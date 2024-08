Trinasolar Module der Serie Vertex N 720W sind Testsieger im PV Magazin

CHANGZHOU, China, 5. August 2024 /PRNewswire/ -- Das Modul der Serie Vertex N 720W von Trinasolar hat in einem Test des PV Magazine den ersten Platz erreicht und damit seine hervorragende Leistung in allen Kategorien bei Leistungstests in Innenräumen bewiesen. Gemeinsam mit dem Modul Vertex S+ clear black belegten diese beiden Module die ersten beiden Plätze unter allen getesteten TOPCon-Modulen.

Der PV-Magazine-Test umfasst sowohl Tests in Innenräumen als auch Tests im Freien, um eine umfassende Bewertung der Leistung von PV-Modulen aus verschiedenen Blickwinkeln zu ermöglichen.

Bei den Tests in Innenräumen gibt es fünf obligatorische Kategorien: Sichtprüfung, Elektrolumineszenz (EL), Schwachlichtverhalten, Temperaturkoeffizient und potentialbedingte Verschlechterung (PID) sowie eine optionale Kategorie der lichtbedingten Verschlechterung (LID). Das Modul der Vertex N 720W Serie von Trinasolar und das Vertex S+ clear black Modul belegten den ersten bzw. zweiten Platz unter allen getesteten TOPCon-Modulen und erreichten in den obligatorischen Testkategorien eine Durchschnittsnote von 95 bzw. 92, dies unterstreicht die überlegene Leistung und Zuverlässigkeit der Trinasolar-Module.

Die Vertex-N-Module von Trinasolar zeigten die beste Gesamtleistung aller TOPCon-Module im Schwachlichtleistungstest und im Temperaturkoeffiziententest, bei den beiden Schlüsselindikatoren, die sich am stärksten auf den Energieertrag pro Watt des Moduls auswirken. Die Vertex-N-Module von Trinasolar schnitten bei den PID- und LID-Tests, den beiden Unterkategorien der Zuverlässigkeit, deutlich besser ab als die anderen Produkte. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb in besonders schwierigen Umgebungen.

Die Module der Vertex N 720W Serie und das Vertex S+ clear black Modul von Trinasolar nutzen die n-i-TOPCon-Technologie, die auf der fortschrittlichen 210 mm Produkttechnologieplattform basiert. Diese beiden Module bieten einen außergewöhnlichen Wert in allen Anwendungsbereichen, mit hoher Leistung, hohem Wirkungsgrad, hoher Energieausbeute, hoher Zuverlässigkeit und niedrigem LCOE.

Cao Yunduan, Leiter der Abteilung Global Branding und Marketing bei Trinasolar, sagte: „Unsere Vertex N- und Vertex S+-Module haben sich aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Leistung weltweit großer Beliebtheit erfreut und werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Die beeindruckende Leistung der Vertex N- und Vertex S+-Module in den jüngsten Tests bestätigt unser Bestreben, überlegene Produkte zu liefern, die den wachsenden Anforderungen unserer Kundschaft gerecht werden."

Trinasolar hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Entwicklung hocheffizienter und leistungsstarker Produkte mit Spitzentechnologie einen höheren Kundennutzen zu bieten und so zu einer Netto-Null-Zukunft beizutragen.