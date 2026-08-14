El Oxford International Digital Institute se asocia con la Algoma University para ofrecer vías flexibles de acceso a la educación superior canadiense

El Oxford International Digital Institute (OIDI) y la Algoma University han anunciado una nueva colaboración destinada a fomentar el crecimiento internacional sostenible y ampliar el acceso a la educación superior canadiense mediante un modelo educativo transnacional flexible

LONDRES, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Esta colaboración permitirá impartir el programa International Year One in Business tanto en línea como a través de la red multinacional Global Hub del OIDI, lo que permitirá a los estudiantes comenzar sus estudios en su país de origen antes de pasar a cursar estudios de grado en Canadá.

Esta colaboración responde a la creciente demanda de opciones de estudios internacionales flexibles ofreciendo a los estudiantes vías alternativas de acceso a la educación superior canadiense que combinan calidad académica, accesibilidad y flexibilidad.

El plan de estudios International Year One in Business se ha elaborado de acuerdo con los estándares de los estudios de grado de la Algoma University y permitirá a los alumnos que superen el curso acceder a una amplia variedad de programas de grado relacionados con los negocios y la economía en dicha universidad.

Para los estudiantes, este modelo ofrece un punto de partida más flexible y accesible para cursar estudios en el extranjero, ya que les permite comenzar su trayectoria académica en línea o en el propio país antes de dar el salto a estudiar en Canadá. Este enfoque favorece la preparación académica, la confianza de los alumnos y una transición más fluida a la vida universitaria.

Para la Algoma University, esta colaboración supone la implementación de un marco de crecimiento internacional predecible y sostenible, que puede ampliarse a múltiples mercados internacionales. Al combinar la impartición a través de la plataforma en línea del OIDI con la oferta en cada país mediante su red Global Hub —que cuenta con 13 centros repartidos por ocho países—, esta colaboración amplía el alcance global de la universidad, al tiempo que mantiene la coherencia de los programas y los estándares académicos.

Esta colaboración refleja un compromiso compartido con la innovación, la accesibilidad y el éxito de los estudiantes, al tiempo que respalda los objetivos de ambas organizaciones de ampliar las oportunidades de educación internacional mediante modelos de entrega escalables y sostenibles.

Gary Palmer, director general del OIDI, declaró:

"A medida que las instituciones buscan enfoques sostenibles para su crecimiento internacional, los modelos flexibles de educación transnacional están cobrando cada vez más importancia. Esta colaboración aúna la excelencia académica de la Algoma University y la experiencia del OIDI en materia de formación en línea, docencia en el propio país y captación internacional. Juntos, estamos creando un modelo escalable que amplía el acceso de los estudiantes y, al mismo tiempo, ayuda a las instituciones a diversificar su proceso de selección y a reforzar su alcance global".

Para obtener más información sobre el programa, consulte la página web del OIDI.

Acerca del OIDI

Formamos parte del Oxford International Education Group. Apoyamos a los estudiantes y a las instituciones a través de programas académicos y de idiomas, tanto en línea como híbridos, titulaciones de formación del profesorado y el Oxford ELLT, nuestra prueba de inglés a la que se presentan más de 150 000 estudiantes de todo el mundo.

FUENTE Oxford International Digital Institute