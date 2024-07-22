COP28 主席呼籲所有利益相關者發揮團結精神，達成 UAE Consensus 以推動實施可持續的社會經濟發展

中國武漢2024年7月22日 /美通社/ -- COP28 總裁 Sultan Al Jaber 博士今天在第八屆 Ministerial on Climate Action (MoCA) 上宣布，所有參與具有里程碑意義的 UAE Consensus 的利益相關者必須攜手合作，共同落實此共識，並推動社會經濟的永續發展。

自 12 月在杜拜舉行的 COP28 開始以來，歷史悠久的 UAE Consensus 已成為全球氣候野心和可持續發展的參考指標。

團結是達成 UAE Consensus 的關鍵，Al Jaber 博士在中國武漢舉行的活動上告訴一眾部長，從其「團結精神」中加速實施 UAE Consensus。

Al Jaber 博士補充說，這種具包容性的方法不僅有助於實現 UAE Consensus，而且現在還帶來了現實世界的成果和「鐵一般的事實」。

中國石油天然氣股份（中石油）佔全球石油產量的 3.5％，已加入了在 COP28 上推出的 Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC)，務求加快業界的脫碳步伐。

中石油與其他 52 間公司（約佔全球石油產量的 40%）共同簽署了 OGDC，其中國家石油公司佔簽署方的 60%以上，是有史以來最願意承諾採取脫碳化措施的公司。

OGDC 呼籲業界在 2050 年或之前達到淨零，2030 年前將甲烷排放量減少，2030 年前消除常規燃燒，致力於減少排放的行業最佳做法，並投資未來的能源系統。

Al Jaber 博士表示，中石油加入憲章標誌著「中國領導地位的重要時刻」，「向尚未簽署的全球公司發出強大信號：做正確的事情並站在歷史正確的一面。」

COP28 主席還呼籲各國提交 「涵蓋從脫碳到森林砍伐 」的 「國家決策貢獻」(NDC)。

「我們正在推動每個國家將其 NDC 轉化為實際計劃，將 UAE Consensus 轉化為鐵一般的事實。這些計劃應該是全面性的，並且在減緩、適應和落實措施之間保持平衡，」他說。

他又補充，聯合 COP28 與阿塞拜疆和巴西 COP 輪值主席的 COP Presidencies Troika ，在保持 「政治動力 」方面發揮著關鍵作用。

COP28 主席表示，每個行業都應將氣候韌性作為其「指導原則」，並敦促各行各業「採取可證明其未來商業模式的策略，以人為先、保護我們的地球」。

除了去碳化當今的能源系統外， 主席表示，促進對無碳能源的投資是至關重要的，並強調 UAE Consensus 的目標，即在本十年內將可再生能源產能增加兩倍。

Al Jaber 博士承認，這代表了「大膽的雄心壯志，將讓我們所有人都為之奮鬥、」，指出 IRENA 的最新報告發現，到 2030 年，全球每年需要增加 16.4% 的產能。儘管如此，「歷史告訴我們，每當我們懷疑自己能否成就偉大的事業時，我們都比預期更勝一籌，」Al Jaber 博士說。他宣稱，2004 年全球太陽能發電產能僅增加了 1 千兆瓦，而現在 「每一天 」都有兩倍的太陽能發電產能加入電網。

SOURCE COP28