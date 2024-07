Der Präsident der COP28 ruft alle Beteiligten auf, den Geist der Solidarität, der den VAE-Konsens hervorgebracht hat, in die Umsetzung und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung einzubringen

WUHAN, China, 22. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Alle Interessengruppen, die den bahnbrechenden VAE-Konsens erzielt haben, müssen zusammenkommen, um ihn umzusetzen und eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung voranzutreiben, kündigte der Präsident der COP28, Dr. Sultan Al Jaber, heute auf der achten Ministerkonferenz zum Klimaschutz (MoCA) an.

Seit seiner Einführung auf der COP28, die im Dezember in Dubai stattfand, hat sich der historische VAE-Konsens zum maßgeblichen Bezugspunkt für globale Klimaschutzziele und nachhaltige Entwicklung entwickelt.

Solidarität sei der Schlüssel zur Verwirklichung des VAE-Konsenses, und Dr. Al Jaber forderte die Minister auf der Veranstaltung in Wuhan, China, auf, ihren "Geist der Solidarität" zu nutzen, um die Umsetzung des VAE-Konsenses zu beschleunigen.

Dieser Ansatz der Inklusivität hat nicht nur dazu beigetragen, den VAE-Konsens zu erreichen, sondern führt nun auch zu realen Ergebnissen und "Fakten vor Ort", fügte Dr. Al Jaber hinzu.

PetroChina, auf das 3,5 Prozent der weltweiten Ölproduktion entfallen, hat sich der Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC) angeschlossen, die auf der COP28 ins Leben gerufen wurde, um die Dekarbonisierung in diesem Sektor zu beschleunigen.

PetroChina schließt sich mit 52 anderen Unternehmen, die etwa 40 Prozent der weltweiten Ölproduktion repräsentieren, dem OGDC an - wobei die nationalen Ölgesellschaften über 60 Prozent der Unterzeichner ausmachen, die meisten, die sich jemals zu einer Dekarbonisierungsinitiative verpflichtet haben.

Der OGDC fordert die Branche auf, sich bis 2050 auf ein Netto-Null-Niveau auszurichten, die Methanemissionen bis 2030 auf Null zu reduzieren, das routinemäßige Abfackeln bis 2030 abzuschaffen, auf branchenweit bewährte Verfahren zur Emissionsminderung hinzuarbeiten und in das Energiesystem der Zukunft zu investieren.

Der Beitritt von PetroChina zur Charta stellt einen "bedeutenden Moment für die chinesische Führung" dar und "sendet ein starkes Signal an globale Unternehmen, die noch nicht unterzeichnet haben, das Richtige zu tun und sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen", so Dr. Al Jaber.

Der Präsident der COP28 forderte die Länder außerdem auf, national festgelegte Beiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) vorzulegen, die "alles von der Dekarbonisierung bis zur Entwaldung abdecken".

"Wir drängen jedes Land, sein NDC in einen praktischen Plan zu verwandeln, der den VAE-Konsens in die Praxis umsetzt. Diese Pläne sollten umfassend sein und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Abschwächung, Anpassung und Umsetzungsmöglichkeiten aufweisen", sagte er.

Die Troika der COP-Präsidentschaften, die die COP28 mit der aserbaidschanischen und brasilianischen COP-Präsidentschaft vereint, spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der "politischen Dynamik", fügte er hinzu.

Jeder Sektor sollte die Klimaresilienz zu seinem Leitprinzip machen", sagte der COP28-Präsident und forderte die Industrie auf, Strategien zu verfolgen, die ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher machen, die Menschen in den Mittelpunkt stellen und unseren Planeten schützen".

Neben der Dekarbonisierung des heutigen Energiesystems sei die Förderung von Investitionen in kohlenstofffreie Energien von entscheidender Bedeutung, sagte der Präsident und verwies auf das im VAE-Konsens festgelegte Ziel, die Kapazität erneuerbarer Energien in diesem Jahrzehnt zu verdreifachen.

Das ist ein kühner Ehrgeiz, der uns alle fordern wird", räumte Dr. Al Jaber ein und verwies auf den jüngsten IRENA-Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Kapazität der Welt bis 2030 jährlich um 16,4 Prozent gesteigert werden muss. Trotzdem "lehrt uns die Geschichte, dass wir jedes Mal, wenn wir an unserer Fähigkeit zweifeln, Großes zu erreichen, die Erwartungen übertreffen", so Dr. Al Jaber. Während im Jahr 2004 weltweit nur 1 Gigawatt an Solarstromkapazität hinzukam, wird jetzt jeden Tag doppelt so viel ins Netz eingespeist", erklärte er.