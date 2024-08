Marketing

All Products O STAR OF THE SEAS DA ROYAL CARIBBEAN É O CENTRO DAS ATENÇÕES PARA OFERECER AS MELHORES FÉRIAS EM FAMÍLIA BRAZIL - Portuguese MEXICO - Spanish Royal Caribbean International 23 ago, 2024, 15:20 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo A partir de agosto de 2025, a próxima combinação de todas as férias zarpará de Porto Canaveral (Orlando), na Flórida, com experiências exclusivas da classe Icon, quebrando recordes MIAMI, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ --O Star of the Seas da Royal Caribbean International em breve duplicará o número das melhores férias do mundo em um dos principais destinos turísticos, e a lista completa de experiências incomparáveis que aguardam por você já está disponível. Desde as emoções dos toboáguas mais rápidos e mais altos até mais de 40 opções de comidas e bebidas combinadas com aventuras em destinos idílicos como a ilha particular da Royal Caribbean, Perfect Day at Cococay nas Bahamas, a próxima combinação do melhor de cada tipo de férias prepara o cenário para que todos possam criar memórias a partir de Porto Canaveral (Orlando), na Flórida. Para mergulhar nos detalhes exclusivos e pré reservar férias de sete noites no Star, os aventureiros podem visitar o site da Royal Caribbean. Continue Reading

Estreando em agosto de 2025 em Port Canaveral (Orlando), Flórida, o Star of the Seas da Royal Caribbean International é a próxima combinação ousada de todas as férias, desde o refúgio na praia até o refúgio em um resort e a aventura em um parque temático. A ampla gama de Icon Class do Star oferece experiências para todos os tipos de famílias e veranistas para criar memórias do seu jeito, todos os dias, sem compromisso. Estreando em agosto de 2025 em Port Canaveral (Orlando), Flórida, o Star of the Seas da Royal Caribbean International é a próxima combinação ousada de todas as férias, desde o refúgio na praia até o refúgio em um resort e a aventura em um parque temático. A ampla gama de Icon Class do Star oferece experiências para todos os tipos de famílias e veranistas para criar memórias do seu jeito, todos os dias, sem compromisso. Projetado para famílias com crianças pequenas, o Surfside é onde as famílias podem se divertir o dia todo com atividades para todas as idades no Icon of the Seas da Royal Caribbean e o Star of the Seas, que será lançado em breve. O bairro conta com três experiências aquáticas, incluindo a piscina Water's Edge, onde os adultos podem relaxar a poucos passos do Splashaway Bay, o parque aquático infantil, e locais próximos de alimentos e bebidas para todos, como o bar The Lemon Post e o bufê Surfside Eatery. Uma visão exclusiva do que está por vir no Star of the Seas da Royal Caribbean. A próxima combinação do melhor de todas as férias estreia em Port Canaveral (Orlando), Flórida, no verão de 2025, com férias de sete noites no Caribe e o destino particular da linha de cruzeiros: Perfect Day at CocoCay. Famílias e turistas de todos os tipos podem criar memórias com a variedade de experiências que virão, desde emoções como o maior parque aquático no mar e um bairro projetado para famílias jovens até mais de 40 opções de refeições e bebidas, e muito mais. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

A partir de agosto de 2025, famílias e viajantes de todos os tipos poderão desfrutar das aclamadas inovações apresentadas pela primeira vez no Icon of the Seas e até mesmo novas versões de favoritos regulares, como o novo restaurante Lincoln Park Supper Club – uma experiência gastronômica inspirada na Chicago dos anos 1930, com de vários pratos e acompanhada de entretenimento ao vivo. Tudo está no convés, desde os seis toboáguas cheios de adrenalina do parque aquático Categoria 6 e sete piscinas – uma para cada dia da semana – até a área Surfside projetada para famílias jovens e aquela que será uma das duas únicas piscinas infinitas suspensas no mar – The Hideaway, apenas para adultos.

"O Star of the Seas é o segundo ato ousado desta nova e empolgante era de férias introduzida pela primeira vez com o Icon of the Seas e está colocando as melhores férias do mundo em outro destino de classe mundial", disse Michael Bayley, presidente e CEO da Royal Caribbean International. "Entre Miami e Porto Canaveral (Orlando), mais aventureiros do que nunca estarão de olho nas férias que combinam o melhor de todas as férias – do refúgio na praia à estadia em um resort e aventura em um parque temático – com experiências que foram e continuarão a ser manchetes e gerar lembranças nos próximos anos."

