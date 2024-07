HÄAGEN-DAZS ANNONCE UN INCROYABLE JURY FEMININ DE CLASSE MONDIALE POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DE « THE ROSE PROJECT »

LONDRES, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la Journée Internationale des Droits des Femmes 2024, Häagen-Dazs a révélé le nom des cinq premières lauréates de la bourse de 100 000 dollars « The Rose Project » et a ouvert les nominations pour la seconde édition. The Rose Project reconnait les efforts pionniers et les contributions sociétales de femmes exceptionnelles mais méconnues du grand public. A une semaine de la clôture des nominations, Häagen-Dazs est ravie d'annoncer un jury exceptionnel, en charge de la sélection des candidates :

The Häagen-Dazs Rose Project reveals powerful judging panel, to select winners of $100,000 USD bursary for #WomenWhoDontHoldBack

Alejandra Orozco Loza , (Mexique), double médaillée olympique en plongeon, rejoindra le jury cette année. Elle a surmonté une multitude d'obstacles et a mis à profit ses expériences pour motiver et responsabiliser les jeunes femmes.

(Mexique), double médaillée olympique en plongeon, rejoindra le jury cette année. Elle a surmonté une multitude d'obstacles et a mis à profit ses expériences pour motiver et responsabiliser les jeunes femmes. Katie Piper , auteure, et philanthrope basée au Royaume-Uni, revient dans le jury pour la deuxième année.

, auteure, et philanthrope basée au Royaume-Uni, revient dans le jury pour la deuxième année. Aurélie Lory , directrice générale des boutiques Häagen-Dazs, représentera à nouveau la marque et célébrera son engagement à honorer les réalisations des femmes.

, directrice générale des boutiques Häagen-Dazs, représentera à nouveau la marque et célébrera son engagement à honorer les réalisations des femmes. L'ancienne championne de tennis indienne et phénomène Sania Mirza , rejoint également ces femmes incroyables en tant qu'ambassadrice mondiale de « The Rose Project ».

Choisies pour leurs réalisations marquantes et incarnant la philosophie « Don't Hold Back*» de Häagen-Dazs, les membres du jury du projet « The Rose Project » sont elles-mêmes des femmes inspirantes, et représentent bien l'envergure mondiale de cette initiative.Les juges mettront à profit leur expérience et leur passion pour travailler ensemble et examineront les candidatures reçues afin de sélectionner cinq lauréates dignes de recevoir une bourse de 100 000 dollars. Pour en savoir plus sur le jury de The Rose Project 2024, consultez le site https://iwd.haagen-dazs.global/en/jury/.

Häagen-Dazs a lancé « The Rose Project » à l'occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes 2024 afin de reconnaître des femmes pionnières et méconnues, en hommage à Rose Mattus, cofondatrice de la marque. Les candidatures sont ouvertes pendant encore une semaine, jusqu'au 31 juillet 2024, et peuvent être soumises via https://iwd.haagen-dazs.global/en/. Häagen-Dazs invite à nommer des femmes ambitieuses qui font preuve d'un dévouement inébranlable à leur travail ou à leur projet et qui méritent d'être reconnues et célébrées.

Aurélie Lory déclare : « Nous sommes ravis de continuer à célébrer notre cofondatrice emblématique, Rose Mattus, en récompensant les réalisations de femmes inspirantes et méritantes de tous les coins du monde avec The Rose Project par Häagen-Dazs. C'est un honneur d'avoir à bord un groupe de femmes influentes qui sont des pionnières dans leurs domaines respectifs et qui incarnent l'influence de Rose. Nous sommes convaincus que Katie, Sania et Alejandra nous aideront à sélectionner cinq lauréates méritantes qui recevront une part égale de la bourse de 100 000 dollars de cette année. Nous sommes impatients de continuer à défendre les histoires d'héroïnes méconnues ».

*Ose tout

Pour partager une histoire inspirante et nommer quelqu'un pour le Projet Rose, visitez le site https://iwd.haagen-dazs.global/en/ et « Nominez maintenant » avant la date de clôture du 31 juillet 2024.

Pour partager une histoire inspirante et nommer quelqu'un pour le Projet Rose, visitez le site https://iwd.haagen-dazs.global/en/ et cliquez sur « Nominez maintenant » avant la date de clôture du 31 juillet 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468567/The_Rose_Project_judging_panel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2280511/4563937/Haagen_Dazs_the_Rose_Project_logo.jpg