力確保其雄心勃勃的研究議程得以達成，其影響力得以擴大。

「ICN 創新的 ATM 教學方法，結合藝術、科技和管理，取得巨大成功，從而獲得全球的高等教育認可，並將鼓舞 GEDU，為全球各地的學生提供接受高品質教育的機會。」

ICN 商學院院長 Florence Legros 教授對雙方的合作表示歡迎。

Florence Legros 表示：「與 GEDU 的這項戰略合作關係，標誌著 ICN 商學院歷史上的重要里程碑。」

通過這項合作夥伴關係，ICN 正在裝備自己，以確保其卓越的學術成就，並確保其在競爭日益激烈的全球環境中的發展。

感謝全球公認的高等教育領導者 GEDU，在三重認證的支持下，我們將能夠保持並提升我們在全球頂尖管理學院中的地位： EQUIS、AMBA 和 AACSB。

這項合作關係將使我們能夠加強我們強大的學術模式，基於教學創新和我們獨特的 ATM（藝術、科技、管理）方法，同時為我們的國際覆蓋範圍開啟新的道路。」

GEDU 簡介：

集團提供一系列教育機會，包括從 K12 到高等教育資格、學徒訓練和語言學校的全部課程。 集團業務遍及 12 個國家/地區，包括美國、加拿大、英國、愛爾蘭、德國、法國、西班牙、馬耳他、阿聯酋、印度、沙特阿拉伯、澳洲。其課程組合涵蓋廣泛的學科領域，專注於提升就業能力和學生體驗，務求讓學生的投資回報最大化。

ICN 簡介：

ICN 是獲得三重認證 (AACSB、EQUIS、AMBA) 的 1% 商學院之一，保證其全球卓越的學術和專業聲譽。

商學院的國際視野也獲得法國新聞雜誌 Le Point (2021) 的肯定，此雜誌將 ICN 排在第 6 位。 我們的創新教學方法集藝術、科技和管理於一身，在我們在巴黎，南希和柏林的三個校園中提供。



學校重視國際學習，現有 3000 名學生，其中 38% 來自海外。我們的使命是為學生提供創新的跨領域教育，培養學生成為負責任的管理者，並具備在全球商業世界中工作的技能。

SOURCE Global Education (GEDU)