綜合指數TOP 1 天合光能至尊N型720W系列組件位列室內性能測試榜首

广州2024年7月18日 /美通社/ -- 近日，全球光伏行業權威媒體pv magazine公布了最新的「pv magazine test」結果：在室內性能測試中，天合光能至尊N型720W系列組件各項性能表現全優，位列綜合指數第一。同時與至尊N型小金剛黑色透明美學組件一起，位列所有送測TOPCon組件前二。

「pv magazine test」項目是由pv magazine發起的光伏組件性能與發電量的專業評測項目。pv magazine作為來自光伏產業發源地——德國的全球性的權威媒體，時刻關註光伏行業的技術發展和應用，秉持客觀嚴謹的態度，反映當下光伏產品的質量與性能，提供可靠的信息幫助客戶辨別優質產品。該項目特別邀請了業內著名的咨詢公司CEA作為第三方技術專家監控測試整個項目的推進與實施，以確保測試結果的權威性與公正性。

整個項目包含室內性能測試和戶外實證評估兩個方面，旨在從多維度全方位反映光伏組件產品的性能表現。室內測試方面，主要有目檢、EL、弱光性能、溫度系數和PID五個必測子項目和LID一個選測子項目。天合至尊N型720W系列組件和至尊N型小金剛黑色透明美學組件在必測子項目中分別獲得了平均95和92分的高分，在所有送測的TOPCon組件中，位列第一第二。如此好的綜合成績得益於天合光能至尊N型系列組件的全能表現，在性能和可靠性兩方面均展現出了非凡實力。

值得一提的是，在弱光性能和溫度系數這兩個最影響組件單瓦發電的性能指標的測試項目上，天合光能至尊N型組件的綜合表現在所有TOPCon組件中最優，體現了過硬的產品性能，也是至尊系列組件能在各種場景下高效運行的有力證明。同時，在可靠性方面的兩個子項目——PID測試和LID測試中，天合光能至尊N型系列組件的得分較其余產品依舊遙遙領先，充分展示其卓越的可靠性，保障組件在戶外實際環境下平穩運行。

作為全球光伏行業的領軍企業，天合光能引領選擇性發射極、PERC、TOPCon、雙玻、多主柵、高密度封裝、矩形電池等多項關鍵技術的商業化，以科技創新推動產業創新發展。此次獲得高分的天合光能至尊N型720W系列組件和至尊N型小金剛系列組件，采用新一代N型i-TOPCon電池技術，具備高轉換效率、高雙面率、低溫度系數、低衰減等優良特性，同時基於先進的210產品技術平臺，進一步放大高功率、高效率、高發電量、高可靠性及低度電成本「四高一低」優勢，在全場景應用釋放卓越價值。

自成立以來，天合光能始終秉持「以客戶為中心」的核心價值觀，堅持以產品價值為核心競爭力，持續研發創新，全方位提升產品力，為客戶創造更高的價值，引領全球清潔能源全面、高效、可持續發展。

SOURCE 天合光能