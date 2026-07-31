O Instituto Digital Internacional de Oxford lança o Oxford ELLT Express para apoiar inscrições de estudantes com prazos apertados

LONDRES, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Oxford International Digital Institute (OIDI) anunciou o lançamento do Oxford ELLT Express, um novo serviço desenvolvido para ajudar estudantes internacionais a fazerem seu teste de Speaking com um examinador humano com apenas duas horas de antecedência.

Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

O Oxford ELLT Express permite que os candidatos elegíveis recebam os resultados do seu teste de proficiência em inglês em até 12 horas úteis após a conclusão de todos os componentes do Oxford ELLT. O serviço também oferece agendamento de testes de expressão oral no mesmo dia, permitindo que os alunos realizem um teste oral ao vivo com um examinador humano mediante agendamento com apenas duas horas de antecedência.

Com a crescente concorrência por oportunidades de estudo no exterior, os estudantes são cada vez mais obrigados a cumprir prazos de admissão rigorosos. O Oxford ELLT Express foi desenvolvido para proporcionar um caminho mais rápido para instituições de ensino superior confiáveis, ajudando os candidatos a avançarem em suas candidaturas universitárias com maior confiança.

É importante ressaltar que o prazo de entrega acelerado não altera o processo de avaliação. Todos os testes de expressão oral do Oxford ELLT continuam sendo avaliados por examinadores humanos experientes, garantindo os mesmos padrões de qualidade, consistência e integridade acadêmica que as instituições e os parceiros esperam do Oxford ELLT.

"Os alunos nem sempre têm o luxo de dispor de tempo, especialmente durante os períodos de pico dos processos de admissão", disse Michael Shaw, chefe de Avaliação Digital e Estratégia de Produto da OIDI. "Ao lançar o Oxford ELLT Express, estamos tornando nosso serviço de testes ainda mais ágil, sem abrir mão do rigor proporcionado pela interação entre examinadores humanos e os candidatos, por meio de uma conversa detalhada que permite avaliar com precisão suas habilidades de expressão oral."

O novo serviço está disponível como um upgrade opcional para candidatos elegíveis, sujeito à disponibilidade. Embora tenha sido concebido principalmente para apoiar os alunos, o Oxford ELLT Express também oferece aos parceiros acadêmicos e de recrutamento mais uma opção para recomendar aos candidatos com prazos de candidatura apertados.

O Oxford ELLT é reconhecido por mais de 300 universidades em todo o mundo, incluindo instituições do Russell Group, e faz parte do portfólio de soluções de avaliação digital da OIDI. O lançamento do Oxford ELLT Express reforça o compromisso contínuo da organização em fornecer testes de proficiência em inglês flexíveis, acessíveis e confiáveis, que atendam às demandas em constante mudança da educação internacional.

Para obter mais informações sobre o Oxford ELLT Express, acesse https://oxfordellt.com/ellt-express.

Sobre o Oxford International Digital Institute

Fazemos parte do Oxford International Education Group. Apoiamos estudantes e instituições por meio de programas acadêmicos e de idiomas online e híbridos, qualificações para formação de professores e o Oxford ELLT, nosso teste de proficiência em inglês realizado por mais de 150.000 estudantes em todo o mundo.

FONTE Oxford International Digital Institute