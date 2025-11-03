El producto con licencia de Kexing Biopharm, el paclitaxel genérico unido a albúmina, recibe la autorización de comercialización en Uruguay

SHENZHEN, China, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, el producto colaborativo de Kexing Biopharm con Haichang Biotech, el paclitaxel genérico para Inyección Apexelsin® (unido a albúmina), obtuvo la autorización de comercialización del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay. Este logro representa otro hito estratégico para Kexing Biopharm en el mercado sudamericano, y ofrece nuevas opciones de tratamiento a los pacientes oncológicos de Uruguay.

El paclitaxel para inyección (unida a albúmina) es un tratamiento oncológico recomendado por múltiples guías internacionales para el tratamiento del cáncer de mama, que ha demostrado excelente seguridad y sólida aceptación clínica.

En 2024, Apexelsin® se lanzó en la Unión Europea e inició su comercialización. Tras la presentación de los materiales de registro en Uruguay, el producto obtuvo rápida aprobación, lo que demuestra una vez más su valor clínico inherente y la eficaz capacidad de comercialización internacional de Kexing Biopharm.

Uruguay es reconocido por su ubicación geográfica estratégica, se está consolidando cada vez más como un centro logístico para la industria farmacéutica latinoamericana, y atrae a las principales empresas farmacéuticas mundiales para que establezcan centros de distribución regionales en el país.

En mayo de este año, Apexelsin® de Kexing Biopharm obtuvo su aprobación en Perú. Esta última aprobación en Uruguay constituye el segundo mercado sudamericano para el producto, lo que amplía aún más el alcance de la empresa en el panorama farmacéutico regional.

De cara al futuro, Kexing Biopharm aprovechará las fortalezas regionales de Uruguay para profundizar las alianzas con el sistema de salud local y garantizará que los medicamentos innovadores lleguen a más pacientes. Al mismo tiempo, la empresa seguirá ampliando su presencia y promoverá iniciativas de salud a nivel mundial mediante la innovación farmacéutica.

Kexing Biopharm (Stock Code: 688136.SH) es una empresa biofarmacéutica multinacional que se dedica a la investigación y el desarrollo, la fabricación y la venta de medicamentos innovadores de distintas modalidades, entre los que se incluyen proteínas recombinantes, anticuerpos y terapias celulares y genéticas.

Mediante la creación de plataformas tecnológicas de vanguardia para impulsar el desarrollo de nuevas terapias dirigidas y sistemas de administración de fármacos, Kexing se esfuerza por abordar las necesidades clínicas no cubiertas en las áreas de oncología, tratamientos autoinmunes y antivirales, lo que tiene un impacto positivo considerable y relevante en la vida de los pacientes.

Al adherirse al modelo de desarrollo de plataforma impulsado por los dos motores de "Innovación e Internacionalización", Kexing se compromete a convertirse en líder mundial en biofármacos de alta calidad y mejorar la salud de los pacientes en todo el mundo.

FUENTE Kexing Biopharm