國軒高科2023年營業利潤增長391%

全年產品交付 40GWh 同比增長超 40%

全年研發投入近 28 億元，專利申請突破 8000 項

海外營收增長 115.69% ，儲能業務增長 97.61%

合肥2024年4月20日 /美通社/ -- 4月19日晚，國軒高科（002074）發佈2023年度報告，公司實現營業收入316.05億元，同比增長37.11%；實現營業利潤9.75億元，同比增長390.92%；實現歸母淨利潤9.39億元，同比增長201.28%，經營效益顯著提升。公司經營活動產生的現金流淨額為24.19億元，同比增長201.86%，運營效率得以改善。公司擬每10股派發現金紅利1元（含稅）。

同日，國軒高科還發佈了2024年一季報。一季度公司實現營收75.08億元，同比增長4.61%，扣非歸母淨利潤同比增長195.26%。

全年交付突破40G，動力儲能雙增長

年報顯示，國軒高科2023年產品交付突破40GWh，同比增長超40%，在電池價格持續下降的形勢下，含稅銷售收入同比增長超50%。

動力電池方面，國軒高科積極開拓中高端客戶以及B級車全球市場，推動業績穩步增長。報告期內，動力電池銷售收入230.51億元，同比增長24.72%。客戶結構持續優化，與吉利、奇瑞、上通五、TATA、長安、VinFast等客戶保持穩定合作的同時，新增廣汽、合眾等一批新戰略客戶。根據中國汽車動力電池產業聯盟數據，2023年國軒高科動力電池市占率4.1%，處於行業領先地位。

儲能方面，國軒高科擁有成熟的技術體系、完整的產品矩陣和綜合解決方案。報告期內，公司儲能業務收入69.32億元，同比增長97.61%，營收占比上升至21.93%。公司重點佈局發電側、電網側、電源側和用戶側四大儲能領域，目前已與南方電網、長江三峽、贛能股份、日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國PGT、英國Pod Point等知名企業達成合作，共同推進儲能產業進步。

研發投入近28億 創新驅動產品升級

國軒高科堅持創新驅動，持續加大研發投入，加速產品技術迭代。2023年，公司研發投入達27.68億元，同比增長14.57%；新增超1500項全球專利技術，截至2023年12月底，公司累計申請專利8083項，其中發明專利3573項（含242項國外專利），主持及參與標準制定共計75項。

持續研發創新鑄就了國軒領先的電池技術實力與強大的產品力。報告期內，公司磷酸鐵鋰材料壓實密度和低溫性能大幅提升，磷酸錳鐵鋰產品打破行業天花板，自主開發的PACK技術及電池熱管理技術國內領先；大眾標準電芯、4695圓柱電芯、半固態軟包電池、L300、L600、M600和N300等第三代電芯產品在安全、能量密度、功率性能以及使用壽命上均表現優異，獲得市場認可。其中UC電芯已獲得大眾全球定點；自主研發的啟晨電池包系統能量密度達190Wh/kg。

海外營收增長116% 全球化佈局持續深化

面對產業出海機遇，國軒高科持續深化全球化戰略佈局，完成了美洲、歐非、亞太三大業務板塊的搭建，國內國際雙循環、國內國際研產供銷一體化新發展格局初見雛形。2023年實現海外營收64.28億元，同比增長115.69%，產品出口到泰國、印尼、越南、印度、新加坡、美國、加拿大、歐盟等全球多個國家和地區。

報告期內，國軒高科除獲得大眾海外市場定點，還新增了InoBat、日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國上市公司PGT、英國充電服務商Pod Point等一批國際戰略合作夥伴，乘用車、商用車和儲能電池銷售再上新台階。

德國、印尼、泰國、美國硅谷四個Pack工廠產品順利下線，越南、美國芝加哥、美國密歇根、歐洲斯洛伐克、阿根廷、印尼等生產基地逐步推進。目前公司已經形成150GWh全球產能規模，初步形成覆蓋材料、電芯、Pack的海外十大基地佈局，實現海外本土化生產和研發。

根據長江證券研報，國軒高科未來增長思路清晰，國內外新客戶持續拓展，海外基地加速建設，一體化佈局初見成效，阿爾法將逐漸體現。

SOURCE 國軒高科