O módulo de série Vertex N 720 W da Trinasolar supera os testes internos de desempenho da PV Magazine

CHANGZHOU, China, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O módulo de série Vertex N 720 W da Trinasolar alcançou a maior classificação em um teste da PV Magazine, demonstrando seu excelente desempenho em todas as categorias em testes internos de desempenho. Junto ao módulo preto transparente Vertex S+, esses dois módulos asseguraram as duas melhores colocações entre todos os módulos TOPCon testados.

O teste da PV Magazine abrange tanto testes de desempenho internos quanto avaliações de testes externos, visando fornecer uma avaliação compreensiva do desempenho do módulo PV de várias perspectivas.

Há cinco categorias obrigatórias nos testes internos: inspeção visual, eletroluminescência (EL), desempenho de baixa luminosidade, coeficiente de temperatura e degradação induzida por potencial (PID), bem como uma categoria opcional de degradação induzida por luz (LID). O módulo de série Vertex N 720 W da Trinasolar e o módulo preto transparente Vertex S+ se classificaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, entre todos os módulos TOPCon testados, tendo suas pontuações médias entre 95 e 92 nas categorias de testes obrigatórios, destacando o desempenho superior e a confiabilidade dos módulos da Trinasolar.

Os módulos Vertex N da Trinasolar exibem o melhor desempenho geral entre todos os módulos TOPCon nos testes de desempenho de baixa luminosidade e coeficiente de temperatura, dois indicadores essenciais que mais afetam o rendimento de energia do módulo por watt. Os módulos Vertex N da Trinasolar pontuaram bem à frente dos outros produtos nos testes de PID e de LID, as duas categorias de mais confiabilidade. Isso confere uma operação mais segura em ambientes particularmente difíceis.

O módulo de série Vertex N 720 W da Trinasolar e o módulo preto transparente Vertex S+ utilizam a tecnologia n-type i-TOPCon, com base na avançada plataforma de tecnologia de produto de 210 mm. Esses dois módulos oferecem um valor excepcional em todas as configurações de aplicação, com alta potência, alta eficiência, alto rendimento de energia, alta confiabilidade e baixo LCOE.

Cao Yunduan, chefe de branding e marketing global da Trinasolar, disse: "Nossos módulos Vertex N e Vertex S+ tornaram-se muito populares mundialmente como resultado da sua confiabilidade e desempenho e foram aplicados em vários ambientes diferentes. O desempenho impressionante dos módulos Vertex N e Vertex S+ nos testes recentes reafirmam nossa dedicação em entregar produtos superiores que atendam às crescentes necessidades dos nossos clientes."

Com sua missão de "Energia Solar para Todos", a Trinasolar está dedicada em oferecer mais valor ao cliente ao desenvolver produtos altamente eficientes e potentes com tecnologia de ponta, contribuindo assim para um futuro livre de emissões de gases de efeito estufa.

