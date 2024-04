Marketing

Public Relations

IR & Compliance

Agency

All Products AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA E MAHINDRA RACING VÃO ÀS RUAS DE MÔNACO PARA HONRAR O ÍCONE DA CORRIDA, GIUSEPPE 'NINO' FARINA BRAZIL - Portuguese USA - English USA - English USA - Deutsch Italia - Italiano USA - español Automobili Pininfarina 26 abr, 2024, 18:13 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo • 76 anos após o triunfo de Giuseppe 'Nino' Farina no Grande Prêmio de Mônaco de 1948, o espírito do piloto lendário retorna sob o disfarce da Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina • Comemorando o auge do desempenho e o espírito destemido de Nino Farina, o desempenho do hiper GT elétrico puro de 1.900 HP foi apresentado antes da FIA ABB de 2024 E-Prix de Fórmula E Mônaco , com Mahindra Racing Nyck de Vries e EdoardoMortara ao volante • O modelo exclusivo celebra a ilustre carreira de automobilismo e o espírito destemido do primeiro campeão mundial de F1 e sobrinho do ícone do design e fundador da empresa Battista 'Pinin' Farina, Nino Farina • Limitada a apenas cinco exemplares exclusivos, Battista Edizione Nino Farina tem acabamento em Rosso Nino pintura e contraste Bianco Sestrieree acabamento Iconica Blu , com Glorioso rodas douradas e um atraente gráfico '01' na lateral da carroceria • Ativos de acompanhamento disponíveis para download aqui: dropbox.com/scl/fo/s3odldqjyrtpsludyfavi/AAfxWYK1jOrQ9MJy5MqXawM?rlkey=u225ga79ahqcki162u4bh7gjx&st=hbd2rxdb&dl=0 MÔNACO, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O espírito do piloto lendário Giuseppe 'Nino' Farina – o primeiro campeão mundial de F1 – retornou às ruas de Mônaco, 76 anos após sua vitória no circuito icônico. O sobrinho do fundador da Carrozzeria Pininfarina, Battista 'Pinin' Farina, é a inspiração por trás da Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina. O hiper GT puramente elétrico que leva seu nome foi à pista para um retorno emocionante antes do E-Prix de Mônaco de Fórmula E da ABB FIA de 2024, pilotado pelos pilotos da Mahindra Racing, Nyck de Vries e Edoardo Mortara. Continue Reading

Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 1 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 2 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 3 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 4 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 5 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 6

Eles percorreram o famoso circuito de rua, passando por trechos icônicos como Saine Dévote, Casino Square e Grand Hotel Hairpin – as mesmas curvas que Nino Farina teria experimentado em 1948.

A Battista Edizione Nino Farina limita-se a apenas cinco exemplares únicos e presta homenagem à lenda do automobilismo nascida em Torino. Cada carro da série celebra um dos cinco marcos na incrível carreira de Nino Farina no automobilismo, garantindo que cada colecionador possua uma obra-prima única do design italiano.

Em 1950, Nino Farina competiu nas primeiras corridas de Grande Prémio formalmente organizadas pela FIA – actual Campeonato do Mundo de Fórmula 1 – liderando uma equipa de três carros. Sua carreira de grande sucesso contou com várias vitórias notáveis, incluindo seu famoso triunfo nas ruas de Monte Carlo em 1948. O seu legado, caracterizado por uma reputação destemida ao volante e paixão pelo desporto, continua a cativar entusiastas em todo o mundo.

Georgios Syropoulos, piloto-chefe de testes da Automobili Pininfarina, disse: "A Battista Edizione Nino Farina presta uma homenagem evocativa a uma lenda indiscutível da família Pininfarina e sua herança. A sua é uma história de espírito e coragem e que melhor maneira de celebrar a sua memória do que conduzir o carro que leva o seu nome pelo cenário de uma das suas maiores vitórias. Sua ilustre carreira no automobilismo testemunhou muitas vitórias emocionantes e Mônaco é uma das pistas de corrida mais icônicas do mundo".

Nyck de Vries, piloto da Mahindra Racing, disse: "Edo e eu tivemos uma experiência incrível ao dirigir o Battista. É um carro verdadeiramente especial e fiquei muito impressionado com seu desempenho. Foi um prazer absoluto pilotá-lo na pista de corrida ePrix de Mônaco e em estradas abertas."

