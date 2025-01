O lendário jogo multijogador on-line para PC, Gunbound, retorna com beta fechado para o Sudeste Asiático e América Latina.

SINGAPURA, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Gravity Game Hub (GGH) PTE. LTD., uma subsidiária da GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) está fazendo um grande retorno com o teste beta fechado (CBT) para o lendário jogo de artilharia, Gunbound. Previsto para ocorrer de 16 a 30 de janeiro de 2025, este anúncio despertou entusiasmo entre os fãs em todo o Sudeste Asiático e América Latina.

Teste beta fechado do Gunbound (PRNewsfoto/Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.)

Gunbound é conhecido por sua mistura dinâmica de estratégia e personalização, onde os jogadores podem customizar seus avatares, selecionar veículos com habilidades únicas e competir amigavelmente com outros jogadores de todo o mundo.

"Gunbound causou um impacto duradouro na cultura dos jogos, particularmente no Sudeste Asiático e na América Latina. Estamos empolgados em trazer de volta este jogo icônico e amado para uma nova geração de jogadores, enquanto preservamos os elementos que tornaram o original tão lendário. O teste beta fechado marca uma conquista importante para proporcionar uma experiência refinada e agradável para o lançamento final", disse Harry Choi, presidente da Gravity Game Hub (GGH).

O que esperar no teste beta fechado do Gunbound?

O teste beta fechado deve revelar várias melhorias e novos recursos projetados para melhorar a experiência geral dos jogadores. Entre as melhorias está um lançador de interface do usuário renovado, e problemas de compatibilidade encontrados durante o teste Alpha foram resolvidos para garantir uma jogabilidade mais suave para todos os usuários.

Além dessas melhorias, os fãs de Gunbound também podem esperar uma série de eventos e recompensas exclusivas para a fase CBT.

Recompensas e eventos exclusivos durante o CBT

Grande aumento de moeda no jogo: cada jogador receberá 1.000.000 de ouro e 1.000.000 em dinheiro para personalizar avatares e experimentar as ofertas da loja.

Recompensa especial de login: faça login diariamente e ganhe pelo menos 100 GP para receber recompensas emocionantes durante o grande lançamento!

Buff de fim de semana: aproveite o fim de semana com um aumento adicional de 100% para GP e ouro. (Período: sexta-feira, 11 h GMT+8 a domingo, 23 h GMT+8)

Top 50 CBT: os 50 melhores jogadores receberão recompensas exclusivas, adicionando uma vantagem competitiva ao evento. Essas recompensas garantem que os participantes estarão totalmente imersos no jogo enquanto desfrutam de uma prévia do que está por vir.

Como participar do teste beta fechado do Gunbound?

A participação é simples, com o registro disponível através do site oficial do Gunbound:

Registre-se para criar uma conta na Gravity Game Hub (GGH) em https://gunbound.gnjoy.asia ou https://gunboundggh.com (recomendado para jogadores da América Latina).

ou https://gunboundggh.com (recomendado para jogadores da América Latina). Baixe o cliente do jogo para o CBT e use a conta da Gravity Game Hub (GGH) para participar do beta fechado.

Nota: Os jogadores podem fazer login no Gunbound usando sua conta existente da Gravity Game Hub (GGH)

Com suas mecânicas únicas de turnos e foco na jogabilidade comunitária, Gunbound conquistou um lugar especial no coração de muitos jogadores. Este teste beta fechado tem como objetivo recapturar aquela magia enquanto introduz novas e aprimoradas funcionalidades para o público moderno.

Importante: Todos os personagens criados e itens obtidos durante a fase beta fechada serão RESETADOS (excluídos).

Sobre a Gravity Game Hub

Fundada em 2021, a Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. é uma editora e desenvolvedora de jogos especializada em jogos on-line e para celular. A Gravity Game Hub está comprometida em oferecer uma experiência de jogo interativa e criar uma comunidade dinâmica para todos os jogadores no Sudeste Asiático.

Sobre a Softnyx

Fundada em abril de 2001, a Softnyx passou os últimos 20 anos lançando uma ampla variedade de jogos on-line, incluindo Gunbound, Rakion e WolfTeam. A empresa criou um mundo de jogos exclusivo, que é desfrutado por 50 milhões de usuários em 60 países em todo o mundo. Como pioneira no mercado latino-americano de jogos, a Softnyx desencadeou a onda coreana através de seu espírito incansável de desafio e inovação, solidificando seu status como uma empresa de jogos global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600522/Gunbound_Closed_Beta_Test.jpg

FONTE Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.