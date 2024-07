O PROJETO HÄAGEN-DAZS ROSE ANUNCIA UM INCRÍVEL PAINEL GLOBAL DE JURADAS PELO SEU SEGUNDO ANO

LONDRES, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- No Dia Internacional da Mulher de 2024, a Häagen-Dazs anunciou as cinco primeiras inspiradoras beneficiárias da bolsa de US $ 100.000 do Rose Project e reabriu as indicações para o segundo ano da iniciativa global. Os esforços pioneiros e as contribuições sociais de mulheres desconhecidas de todo o mundo foram mais uma vez apresentados e, faltando apenas uma semana para a data de encerramento das indicações, a Häagen-Dazs tem o prazer de anunciar um painel de jurados espetacular antes do início da próxima etapa de seleção para o The Rose Project, incluindo:

Alejandra Orozco Loza , dupla medalhista olímpica em Mergulho do México, se juntará ao painel este ano. Ela superou uma infinidade de obstáculos e aproveitou essas experiências para motivar e capacitar jovens mulheres

Katie Piper, autora, radialista e filantropa sediada no Reino Unido, está retornando ao painel pelo segundo ano

Aurélie Lory, Diretora Geral Global da Häagen-Dazs Shops, representará mais uma vez a marca e celebrará seu compromisso de homenagear as realizações das mulheres

A ex-campeã indiana de tênis e fenômeno, Sania Mirza, também se junta às incríveis mulheres como embaixadora global do The Rose Project.

Escolhidos a dedo por suas próprias realizações impactantes e sintetizando o lema "Don 't Hold Back" da Häagen-Dazs, as juradas do The Rose Project são dedicadas, inspiradoras e representativas da natureza global da iniciativa. As juradas utilizarão sua experiência e paixão para trabalhar juntas e revisarão as indicações recebidas para selecionar cinco homenageadas dignas da bolsa de US$ 100.000. Para saber mais sobre o Painel de Juradas do The Rose Project 2024, visite https://iwd.haagen-dazs.global/en/jury/.

A Häagen-Dazs lançou o 'The Rose Project' no Dia Internacional da Mulher de 2023 para reconhecer mulheres pioneiras desconhecidas em homenagem à co-fundadora da marca, Rose Mattus. As indicações para a iniciativa global estão abertas por apenas mais uma semana até 31 de julho de 2024 e podem ser enviadas via https://iwd.haagen-dazs.global/en/. A Häagen-Dazs convida nomeações para mulheres ambiciosas que têm uma dedicação inabalável ao seu trabalho ou projeto e merecem ser reconhecidas e celebradas.

Segundo Aurélie Lory: "Estamos muito satisfeitas em continuar celebrando nossa icônica co-fundadora, Rose Mattus, reconhecendo as conquistas de mulheres inspiradoras e merecedoras de todos os cantos do mundo com o Häagen-Dazs Rose Project. É uma honra ter um painel estelar de mulheres influentes a bordo que são pioneiras em seus respectivos campos e incorporam a influência de Rose. Estamos confiantes de que Katie, Sania e Alejandra nos ajudarão a selecionar cinco vencedoras dignas de receber uma parte igual da bolsa de US$ 100.000 deste ano. Mal podemos esperar para continuar defendendo as histórias de heroínas desconhecidas."

Para compartilhar uma história inspiradora e nomear alguém para o The Rose Project, visite https://iwd.haagen-dazs.global/en/ e 'Nomeie agora' antes da data de encerramento de 31 de julho de 2024.