O Star trará mais do revolucionário mix da Icon Class em oito áreas que são destinos por si próprias, com tudo, desde restaurantes e bares até entretenimento ao vivo e muito mais. Os destaques incluem cinco áreas exclusivas de Icon e Star:

Thrill Island - Há emoções de todos os tipos no {Category 6, o primeiro parque aquático offshore a ser inaugurado no Icon, e seus seis toboáguas recordistas, com toboáguas para famílias fazerem rafting juntas, o toboágua de queda livre ou as esteiras de corrida em dupla; Crown's Edge, parte passarela, parte atração, 47 metros acima do oceano; além de favoritos como o simulador de surfe FlowRider, minigolfe e lugares para comer e beber, como Basecamp e Desserted.

Chill Island – Este pedaço de paraíso com três andares de altura, abriga quatro das sete piscinas, cada uma com vibrações diferentes e vistas privilegiadas do oceano, incluindo o bar da piscina Swim & Tonic e Royal Bay , a maior piscina em alto mar. Com música ao vivo, DJs e restaurantes casuais e locais para beber a poucos passos de distância, como o The Lime & Coconut, os viajantes podem relaxar dia e noite.

Surfside – Na área pensada para famílias jovens elas podem ficar e brincar o dia todo, com todos juntos e sem compromissos. Há de tudo, desde brincadeiras para bebês e crianças pequenas em Splashaway Bay e Baby Bay e com os mais velhos próximos na piscina Water's Edge, até lugares para comer como Surfside Eatery e The Lemon Post bar – ambos com opções para crianças e adultos.

AquaDome – O oásis tranquilo de dia e local de festa à noite no ponto mais alto de Star está de volta com vistas panorâmicas sobre o oceano, e shows que desafiam os sentidos com mergulhadores, trapezistas, robôs, dançarinos e muito mais no AquaTheater; e comida e bebida para desfrutar no food hall do AquaDome Market, no bar Rye & Bean, Hooked e The Overlook e no Overlook Pods com vistas deslumbrantes.

The Hideaway – Escondido a mais de 40 metros acima do oceano, este espaço apenas para adultos tem a boa vibração dos clubes de praia de todo o mundo com uma piscina infinita suspensa em alto mar – juntando-se à única do gênero no mundo encontrada no Icon – um DJ, bar dedicado, deck com banheiras de hidromassagem e vista ininterrupta para o mar.

Favoritos reinventados agora disponíveis no Icon completam as férias mais vendidas da Icon Class no Star, desde o Royal Promenadecom vista do chão ao teto para o mar, a deslumbrante Pearl – a maior escultura de arte cinética do mundo– e mais de 15 restaurantes, bares e lounges ao Central Park, o ao ar livre, coberto com mais de 30.500 plantas reais e animado dia e noite com restaurantes como o novo Lincoln Park Supper Club, música ao vivo no Lou's Jazz 'n Blues, convenientes guichês de coleta com sushi e champanhe, e muito mais.. Além da exclusiva e ultraluxuosa Suíte Neighborhood.

O Star também se junta à recém-lançada viagem da Oasis Class, Utopia of the Seas – a melhor viagem curta – quando chega em Porto Canaveral, Orlando. A partir do próximo verão, os turistas que celebram qualquer ocasião ou simplesmente estão em viagem podem ir para o centro da Flórida e escolher entre o melhor dos dois mundos – férias de uma semana no Caribe, um fim de semana de três noites ou uma viagem de quatro noites durante a semana para as Bahamas com energia de fim de semana do início ao fim; ou ambos. Também aumentando a aposta quando se trata de destinos e juntando-se à lista crescente de experiências notáveis da Royal Caribbean temos a abertura do Royal Beach Club Paradise Island nas Bahamas – o primeiro da Royal Beach Club Collection – no final de 2025.

As férias no Star já podem ser reservadas no site da Royal Caribbean . A mídia pode encontrar recursos gráficos e mais informações em www.RoyalCaribbeanPressCenter.com/Star.

Sobre a Royal Caribbean International

A Royal Caribbean International, parte do Grupo Royal Caribbean (NYSE: RCL), oferece férias memoráveis há mais de 50 anos. Os navios e destinos privados da linha de cruzeiros revolucionam as férias com inovações e uma ampla combinação de experiências, de emoções a restaurantes e entretenimento, para todos os tipos de famílias e viajantes. Eleita a "Melhor Companhia de Cruzeiros Geral" por 21 anos consecutivos no Travel Weekly Readers Choice Awards, a Royal Caribbean cria memórias com aventureiros em mais de 300 destinos em 80 países em todos os sete continentes, incluindo o destino privado mais bem avaliado da linha, Perfect Day no CocoCay nas Bahamas.

A mídia pode se manter atualizada seguindo @RoyalCaribPR no X e visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obter informações adicionais ou fazer reservas, os turistas podem visitar www.RoyalCaribbean.com.br ou ligar para 0800-8913998 ou entrar em contato com seu agente de viagens.

