O que procurar no rótulo do seu sabonete facial: 5 ativos que fazem toda a diferença

Descubra como identificar os ingredientes ideais para cada tipo de pele e potencializar os resultados da sua rotina de skincare

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Na hora de escolher um sabonete facial, muitas pessoas acabam se guiando apenas pelas promessas da embalagem. No entanto, o que realmente garante a eficácia de um produto de limpeza está nos ingredientes que compõem sua fórmula. Entender os ativos presentes no rótulo é fundamental para identificar qual opção atende melhor às necessidades de cada tipo de pele. Mais do que limpar, o higienizador certo pode ajudar a controlar a oleosidade, hidratar, acalmar irritações e até prevenir a acne.

Imagem divulgação linha Dermotivin

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, é recomendável usar um sabonete adequado para cada tipo de pele. Para peles oleosas a mistas, o ideal é optar por sabonetes à base de ingredientes adstringentes, que favorecem a remoção das impurezas e a desobstrução dos poros. No caso das peles secas e normais, o ideal é usar sabonetes com pH neutro, complementando o processo com loção ou creme de limpeza.

Para aprofundar o tema, a dermatologista Katia Volpe (CRM-SP 90.728 / RQE 66.961) reforça que conhecer os ativos é o primeiro passo para adotar uma rotina de cuidados mais eficaz e personalizada. "Ao observar o rótulo, conseguimos identificar se o sabonete foi formulado para atender às necessidades da pele, garantindo uma limpeza eficaz e preparando o rosto para receber os demais cuidados da rotina de skincare, o que faz toda a diferença no resultado final", afirma.

Veja abaixo alguns desses ativos que ajudam no processo de limpeza:

1. Niacinamida

A niacinamida é um ativo multifuncional que vem ganhando espaço nas fórmulas de sabonetes faciais. Ao regular a produção de sebo, contribui para o equilíbrio de peles oleosas, sem provocar o ressecamento típico de limpadores mais agressivos. Além disso, tem ação anti-inflamatória, ajudando a acalmar vermelhidões e irritações.

"A niacinamida funciona como um coringa: equilibra peles oleosas, mas também contribui para uniformizar o tom e melhorar a textura de peles sensíveis e maduras", explica a dermatologista Katia Volpe. Nos limpadores, a presença da niacinamida auxilia a preservar a barreira cutânea durante a lavagem, mantendo a pele mais resistente contra agentes externos. Outro benefício é a uniformização, já que o ativo também atua na redução de manchas leves ao longo do tempo.

2. Ácido Hialurônico

O ácido hialurônico é um poderoso hidratante que também desempenha um papel importante nos sabonetes faciais. Durante a limpeza, ele ajuda a reter a umidade natural da pele, evitando a sensação de repuxamento que muitas vezes aparece após a lavagem.

"Mesmo na etapa de higienização, o ácido hialurônico ajuda a atrair e reter água na pele, mantendo o viço e a maciez ao longo do dia", destaca a médica. Ele garante que a pele continue hidratada mesmo depois da remoção de impurezas e excesso de oleosidade, sendo uma excelente opção para peles secas, maduras e sensíveis.

3. Ácido Salicílico

Muito indicado para peles oleosas e acneicas, o ácido salicílico promove uma esfoliação suave, penetrando nos poros para remover o acúmulo de oleosidade e células mortas. Isso ajuda a desobstruir os poros, prevenindo o surgimento de cravos e espinhas.

"É um ativo estratégico no controle da acne, pois promove uma limpeza profunda sem agredir a barreira natural da pele", explica Dra. Katia. Além de sua ação queratolítica (remove células mortas), também possui efeito anti-inflamatório, reduzindo a vermelhidão típica das lesões acneicas.

4. Aloe Vera

A aloe vera vai além do efeito calmante tradicional. Em limpadores faciais, hidrata suavemente, reduz irritações e protege a pele contra radicais livres. Também auxilia na cicatrização e na recuperação de peles sensibilizadas por fatores externos, como sol ou poluição.

"A aloe vera ajuda a reduzir inflamações e acalmar a pele, mantendo sua hidratação durante a limpeza. É ideal para quem busca um cuidado delicado, sem renunciar à eficácia", afirma Katia Volpe.

5. Pantenol

O pantenol, ou pró-vitamina B5, é reconhecido por sua ação hidratante e regeneradora. Nos limpadores faciais, protege a pele durante a higienização, mantendo a barreira cutânea íntegra e prevenindo ressecamentos e irritações.

"Além de hidratar, o pantenol tem efeito reparador, sendo excelente para peles sensíveis ou em recuperação após procedimentos dermatológicos. Ele ajuda a manter a maciez e a elasticidade da pele mesmo na rotina diária de limpeza", reforça a dermatologista.

Com a escolha certa, é possível garantir uma rotina de limpeza que prepara a pele para receber os demais produtos de skincare, potencializando os resultados e contribuindo para uma pele saudável, equilibrada e protegida ao longo do tempo. Sendo assim, confira produtos que contêm esses ativos e podem ser incorporados à sua rotina de cuidados:

Cetaphil® Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa profundamente a pele das partículas de poluição2. Sua fórmula conta com Tecnologia Gentlebright™, que combina niacinamida e lírio do mar. Em estudos realizados com pacientes, 85% perceberam um brilho saudável da pele3A e 76% notaram que a textura cremosa do produto se transforma com água em uma espuma reconfortante e envolvente4B.

Cetaphil® Loção de Limpeza 100ml é clinicamente testado para remover sujeira, maquiagem e impurezas, respeitando a pele sensível5. Com niacinamida (vitamina B3 essencial), pantenol (pró-vitamina B5) e glicerina hidratante, hidrata enquanto limpa, para acalmar e repor a hidratação da pele6C. Além disso, 87% dos usuários sentiram que a pele fica totalmente hidratada logo após o uso7D.

Cetaphil® Oil Control Gel de Limpeza Facial 250ml possui fórmula inovadora, com uma combinação de niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5), que reduz a aparência dos poros enquanto promove aparência de pele limpa e uniformização do tom8E. Clinicamente testado, traz uma redução na aparência dos poros após 28 dias de uso9.

Dermotivin® Original Sabonete de Limpeza Facial 300ml , com extratos de aloe vera e calêndula, é o sabonete facial mais prescrito para pele mista e oleosa por dermatologistasF. Ele contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la10F.

Dermotivin® Oil Control Sabonete de Limpeza Facial 300ml contém Sebaryl™11, um complexo com ingredientes que melhoram a aparência e o sensorial da pele oleosa, reduzindo a oleosidade e o brilho11, ideal para pele muito oleosa12.

Dermotivin® Salix Sabonete de Limpeza Facial 300ml , com ácido salicílico em sua fórmula, possui uma ação secativa antiacne13G e promove a desobstrução dos poros14H. Ideal para quem possui a pele muito oleosa e acneica, controla a oleosidade por até 10 horas15I.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

