O presidente da COP28 pede a todas as partes interessadas que tragam o espírito de solidariedade que proporcionou o Consenso dos Emirados Árabes Unidos para impulsionar a implementação e o desenvolvimento socioeconômico sustentável

WUHAN, China, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Todas as partes interessadas que entregaram o histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos devem se unir para implementá-lo e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, anunciou hoje o presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, na oitava Reunião Ministerial sobre Ação Climática (MoCA, na sigla em inglês).

Desde a sua criação na COP28, realizada em Dubai em dezembro, o histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos emergiu como o ponto de referência para a ambição climática global e o desenvolvimento sustentável.

A solidariedade foi a chave para alcançar o Consenso dos Emirados Árabes Unidos e o Dr. Al Jaber disse aos ministros no evento em Wuhan, China, para tirar partido do seu "espírito de solidariedade" para acelerar a implementação do Consenso dos Emirados Árabes Unidos.

Essa abordagem da inclusão não apenas ajudou a entregar o Consenso dos Emirados Árabes Unidos, mas agora está produzindo resultados do mundo real e "fatos no terreno", acrescentou o Dr. Al Jaber.

A PetroChina, que responde por 3,5% da produção global de petróleo, aderiu à Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás (OGDC), lançada na COP28 para acelerar a descarbonização do setor.

A PetroChina se junta a 52 outras empresas, representando cerca de 40% da produção global de petróleo, no OGDC – com as Empresas Nacionais de Petróleo representando mais de 60% dos signatários, o maior número de sempre a se comprometer com uma iniciativa de descarbonização.

O OGDC pede que a indústria se alinhe em torno de zero líquido até ou antes de 2050, zere as emissões de metano até 2030, elimine a queima de rotina até 2030, trabalhe em direção às melhores práticas da indústria em redução de emissões e invista no sistema de energia do futuro.

A adesão da PetroChina à Carta marca um "momento significativo para a liderança chinesa" e "envia um sinal poderoso para as empresas globais que ainda precisam se inscrever para fazer a coisa certa e escolher o lado certo da história", disse o Dr. Al Jaber.

O presidente da COP28 também pediu aos países que apresentem Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que "cubram tudo, desde a descarbonização até o desmatamento".

"Estamos pressionando todos os países para transformar sua NDC em um plano prático que transforme o Consenso dos Emirados Árabes Unidos em fatos no terreno. Esses planos devem ser abrangentes e equilibrados em termos de mitigação, adaptação e meios de implementação ", disse ele.

A Troika das Presidências da COP, unindo a COP28 com as Presidências da COP do Azerbaijão e do Brasil, tem um papel crítico a desempenhar na manutenção do "ímpeto político", acrescentou.

Cada setor deve fazer da resiliência climática "seu princípio orientador", disse o presidente da COP28, exortando as indústrias a "adotar estratégias que preparem seus modelos de negócios para o futuro, coloquem as pessoas em primeiro lugar e protejam nosso planeta".

Juntamente com a descarbonização do sistema energético de hoje, é fundamental impulsionar o investimento em energias livres de carbono, disse o Presidente, destacando o objetivo do Consenso dos Emirados Árabes Unidos de triplicar a capacidade de energia renovável nesta década.

Isso representa "uma ambição ousada que nos levará a todos", reconheceu o Dr. Al Jaber, apontando para o último relatório da IRENA, que descobriu que o mundo precisa aumentar a capacidade em 16,4% a cada ano até 2030. Apesar disso, "a história nos diz que toda vez que duvidamos de nossa capacidade de alcançar grandes coisas, superamos as expectativas", disse o Dr. Al Jaber. Embora apenas 1 gigawatt de capacidade de energia solar tenha sido adicionado globalmente em 2004, o mundo agora acrescenta o dobro disso à rede "todos os dias", declarou ele.

FONTE COP28