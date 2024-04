Bruce Wayne, der Held von Gotham City, inspiriert vier außergewöhnliche SUPERSPORTWAGEN von Automobili Pininfarina

Als visionärer Unternehmer, der für bahnbrechende Innovationen und nachhaltige Technologien brennt, passt Bruce Wayne mit seinem erlesenen Geschmack perfekt zum maßgeschneiderten italienischen Design von Automobili Pininfarina und dem luxuriösen Kundenerlebnis des Unternehmens, gemeinsam mit den Handwerkskünstlern und dem Designteam des Ateliers in Cambiano ihr „Traumauto" zusammenzustellen.

So hat der Kultcharakter Bruce Wayne zwei neue, besonders exklusive Versionen des B95 Barchetta-Supersportwagens und des Battista GT-Supersportwagens von Automobili Pininfarina inspiriert. Jedes Element der beiden einzigartigen Ausstattungsvarianten „Gotham" und „Dark Knight" wurde in Einklang mit dem luxuriösen Lebensstil der Popkultur-Ikone entworfen, die seit ihrem Debüt im Jahr 1939 in zahlreichen Medien und Unterhaltungsgenres präsent ist. Vorgestellt wird diese Partnerschaft auf BruceWayneX.com, gefolgt vom exklusiven Event, das nur geladenen Gästen offen steht − ein neuartiges Konzept für ein Einkaufserlebnis, bei dem in diesem Sommer exklusiv ein Automobili Pininfarina Battista präsentiert wird.

Paolo Dellachà, CEO von Automobili Pininfarina, erklärt: „Die Partnerschaft mit Wayne Enterprises über Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, DC und Relevance International passt hervorragend zu Automobili Pininfarina. Uns vereint das gemeinsame Streben, bahnbrechende und nachhaltige Technologien zu entwickeln, mit denen wir die Zukunft der Mobilität gestalten wollen. Durch diese Zusammenarbeit beflügeln wir nicht nur die Fantasie unserer Kunden, sondern erreichen und inspirieren auch neue und andere Zielgruppen."

Dave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina, sagt: „Die Entwicklung eines vollelektrischen Supersportwagens nach dem Vorbild von Bruce Wayne ist ein Traumjob für unser Team und gibt ihm die kreative Freiheit, sich in den legendären Bruce Wayne hineinzuversetzen. Die beiden exklusiven Ausstattungsvarianten für unsere beiden Supersportwagen repräsentieren die ultimativen Fahrzeuge für den Mann hinter der berühmtesten Maske der Welt."

Andrea Crespi, Technischer Leiter von Automobili Pininfarina, ergänzt: „Wayne Enterprises ist ein Leuchtturm der Innovation und zeugt vom unermüdlichen Bestreben, die Grenzen des Möglichen zu sprengen. Der B95 Barchetta und der Battista GT-Supersportwagen fangen diesen visionären Geist bereits erfolgreich ein und spiegeln die unermüdlichen Anstrengungen und brillanten Köpfe der technischen Teams bei Automobili Pininfarina wider."

Robert Oberschelp, Firmenchef von Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit Automobili Pininfarina bei der Entwicklung dieser unglaublichen, hochmodernen Fahrzeuge ist ein hervorragendes Beispiel für die Unternehmensphilosophie von Wayne Enterprises – mit führenden Marken zu kooperieren, um den erlesenen Stil von Bruce Wayne Realität werden zu lassen. Diese atemberaubenden Supersportwagen mit ihrem aufwendigen Design und den futuristischen Technologien reflektieren den Lifestyle von Bruce Wayne und sind innovative Produkte, die auf dem Markt ihresgleichen suchen."

Fahrzeugspezifikationen

Automobili Pininfarina hat unter den Bezeichnungen Gotham und Dark Knight zwei exklusive Versionen des B95 Barchetta-Supersportwagens und des Battista GT-Supersportwagens kreiert. Die Fahrzeuge zeichnen sich durch zahlreiche einzigartige und revolutionäre technische Ausstattungsmerkmale aus. Alle vier Automobile werden von einer leistungsstarken 120-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und vier Motoren mit einer Gesamtleistung von 1.900 PS angetrieben − genug Power, um jedes der rein elektrischen Modelle in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Damit sind die Fahrzeuge schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen.

Die beiden Ausführungen des Battista und des B95 besitzen ein optimiertes neues, von Wayne Enterprises inspiriertes HMI-Display mit einer von Bruce Waynes treuem Butler und Assistenten Alfred Pennyworth inspirierten Sprachausgabe. Die Battista-Modelle umfassen zudem völlig neue, leistungssteigernde Spezifikationen. Dazu zählen ein Flossendesign am Heck sowie Lüftungsschlitze an den Front- und Heckflügeln aus Carbon, um die aerodynamische Gesamteffizienz der hinteren Luftbremse und der seitlichen Karosserie zu optimieren. Den letzten Schliff erhält das Exterieur durch „Wayne Enterprises"-Logos an Seitenschwellern und Dach. Alle Modelle verfügen zudem über ein einzigartiges Aluminium-Chassis und ein Türschild aus Aluminium, ebenfalls inspiriert von Bruce Wayne.

