Häagen-Dazs宣布第二年度「The Rose Project」全球女性評審團名單

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Häagen-Dazs

25 7月, 2024, 15:01 CST

倫敦2024年7月25日 /美通社/ -- Häagen-Dazs在2024年國際婦女節公佈了首五位獲得總值10萬美元「The Rose Project獎助金」的獲獎者，並重啟了這項     全球計畫的第二年提名。各界再次提名世界各地勇於突破的無名女英雄，表揚她們的開創性工作和對社會的貢獻，而距離提名截止僅剩一週。另外，Häagen-Dazs在The Rose Project下一個評審階段開始前，欣然宣佈評審團名單，其中包括：

  • 墨西哥的兩屆奧運跳水 獎牌得主Alejandra Orozco Loza今年將加入評審團 。她克服了許多障礙，並利用這些經驗來激勵許多 年輕女性發揮更大 能力。
  • 駐英國的作家、廣播員和慈善家Katie Piper將連續第二年擔任評審。
  • Häagen-Dazs全球店鋪 總經理Aurélie Lory將再次代表品牌， 慶祝其致力於表揚女性成就的承諾。
The Häagen-Dazs Rose Project reveals powerful judging panel, to select winners of $100,000 USD bursary for #WomenWhoDontHoldBack
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前印度網球冠軍的代表性人物Sania Mirza，也將擔任The Rose Project全球大使，加入这些卓越女性的行列。

The Rose Project評審團成員因其自身的非凡成就與影響力而獲選，體現了Häagen-Dazs「Don't Hold Back 為真我不保留」的精神，並致力於提升與代表這項全球性的計劃 。評審團將利用其經驗和熱情共同合作，審查各個提名，選出五位值得分享總價值10萬美元獎助金的得獎者。欲了解更多關於2024年The Rose Project評審團的資訊，請瀏覽https://iwd.haagen-dazs.global/en/jury/

Häagen-Dazs藉著2023年國際婦女節這個寶貴機會，啟動了The Rose Project，該計劃為Häagen-Dazs全球性計畫，將向得獎者提供10萬美元的獎助金，表揚尚未廣泛認可但具備開創性的傑出女性，同時也向品牌女性共同創始人Rose Mattus致敬。這項全球計畫的提名僅剩最后一周，可透過https://iwd.haagen-dazs.global/en/提交提名，截止日期為2024年7月31日。Häagen-Dazs邀請大家提名那些對工作或項目具有堅定奉獻精神、值得獲得認可和嘉許的卓越女性。

Aurélie Lory表示：「我們很高興能夠繼續慶祝我們品牌的女性共同創始人Rose Mattus，透過Häagen-Dazs The Rose Project表揚世界各地激勵人心 值得尊敬女性取得的成就我們非常榮幸能擁有一個具有影響力的卓越評審團 ，這些女性都是各自領域的先驅者，並體現Rose的影響力。我們相信Katie、Sania、Alejandra將幫助我們選出五位值得獲獎的優秀得主，分享今年的10萬美元     助金。我們迫不及待地想繼續推動這些無名女英雄的故事。」

要分享勵志故事並提名The Rose Project參加者，請在2024年7月31日截止日期前瀏覽 https://iwd.haagen-dazs.global/en/ 並按「立即提名」。

SOURCE Häagen-Dazs

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