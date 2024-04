Gotion High-tech's bedrijfswinst stijgt met 391% in 2023, bijna RMB 2,8 miljard geïnvesteerd in R&D voor het jaar

HEFEI, China, 22 april 2024 /PRNewswire/ -- Op de avond van 19 april heeft Gotion High-tech (002074) zijn jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Het bedrijf behaalde een bedrijfsopbrengst van RMB 31,605 miljard, een stijging van 37,11% op jaarbasis; een bedrijfswinst van RMB 975 miljoen, een stijging van 390,92% op jaarbasis; en een nettowinst toerekenbaar aan de eigenaar van het beursgenoteerde bedrijf van RMB 939 miljoen, een stijging van 201,28% op jaarbasis. De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg RMB 2,419 miljard, een stijging van 201,86% op jaarbasis.

Op dezelfde dag bracht Gotion High-tech ook zijn kwartaalverslag over 2024 uit. Het bedrijf behaalde een omzet van RMB 7,508 miljard, een stijging op jaarbasis van 4,61%, en de nettowinst toerekenbaar aan de eigenaar van het beursgenoteerde bedrijf na aftrek van eenmalige winsten en verliezen steeg met 195,26% op jaarbasis.

Het rapport laat zien dat de productlevering van Gotion High-tech in 2023 meer dan 40 GWh bedroeg, met een groei van meer dan 40% op jaarbasis, en dat de verkoopopbrengsten inclusief belastingen met meer dan 50% op jaarbasis stegen in een situatie waarin de batterijprijzen voortdurend daalden. Omzet uit verkoop van batterijen van RMB 23,051 miljard, een groei van 24,72% op jaarbasis. De inkomsten uit de energieopslagactiviteiten bedroegen RMB 6,932 miljard, een stijging van 97,61% op jaarbasis, waarbij het aandeel in de inkomsten steeg tot 21,93%.

Gotion High-tech houdt vast aan innovatiedrang, verhoogt R&D-investeringen en versnelt de iteratie van producttechnologie. In 2023 bedroegen de R&D-investeringen van het bedrijf 2,768 miljard RMB, een stijging op jaarbasis van 14,57%. De Unified Cell, de 4695 cilindercel, de halfvaste punchcel en derde generatie batterijcelproducten van het bedrijf zoals L300, M600 en N300 zijn door de markt erkend voor hun uitstekende prestaties op het gebied van veiligheid, energiedichtheid, vermogen en levensduur. Gotion is wereldwijd aangewezen voor de eenheidscel van Volkswagen; de energiedichtheid van het in eigen huis ontwikkelde Astroinno batterijpakket bedraagt 190Wh/kg.

Daarnaast blijft Gotion High-tech de strategische indeling van de globalisering verdiepen. Met vier Pack-fabrieken in Duitsland, Indonesië, Thailand en Silicon Valley in de VS die hun producten lanceren, en productiecentra zoals in Vietnam, Chicago in de VS, Michigan in de VS, Slowakije, Argentinië en Indonesië met stapsgewijze ontwikkeling, vormde Gotion High-tech aanvankelijk de lay-out van tien buitenlandse vestigingen voor materialen, cellen en Pack, en realiseerde het de lokalisatie van productie en R&D. In 2023 behaalde Gotion in het buitenland een omzet van RMB 6,428 miljard, een groei op jaarbasis van 115,69%.