Um die Philosophie „Dream Cars Made Real" zu unterstreichen, zeichnet sich der Innenraum bei den Battista-Modellen Gotham und Dark Knight durch ein völlig neues Tür- und Dachdesign aus − der Großteil des Dachs besteht aus gewölbtem Glas, wodurch ein besonders helles Ambiente entsteht.

Ausstattung „Gotham"

Dieses Design soll die vornehme Kultiviertheit von Bruce Wayne widerspiegeln. Die Polster der B95- und der Battista-Modelle sind mit exquisitem hellbraunem Leder bezogen, das eine maßgeschneiderte Steppung in der Mitte sowie hellbraune Nähte aufweist.

Die Karosserie des Gotham Battista ist im atemberaubenden, hochglänzenden Farbton Argento Vittorio gehalten, kombiniert mit einem Goccia-Dach in Nero Torino. Abgerundet wird das Design durch das markante „F"-Logo der Marke aus gebürstetem und poliertem eloxiertem Aluminium mit Hintergrundbeleuchtung. Die 20-Zoll-Leichtmetallräder vorne und die 21-Zoll-Leichtmetallräder hinten sind in glänzendem Prezioso Evoluzione mit mattschwarzen Akzenten gestaltet.

Die Räder des B95 Gotham ähneln denen des Battista Gotham, jedoch sind die Felgen mit einem mattschwarzen Innen- und einem glänzend schwarzen Außenring ausgeführt. Vervollständigt wird der Look durch Titan-Bremssättel und einen gebürsteten, schwarz eloxierten Zentralverschluss.

Ausstattung „Dark Knight"

Demgegenüber spiegelt das Design Dark Knight die Vorliebe Bruce Waynes für ausgeklügelte Technologie wider, mit der er im Kampf gegen die kriminelle Unterwelt von Gotham City brilliert. Diese Modelle sind mit Bezügen aus schwarzem Alcantara und schwarzem Leder gestaltet, akzentuiert von schwarz-goldenen Kontrastnähten.

Die Karosserie des Dark Knight Battista ist in glänzendem Nero Profondo lackiert, das Goccia-Dach im Farbton Nero Torino. Keramikpolierte Glorioso-Felgen vervollständigen den Look. Das Exterieur des Dark Knight B95 entspricht dem Battista und ist ebenfalls mit keramikpolierten Felgen kombiniert.

Alle vier Designvarianten stehen für das innovationsorientierte Streben von Wayne Enterprises und die charakteristische Persönlichkeit von Bruce Wayne. Mit dezenten Details wie dem Firmenlogo von Wayne Enterprises oder der individuellen Bestickung der Sitze sowie der von Alfred Pennyworth inspirierten Stimme der Sprachausgabe verkörpern diese Traumfahrzeuge die Persönlichkeit des legendären Helden von Gotham City perfekt.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

automobili-pininfarina.com/media-hub

REDAKTIONSHINWEISE

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA

Der operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich im italienischen Cambiano. Das Unternehmen besitzt zudem eine Niederlassung in München. Das Führungsteam besteht aus erfahrenen Experten, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken gearbeitet haben. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie sind als einzigartige Erlebnisse für weltweit führende Trendsetter konzipiert und verkörpern die PURA-Designphilosophie des Unternehmens. Diese Philosophie wird auch alle zukünftigen Serienfahrzeuge prägen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER DEN AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LINK ZUR PRESSEMAPPE)

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde. Er bietet ein Leistungsniveau, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert mit einer einzigen Ladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Höchstens 150 Exemplare des Battista werden im Atelier im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), Teil von Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises and Experiences, bringt ein starkes Portfolio an Unterhaltungsmarken und Franchises in das Leben von Fans auf der ganzen Welt. WBDGCP kooperiert weltweit mit den besten Lizenznehmern für preisgekrönte Spielzeug-, Mode-, Wohnkultur- und Verlagsprogramme, die von den größten Franchises der Film-, Fernseh-, Animations- und Spiele-Studios von Warner Bros. sowie von HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und anderen inspiriert sind. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBDGCP eine der führenden Lizenz- und Merchandising-Organisationen der Welt.

DC, Teil von Warner Bros. Discovery, ist einer der weltweit größten Verleger von Comics und Graphic Novels. Das Unternehmen erschafft Figuren und Geschichten mit Kultcharakter. Die kreative Arbeit von DC unterhält ein weltweites Publikum aller Generationen. Die Geschichten und Charaktere aus dem DC–Universum finden sich in den Sparten Film, Fernsehen, Animation, Konsumartikel, Home Entertainment, Games und Erlebniswelten aus dem Angebot von Warner Bros. Discovery sowie des digitalen Comic-Abonnementanbieters DC Universe Infinite. Weitere Informationen finden Sie unter DC.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2401448/B95_Gotham_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2401449/B95_Gotham_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2401447/B95_Dark_Knight_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2401450/Battista_Dark_Knight_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2401451/Battista_Dark_Knight_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2401452/Battista_Gotham_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg