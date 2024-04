O lucro operacional da Gotion High-tech aumentou 391% em 2023, com quase RMB 2,8 bilhões investidos em P&D no ano

HEFEI, China, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Na noite de 19 de abril, a Gotion High-tech (002074) divulgou seu relatório anual de 2023. A empresa obteve receita operacional de RMB 31,605 bilhões, um aumento de 37,11% em relação ao ano anterior; lucro operacional de RMB 975 milhões, um aumento de 390,92% em relação ao ano anterior; e lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa listada de RMB 939 milhões, um aumento anual de 201,28%. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da empresa foi de RMB 2,419 bilhões, um aumento de 201,86% em relação ao ano anterior.

No mesmo dia, a Gotion High-tech também divulgou seu relatório trimestral de 2024. A empresa obteve receitas de RMB 7,508 bilhões, um aumento anual de 4,61%, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa listada, após dedução de lucros e perdas não recorrentes, aumentou 195,26% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O relatório mostra que a entrega de produtos da Gotion High-tech excedeu 40 GWh em 2023, com um crescimento anual de mais de 40%, e a receita de vendas incluindo impostos aumentou mais de 50% em relação ao ano anterior sob a situação de declínio contínuo nos preços das baterias. Receita de vendas de baterias de energia de RMB 23,051 bilhões, um crescimento anual de 24,72%. A receita do negócio de armazenamento de energia foi de 6,932 bilhões de RMB, um aumento de 97,61% em relação ao ano anterior, com a participação na receita subindo para 21,93%.

Gotion High-tech prioriza inovação, aumenta o investimento em P&D e acelera a iteração tecnológica de seus produtos. Em 2023, o investimento em P&D da empresa atingiu RMB 2,768 bilhões, um aumento anual de 14,57%. Os produtos Unified Cell, célula cilíndrica 4695, célula de punção semissólida e célula de bateria de terceira geração da empresa, como L300, M600 e N300, foram reconhecidos pelo mercado por seu excelente desempenho em termos de segurança, densidade energética, desempenho de energia vida útil. Entre eles, a Gotion foi designada globalmente pela Volkswagen Unified Cell; a densidade energética da bateria Astroinno desenvolvida internamente alcança 190 Wh/kg.

Além disso, a Gotion High-tech continua a aprofundar o layout estratégico da globalização. Com quatro fábricas de unidades na Alemanha, Indonésia, Tailândia e Vale do Silício lançando seus produtos, além de bases de produção como no Vietnã, Chicago, Michigan, Eslováquia, Argentina e Indonésia avançando passo a passo, a Gotion High-tech inicialmente formou o layout de dez bases no exterior cobrindo materiais, células e unidades, e realizou a localização da produção e P&D. Em 2023, a Gotion obteve receitas no exterior de RMB 6,428 bilhões, um crescimento anual de 115,69%.

FONTE Gotion High-Tech