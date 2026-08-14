O Oxford International Digital Institute firma parceria com a Algoma University para oferecer vias flexíveis de acesso ao ensino superior canadense

O Oxford International Digital Institute (Instituto Digital Internacional de Oxford, OIDI) e a Algoma University (Universidade Algoma) anunciaram uma nova parceria destinada a apoiar o crescimento internacional sustentável e ampliar o acesso ao ensino superior no Canadá por meio de um modelo flexível de educação transnacional.

LONDRES, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A colaboração permitirá que um programa internacional de primeiro ano em negócios seja oferecido tanto on-line quanto por meio da rede multinacional Global Hub da OIDI, permitindo que os alunos iniciem seus estudos localmente antes de prosseguirem com a formação de nível superior no Canadá.

Essa parceria atende à crescente demanda por opções flexíveis de estudo no exterior, oferecendo aos estudantes caminhos alternativos para o ensino superior canadense, que combinam qualidade acadêmica, acessibilidade e flexibilidade.

O currículo do Programa Internacional de Primeiro Ano em Negócios foi desenvolvido em consonância com os padrões de graduação da Universidade Algoma e permitirá que os alunos aprovados deem continuidade aos estudos em uma variedade de cursos de graduação nas áreas de negócios e economia oferecidos pela universidade.

Para os estudantes, esse modelo oferece um ponto de partida mais flexível e acessível para os estudos internacionais, possibilitando que iniciem sua jornada acadêmica on-line ou em seu país de origem, antes de fazer a transição para estudar no Canadá. Essa abordagem tem como objetivo promover a preparação acadêmica e a autoconfiança dos alunos, além de facilitar sua transição para a vida universitária.

Para a Algoma University, a colaboração introduz uma estrutura de crescimento internacional previsível, sustentável e escalável em diversos mercados. Ao combinar a oferta de cursos por meio da plataforma on-line da OIDI com a oferta presencial em cada país por meio de sua rede Global Hub, que abrange 13 polos em oito países, a parceria amplia o alcance internacional da universidade, preservando a consistência dos programas e os padrões acadêmicos.

Essa parceria reflete o compromisso mútuo com a inovação, a acessibilidade e o sucesso dos alunos, apoiando, ao mesmo tempo, as ambições das duas organizações de ampliar as oportunidades de educação internacional por meio de modelos escaláveis e sustentáveis de implementação.

Gary Palmer, diretor-geral da OIDI, disse:

"À medida que as instituições buscam abordagens sustentáveis para o crescimento internacional, os modelos flexíveis de educação transnacional ganham cada vez mais importância. Essa parceria reúne a excelência acadêmica da Algoma University e a experiência da OIDI em aprendizagem on-line, ensino presencial nos países de destino e recrutamento internacional. Juntos, estamos criando um modelo escalável que amplia o acesso para os alunos, ao mesmo tempo que ajuda as instituições a diversificar o recrutamento e a ampliar seu alcance internacional."

Para conhecer melhor o programa e consultar informações detalhadas, acesse o site da OIDI.

Sobre a OIDI

A OIDI faz parte do Oxford International Education Group. Apoiamos estudantes e instituições por meio de programas acadêmicos e de idiomas on-line e híbridos, qualificações voltadas à formação de professores e o Oxford ELLT, nosso teste de proficiência em inglês já realizado por mais de 150 mil estudantes em diversos países.

FONTE Oxford International Digital Institute