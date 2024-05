Marketing

O ícone de Gotham City, Bruce Wayne, inspira HIPERCARROS de outro mundo da Automobili Pininfarina BRAZIL - Portuguese USA - English USA - Français USA - English USA - Deutsch Automobili Pininfarina 30 abr, 2024, 16:30 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo Automobili Pininfarina cria uma coleção de veículos personalizados inspirados em Bruce Wayne da DC, o alter ego bilionário e personalidade civil do super-herói da DC Batman

Veículos ultraexclusivos desenvolvidos para a Wayne Enterprises , uma marca de luxo desenvolvida pela Warner Bros . Discovery Global Consumer Products e disponível para compra em BruceWayneX.com

Bros Discovery Consumer Products BruceWayneX.com Duas versões do hiperelétrico B95 hiper Barchetta e do Battista hiper GT oferecem recursos técnicos e paletas de cores totalmente novos e exclusivos como uma expressão perfeita da filosofia da marca, " Dream Cars ". Feito Real'

Barchetta Battista GT paletas Dream Cars A Automobili Pininfarina Battista estará em exibição exclusivamente como parte de uma experiência de varejo ao vivo somente para convidados que será lançada em breve em Nova York

Assista ao filme de lançamento da colaboração aqui: youtu.be/qh0QFsDSH14?si=nKq2ZJr8eIEdTe3U

Recursos complementares disponíveis para download aqui NOVA YORK, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Automobili Pininfarina fez a curadoria de uma coleção de veículos 100% elétricos personalizados, inspirados em Bruce Wayne, da DC, em colaboração com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e Relevance International. Continue Reading

B95 Gotham 1 B95 Gotham 2 B95 Dark Knight 1 Battista Dark Knight 1 Battista Dark Knight 2 Battista Gotham 1

Como um empreendedor visionário apaixonado por inovação de ponta e tecnologia sustentável, o gosto elegante e refinado de Wayne combina com o design italiano personalizado e a experiência de luxo do cliente da Automobili Pininfarina, onde os clientes fazem a curadoria de seu 'carro dos sonhos' junto com os artesãos e a equipe de design em o Ateliê Cambiano.

Como resultado, a personalidade de Bruce Wayne na tela inspirou duas novas versões altamente exclusivas do hiper Barchetta Automobili Pininfarina B95 e do hiper GT Battista. Cada elemento das duas especificações exclusivas, chamadas 'Gotham' e 'Dark Knight', foi selecionado para complementar o estilo de vida luxuoso de um ícone da cultura pop, que apareceu em inúmeras formas de entretenimento e mídia desde sua estreia em 1939. Esta parceria será lançada em BruceWayneX.com e será seguida por um conceito de teatro de varejo inédito apenas para convidados neste verão, onde um Automobili Pininfarina Battista estará em exibição exclusiva.

Paolo Dellachà, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "Nossa parceria com a Wayne Enterprises por meio da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, DC e Relevance International são uma escolha natural para a Automobili Pininfarina. É impulsionado pela nossa busca partilhada por tecnologias pioneiras e sustentáveis para promover o futuro da mobilidade. Esta colaboração não só nos permite despertar a imaginação dos nossos clientes, mas também alcançar e inspirar públicos novos e diversos."

Dave Amantea, diretor de design da Automobili Pininfarina, continuou: "Projetar um hipercarro totalmente elétrico inspirado em Bruce Wayne é uma tarefa dos sonhos de nossa equipe, dando-lhes liberdade criativa para se colocarem na imaginação de alguém tão icônico quanto Bruce Wayne. Estas duas especificações exclusivas para os nossos dois hipercarros representam os veículos definitivos para o homem por trás da máscara mais famosa do mundo".

Andrea Crespi, diretora técnica da Automobili Pininfarina, concluiu: "A Wayne Enterprises se destaca como um farol de inovação e uma prova de uma dedicação inabalável em ultrapassar os limites do que é possível. Os veículos B95 Barchetta e Battista hyper GT já capturam com sucesso esse espírito visionário, refletindo os esforços incansáveis e as mentes brilhantes de nossas equipes técnicas da Automobili Pininfarina."

Robert Oberschelp, chefe da Warner Bros. A Discovery Global Consumer Products acrescentou: "A colaboração com a Automobili Pininfarina no projeto desses veículos incríveis e de última geração exemplifica nosso lema orientador da Wayne Enterprises: faça parceria com marcas de primeira linha para trazer o gosto elevado de Bruce Wayne para o mundo real. Esses impressionantes hipercarros, com design elaborado e tecnologia futurista, celebram o estilo de vida Wayne ao mesmo tempo em que oferecem um produto inovador diferente de qualquer outro no mercado".

Especificações do veículo

A Automobili Pininfarina criou duas versões exclusivas do B95 hyper Barchetta e Battista hyper GT, chamadas Gotham e Dark Knight, com muitas especificações técnicas exclusivas e inéditas. Todos os quatro carros são movidos por uma bateria de íons de lítio de alta capacidade de 120 kWh e quatro motores para gerar 1.900 cv. Isso é suficiente para impulsionar cada modelo 100% elétrico de 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) em menos de dois segundos – mais rápido que um carro de Fórmula 1 atual.

Os modelos Battista e B95 recebem novos aprimoramentos de tela HMI inspirados na Wayne Enterprises, apresentando uma voz de instrução inspirada no leal mordomo e assistente de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Os modelos Battista também oferecem especificações totalmente novas para melhorar o desempenho. Isso inclui barbatanas de tubarão na tampa traseira e aberturas nas venezianas nas asas dianteiras e traseiras de fibra de carbono para melhorar a eficiência aerodinâmica geral em relação ao freio aerodinâmico traseiro e à carroceria lateral do veículo. O exterior é completado com logotipos da Wayne Enterprises nas saias laterais e no teto, e todos os modelos exibem chassi e placa de porta de alumínio exclusivos, inspirados em Bruce Wayne.

