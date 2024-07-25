Häagen-Dazs宣布第二年度「The Rose Project」全球女性評審團名單

前印度網球冠軍的代表性人物Sania Mirza，也將擔任The Rose Project全球大使，加入这些卓越女性的行列。

The Rose Project評審團成員因其自身的非凡成就與影響力而獲選，體現了Häagen-Dazs「Don't Hold Back 為真我不保留」的精神，並致力於提升與代表這項全球性的計劃 。評審團將利用其經驗和熱情共同合作，審查各個提名，選出五位值得分享總價值10萬美元獎助金的得獎者。欲了解更多關於2024年The Rose Project評審團的資訊，請瀏覽https://iwd.haagen-dazs.global/en/jury/。

Häagen-Dazs藉著2023年國際婦女節這個寶貴機會，啟動了The Rose Project，該計劃為Häagen-Dazs全球性計畫，將向得獎者提供10萬美元的獎助金，表揚尚未廣泛認可但具備開創性的傑出女性，同時也向品牌女性共同創始人Rose Mattus致敬。這項全球計畫的提名僅剩最后一周，可透過https://iwd.haagen-dazs.global/en/提交提名，截止日期為2024年7月31日。Häagen-Dazs邀請大家提名那些對工作或項目具有堅定奉獻精神、值得獲得認可和嘉許的卓越女性。

Aurélie Lory表示：「我們很高興能夠繼續慶祝我們品牌的女性共同創始人Rose Mattus，透過Häagen-Dazs The Rose Project來表揚世界各地激勵人心 、值得尊敬的女性取得的成就。我們非常榮幸能擁有一個具有影響力的卓越評審團 ，這些女性都是各自領域的先驅者，並體現了Rose的影響力。我們相信Katie、Sania、Alejandra將幫助我們選出五位值得獲獎的優秀得主，分享今年的10萬美元獎 助金。我們迫不及待地想繼續推動這些無名女英雄的故事。」

要分享勵志故事並提名The Rose Project參加者，請在2024年7月31日截止日期前瀏覽 https://iwd.haagen-dazs.global/en/ 並按「立即提名」。

SOURCE Häagen-Dazs