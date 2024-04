Le bénéfice d'exploitation de Gotion High-tech a augmenté de 391 % en 2023, avec près de 2,8 milliards de yuans investis dans la R&D cette année

HEFEI, Chine, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le soir du 19 avril, Gotion High-tech (002074) a publié son rapport annuel 2023. La société a réalisé des revenus d'exploitation de 31,605 milliards de yuans, soit une augmentation de 37,11 % sur 12 mois, un bénéfice d'exploitation de 975 millions de yuans, soit une augmentation de 390,92 % sur 12 mois, et un bénéfice net attribuable au propriétaire de la société cotée en bourse de 939 millions de yuans, soit une augmentation de 201,28 % sur 12 mois. Les flux de trésorerie nets de la société provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 2,419 milliards de yuans, en hausse de 201,86 % sur 12 mois.

Le même jour, Gotion High-tech a également publié son rapport trimestriel 2024. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 7,508 milliards de yuans, soit une augmentation de 4,61 % sur 12 mois, tandis que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société cotée après déduction des pertes et profits non récurrents a augmenté de 195,26 % sur 12 mois.

Le rapport montre que Gotion High-tech a livré plus de 40 GWh en 2023, soit une croissance de plus de 40 % sur 12 mois, et que les revenus des ventes, taxes comprises, ont augmenté de plus de 50 % sur 12 mois dans une situation de baisse continue des prix des batteries. Le chiffre d'affaires des ventes de batteries électriques s'est élevé à 23,051 milliards de yuans, soit une croissance de 24,72 % sur 12 mois. Le chiffre d'affaires lié au stockage de l'énergie s'est élevé à 6,932 milliards de yuans, en hausse de 97,61 % sur 12 mois, la part des revenus ayant augmenté à 21,93 %.

La stratégie de Gotion High-tech consiste à favoriser l'innovation, à augmenter les investissements en R&D et à accélérer l'itération de la technologie des produits. En 2023, l'investissement en R&D de la société a atteint 2,768 milliards de yuans, soit une augmentation de 14,57 % en glissement annuel. Les cellules unifiées de l'entreprise, ses cellules cylindriques 4695, ses cellules « punch » semi-solides et ses produits de cellules de batterie de troisième génération tels que la L300, la M600 et la N300, ont été reconnus par le marché pour leurs excellentes performances en termes de sécurité, de densité énergétique, d'efficacité énergétique et de durée de vie. Gotion a notamment été reconnue par Volkswagen Unified Cell dans le monde entier ; la densité énergétique du bloc-batterie Astroinno développé en interne atteint 190 Wh/kg.

En outre, Gotion High-tech continue d'approfondir ses implantations stratégiques dans le cadre de sa mondialisation. Avec quatre usines de blocs-batteries en Allemagne, en Indonésie, en Thaïlande et dans la Silicon Valley aux États-Unis qui lancent des produits, et des bases de production au Vietnam, à Chicago, dans le Michigan, en Slovaquie, en Argentine et en Indonésie qui progressent pas à pas, Gotion High-tech a d'abord mis en place dix bases à l'étranger couvrant les matériaux, les cellules et les blocs-batteries, puis a complété avec succès la localisation de la production et de la R&D. En 2023, Gotion a réalisé un chiffre d'affaires à l'étranger de 6,428 milliards de yuans, soit une croissance de 115,69 % sur 12 mois.