Para enfatizar ainda mais o 'Dream Cars. Com a filosofia Made Real, os interiores dos carros Battista Gotham e Dark Knight beneficiam de um design de portas e tejadilho completamente novo, onde uma grande parte do tejadilho é de vidro curvo, para iluminar o ambiente interior.

Especificação de Gotham

Este design pretende refletir a sofisticação mais gentil e civil de Bruce Wayne. Ambos os modelos B95 e Battista são estofados em couro castanho distinto que inclui acolchoados personalizados nos painéis centrais, juntamente com costuras bege.

A carroceria do Gotham Battista tem acabamento em uma impressionante pintura brilhante Argento Vittorio, complementada pela pintura brilhante Nero Torino no teto Goccia. Para finalizar o visual, o icônico logotipo 'F' da marca é retroiluminado e feito de alumínio anodizado escovado e polido. As rodas de liga leve dianteiras de 20 polegadas e traseiras de 21 polegadas têm acabamento em preto brilhante Prezioso Evoluzione e aro canal em preto fosco.

As rodas do Gotham B95 são muito parecidas com as do Gotham Battista, exceto pelo acabamento em um anel interno preto fosco e um anel externo preto brilhante, com pinças Titan e um anel de trava central do aro preto anodizado em alumínio escovado para completar o visual .

Especificação do Cavaleiro das Trevas

Por outro lado, o design do Cavaleiro das Trevas reflete o uso da tecnologia por Bruce Wayne para manter uma vantagem em sua luta contra o submundo do crime de Gotham City. Esses veículos apresentam estofamento em Alcantara preto e couro preto, com um exclusivo ponto contrastante em dois tons preto e dourado.

A carroceria do Cavaleiro das Trevas Battista tem acabamento em pintura brilhante Nero Profondo, teto Nero Torino 'Goccia' e aros polidos em cerâmica Glorioso completam o visual. O exterior do Dark Knight B95 combina com o Battista, também apresentando aros polidos em cerâmica.

Todos os quatro designs refletem a busca pela inovação da Wayne Enterprises e a personalidade de Bruce Wayne. Desde o uso sutil do logotipo corporativo da Wayne Enterprises em todos os veículos até o bordado personalizado dos bancos e a voz inspirada em Alfred Pennyworth, esses carros dos sonhos são a personificação da personalidade do ícone de Gotham City.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE:

automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTAS DO EDITOR

SOBRE AUTOMÓVEIS PININFARINA

A Automobili Pininfarina está sediada em Cambiano, Itália, com escritório comercial em Munique, Alemanha, e conta com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Projetados, projetados e produzidos manualmente na Itália, com foco na criação de experiências para os principais formadores de opinião do mundo, todos os veículos da Automobili Pininfarina incorporam a filosofia de design PURA. Esta filosofia também irá permear todos os futuros automóveis de produção, combinando perfeitamente a inspiração clássica com a tecnologia de ponta.

SOBRE AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK PARA O KIT DE IMPRENSA )

Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho que hoje é inatingível em qualquer carro esportivo legalizado para uso rodoviário com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de corrida de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponíveis, o Battista combina engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (US Combined EPA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais que 150 exemplares de Battista serão feitos individualmente à mão no ateliê em Cambiano, Itália.

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), parte da Warner Bros. A Discovery Global Brands, Franchises and Experiences amplia o poderoso portfólio de marcas e franquias de entretenimento da empresa para a vida de fãs em todo o mundo. O WBDGCP faz parceria com os melhores licenciados do mundo em programas premiados de brinquedos, moda, decoração e publicação inspirados nas maiores franquias da Warner Bros.' estúdios de cinema, televisão, animação e jogos, HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim e muito mais. Com programas inovadores de licenciamento e merchandising globais, iniciativas de varejo e parcerias promocionais, o WBDGCP é uma das principais organizações de licenciamento e merchandising de varejo do mundo.

DC, parte da Warner Bros. Discovery, cria personagens icônicos e histórias duradouras e é uma das maiores editoras mundiais de quadrinhos e histórias em quadrinhos. O trabalho criativo da DC diverte públicos de todas as gerações ao redor do mundo com histórias e personagens da DC integrados em toda a Warner Bros. Divisões de filmes, televisão, animação, produtos de consumo, entretenimento doméstico, jogos e experiências temáticas da Discovery, e no serviço de assinatura de quadrinhos digitais DC Universe Infinite. Saiba mais em DC.com.

Relevance International é uma agência de consultoria estratégica, comunicação, marketing, construção de marca, experiencial e digital, de propriedade feminina e de serviço completo, que oferece uma abordagem global de 360 graus em seus escritórios em Nova York , Londres e Los Angeles. Conhecida por campanhas e parcerias internacionais, a rede global da agência opera em todos os continentes para levar a marca e os objetivos de negócios dos clientes mais longe e com mais rapidez. A empresa é especializada em transformar marcas em líderes de mercado em estilo de vida luxuoso, imobiliário, tecnologia, hospitalidade e design, entre outros. A empresa revelou recentemente sua divisão Brand Experience & Partnerships para se concentrar na narrativa ao vivo e digital, com ênfase na construção de ecossistemas colaborativos de marca e entretenimento. Fundada por Suzanne Rosnowski, a Relevance International comemora 12 anos de excelência premiada.

www.relevanceinternational.com | @relevanceinternational

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401448/B95_Gotham_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401449/B95_Gotham_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401447/B95_Dark_Knight_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401450/Battista_Dark_Knight_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401451/Battista_Dark_Knight_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401452/Battista_Gotham_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

FONTE Automobili Pininfarina