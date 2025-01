PC Online Multi-Player Game Legendaris "Gunbound" Kembali Hadir Lewat Fase "Closed Beta" bagi Para Pemain di Asia Tenggara dan Amerika Latin

SINGAPURA, 20 Januari 2025 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) PTE. LTD., anak usaha GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY), kembali membuat terobosan lewat fase Closed Beta Test (CBT) "Gunbound", artillery game legendaris. Diadakan mulai 16 Januari hingga 30 Januari 2025, pengumuman CBT ini disambut dengan antusias oleh para penggemar di Asia Tenggara dan Amerika Latin.

"Gunbound" memadukan strategi dan kustomisasi. Dalam game ini, para pemain dapat membuat sendiri avatar, memilih kendaraan (mobile) dengan senjata unik, serta bertempur dengan para pemain lain di seluruh dunia.