A Automobili Pininfarina teve acesso aos recursos e experiência da Mahindra Racing através do relacionamento único de ambas as marcas pertencentes ao Grupo Mahindra.

Battista Edizione Nino Farina

O design exterior inconfundível apresenta uma pintura vermelha Rosso Nino profunda e rica, complementada por uma pintura especial na parte inferior da carroceria, com acabamento em Bianco Sestriere e Iconica Blu, com rodas Glorioso Gold e um olho- capturando o gráfico lateral '01'.

O exterior apresenta o Furiosa Pack, composto por um divisor dianteiro de fibra de carbono revisado, lâminas laterais e difusor traseiro, com uma risca de giz Bianco Sestriere, e o Carbon Accent Pack com acabamento em Black Exposed Signature Carbon.

Os detalhes escuros estendem-se até ao tejadilho do Goccia, enquanto o Exterior Jewellery Pack tem acabamento em alumínio escovado, anodizado em preto. Isto complementa as pinças de travão pretas e os anéis de bloqueio central, que têm acabamento em alumínio escovado anodizado em preto.

Os detalhes sutis fazem referência a Nino Farina, com a gravação "Nino Farina" no farol, também em alumínio escovado anodizado em preto, enquanto a asa de carbono do lado do motorista apresenta o gráfico "Nino Farina".

No interior, o banco do condutor tem acabamento em Alcantara Preto, com o banco do passageiro contrastante com acabamento em Alcantara Bege, ambos com elementos em Couro Preto Sustentável Luxo. Os encostos de cabeça personalizados apresentam uma coroa de louros bordada e o gráfico '01' em dourado no lado do motorista, enquanto o encosto de cabeça do passageiro apresenta o logotipo 'f' da Automobili Pininfarina em vermelho. Rosso Nino aparece nas costas de ambos os bancos, combinando com o exterior.

Os cintos de segurança Iconica Blu fazem referência aos detalhes exteriores, com costuras contrastantes em dois tons personalizadas em bege e vermelho no túnel central, painel e bancos. Detalhes escuros também podem ser encontrados no interior, com as Joias Interiores com acabamento em alumínio escovado, anodizado em preto.

O carro mais potente e legalizado para circulação na Itália é movido por um trem de força de última geração que oferece 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponível. O primeiro hiper GT puramente elétrico do mundo utiliza uma bateria de íons de lítio de alta capacidade de 120 kWh contida em uma carcaça de fibra de carbono forte, mas leve. Sua tecnologia exclusiva de controle de largada contribui para a aceleração de um carro de Fórmula 1, com 0-60mph alcançado em 1,79s, 0-100km/h completado em 1,86s, 0-120mph executado em 4,49s e 0-200 km/h percorridos em apenas 4,75 segundos.

Para obter mais informações, visite

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTAS DO EDITOR

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina tem sede operacional em Cambiano, Itália, com escritório comercial em Munique, Alemanha, e conta com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Projetados, projetados e produzidos manualmente na Itália, com foco na criação de experiências para os principais formadores de opinião do mundo, todos os veículos da Automobili Pininfarina incorporam a filosofia de design PURA. Esta filosofia também irá permear todos os futuros automóveis de produção, combinando perfeitamente a inspiração clássica com a tecnologia de ponta.

SOBRE AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK PARA O KIT DE IMPRENSA )

Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho inatingível hoje em qualquer carro esportivo legalizado para uso rodoviário com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de corrida de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponíveis, o Battista combina engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (US Combined EPA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais que 150 exemplares de Battista serão feitos individualmente à mão no ateliê em Cambiano, Itália.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398635/Automobili_Pininfarina_Battista_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398636/Automobili_Pininfarina_Battista_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398637/Automobili_Pininfarina_Battista_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media /2398641/Automobili_Pininfarina_Battista_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398645/Automobili_Pininfarina_Battista_5.jpg

Foto - https://mma .prnewswire.com/media/2398646/Automobili_Pininfarina_Battista_6.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

FONTE Automobili Pininfarina