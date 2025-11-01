Kexing Biopharm apresenta estratégia global e oportunidades de parceria na CPHI Frankfurt 2025

FRANKFURT, Alemanha, 1 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 28 a 30 de outubro, a Kexing Biopharm participou da CPHI Frankfurt 2025, uma das exposições farmacêuticas mais influentes do mundo, apresentando seu principal portfólio de produtos e soluções de comercialização internacional para parceiros de mercados globais.

Durante o evento, a equipe de negócios internacionais da Kexing Biopharm realizou reuniões produtivas com representantes do setor de vários países. As discussões se concentraram em tópicos como registro de produtos, acesso ao mercado e estratégias de colaboração localizadas. A empresa também apresentou suas capacidades farmacêuticas de ciclo completo - de APIs a formas farmacêuticas acabadas - apoiadas por sistemas regulatórios e de qualidade em conformidade internacional.

A CPHI Frankfurt não é apenas uma plataforma para mostrar produtos e serviços, mas também uma ponte importante para o compartilhamento de informações do setor e integração de recursos. Para isso, a equipe de nossa empresa visitou ativamente os estandes dos concorrentes, agendou reuniões com clientes e trocou informações com parceiros do setor sobre as tendências globais do setor farmacêutico e a dinâmica da política do mercado externo. Isso acumulou uma valiosa experiência para otimizar a estratégia de expansão subsequente de nossa empresa no exterior, ao mesmo tempo em que identifica clientes em potencial.

Nos últimos anos, a Kexing Biopharm avançou em sua estratégia de "Seleção Global + Cobertura Global", identificando e introduzindo produtos de alta qualidade nas áreas oncológica, autoimune, metabólica e terapêutica especializada. Por meio desse modelo de internacionalização baseado em plataforma, a Kexing visa acelerar a comercialização de medicamentos chineses de alta qualidade em todo o mundo.

Olhando para o futuro, a Kexing Biopharm continua comprometida em expandir sua presença nos mercados globais por meio de colaboração aberta, operações profissionais e uma abordagem centrada no paciente, trazendo soluções de saúde acessíveis e de alta qualidade para pacientes em mais regiões.

A Kexing Biopharm (código de ações: 688136.SH) é uma empresa biofarmacêutica multinacional que se dedica à pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de medicamentos inovadores de modalidades distintas, incluindo proteínas recombinantes, anticorpos e terapias celulares/genéticas.

Por meio da construção de plataformas de tecnologia de ponta para avançar no desenvolvimento de novas terapias direcionadas e sistemas de administração de medicamentos, a Kexing se esforça para atender às necessidades clínicas não atendidas nas áreas de oncologia, tratamento autoimune e antiviral, criando um impacto positivo significativo e significativo na vida dos pacientes.

Ao aderir ao modelo de desenvolvimento de plataforma impulsionado pelos motores gêmeos de "Inovação e Internacionalização", a Kexing está comprometida em se tornar líder mundial em biofármacos de alta qualidade, melhorando a saúde dos pacientes em todo o mundo.

FONTE Kexing Biopharm