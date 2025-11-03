O produto licenciado da Kexing Biopharm, o paclitaxel genérico ligado à albumina, recebe aprovação de comercialização no Uruguai

SHENZHEN, China, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente, o produto colaborativo da Kexing Biopharm com a Haichang Biotech, Apexelsin® Paclitaxel Genérico para Injeção (ligado à albumina), obteve aprovação de comercialização do Ministério da Saúde Pública (MSP) do Uruguai. Essa conquista representa outro marco estratégico para a Kexing Biopharm no mercado sul-americano, oferecendo novas opções de tratamento para pacientes oncológicos no Uruguai.

O paclitaxel injetável (ligado à albumina) é uma terapia oncológica recomendada por várias diretrizes internacionais de tratamento do câncer de mama, demonstrando excelente segurança e aceitação clínica robusta.

Em 2024, o Apexelsin® foi lançado na União Europeia e iniciou as vendas. Após o envio dos materiais de registro no Uruguai, o produto obteve aprovação rápida, mais uma vez ressaltando seu valor clínico inerente e as eficientes capacidades de comercialização no exterior da Kexing Biopharm.

Reconhecido por sua localização geográfica estratégica, o Uruguai está se estabelecendo cada vez mais como um centro logístico para o setor farmacêutico latino-americano, atraindo as principais empresas farmacêuticas globais para estabelecer centros de distribuição regionais no país.

Em maio deste ano, o Apexelsin® da Kexing Biopharm garantiu a aprovação no Peru. Esta última aprovação no Uruguai marca o segundo mercado sul-americano para o produto, ampliando ainda mais o alcance da empresa no cenário farmacêutico regional.

Olhando para o futuro, a Kexing Biopharm capitalizará os pontos fortes regionais do Uruguai para aprofundar as parcerias com o sistema de saúde local, garantindo que medicamentos inovadores cheguem a mais pacientes. Simultaneamente, a empresa continuará expandindo sua presença global, promovendo iniciativas globais de saúde por meio da inovação farmacêutica.

A Kexing Biopharm (Código de Ações: 688136.SH) uma empresa biofarmacêutica multinacional que se dedica à P&D, fabricação e vendas de medicamentos inovadores de modalidades distintas, incluindo proteínas recombinantes, anticorpos e terapias celulares/genéticas.

Por meio da construção de plataformas de tecnologia de ponta para avançar no desenvolvimento de novas terapias direcionadas e sistemas de administração de medicamentos, a Kexing se esforça para atender às necessidades clínicas não atendidas nas áreas de oncologia, tratamento autoimune e antiviral, criando um impacto positivo significativo e significativo na vida dos pacientes.

Ao aderir ao modelo de desenvolvimento de plataforma impulsionado pelos motores gêmeos de "Inovação e Internacionalização", a Kexing está comprometida em se tornar líder mundial em biofármacos de alta qualidade, melhorando a saúde dos pacientes em todo o mundo.

FONTE Kexing Biopharm