STAR OF THE SEAS DE ROYAL CARIBBEAN TOMA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA OFRECER LAS MEJORES VACACIONES FAMILIARES Royal Caribbean International 20 ago, 2024, 19:04 GMT A partir de agosto de 2025, la próxima combinación de todas las vacaciones zarpará desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida con las experiencias características del Icon Class que rompen records MIAMI, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Star of the Seas de Royal Caribbean International pronto duplicará el número de las mejores vacaciones del mundo en uno de los principales destinos turísticos del mundo y la lista completa de experiencias incomparables que esperan ya se ha revelado. Desde las emociones fuertes de los toboganes acuáticos más rápidos y altos a más de 40 opciones de comer y beber combinado con aventuras en destinos idílicos como la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at Cococay en las Bahamas, la de próxima combinación de lo mejor de cada tipo de vacaciones prepara el escenario para que todos creen recuerdos desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. Para sumergirse en los detalles exclusivos y hacer la reserva anticipada de las vacaciones de siete noches en Star, los aventureros pueden visitar la página web de Royal Caribbean.

Debutando en agosto de 2025 en Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, Star of the Seas de Royal Caribbean International es la próxima combinación audaz de todas las vacaciones, desde el retiro a la playa hasta la escapada al resort y la aventura en el parque temático. La amplia gama de Icon Class de Star ofrece experiencias para todo tipo de familias y vacacionistas para crear recuerdos a su manera todos los días, sin concesiones. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Debutando en agosto de 2025 en Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, Star of the Seas de Royal Caribbean International es la próxima combinación audaz de todas las vacaciones, desde el retiro a la playa hasta la escapada al resort y la aventura en el parque temático. La amplia gama de Icon Class de Star ofrece experiencias para todo tipo de familias y vacacionistas para crear recuerdos a su manera todos los días, sin concesiones. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Diseñado para familias con niños pequeños, Surfside es donde las familias pueden quedarse y jugar todo el día sin concesiones en Icon of the Seas de Royal Caribbean y en Star of the Seas, que pronto debutará. El vecindario cuenta con tres experiencias acuáticas, incluida la piscina Water's Edge donde los adultos se pueden relajar a solo unos pasos de Splashaway Bay, el parque acuático para niños, y lugares cercanos donde hay comida y bebidas para todos, como el bar The Lemon Post y el buffet dedicado Surfside Eatery. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Un vistazo exclusivo a lo que está por venir en Star of the Seas de Royal Caribbean. La próxima combinación de lo mejor de todas las vacaciónes debuta en Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, en el verano de 2025 con vacaciones de siete noches en el Caribe y el destino privado de la línea de cruceros: Perfect Day at CocoCay. Familias y vacacionistas de todo tipo pueden crear recuerdos con la variedad de experiencias que se avecinan, desde emociones como el parque acuático más grande en el mar y un vecindario diseñado para familias jóvenes hasta más de 40 formas de cenar y beber, y más. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

A partir de agosto de 2025, todo tipo de familias y viajeros podrán disfrutar de las aclamadas novedades presentadas por primera vez en Icon of the Seas e incluso de las nuevas versiones de los favoritos habituales, como el nuevo restaurante Lincoln Park Supper Club – una experiencia gastronómico inspirada en el Chicago de la década de 1930 con múltiples platos acompañados de entretenimiento en vivo. En la cubierta está todo, desde los seis toboganes acuáticos que suben la adrenalina al máximo en el parque acuático Category 6 y las siete piscinas – una para cada día de la semana – hasta el vecindario Surfside diseñado para familias jóvenes y la que será una de las dos únicas piscinas infinitas suspendidas en alta mar – The Hideaway, solo para adultos.

"Star of the Seas es el atrevido segundo acto de esta emocionante nueva era de vacaciones que se presentó por primera vez con Icon of the Seas y está colocando las mejores vacaciones del mundo en otro destino turístico de primer nivel", dijo Michael Bayley, presidente y CEO, Royal Caribbean International. "Entre Miami y Puerto Cañaveral (Orlando), más aventureros que nunca pondrán su mirada en las únicas vacaciones que combinan lo mejor de todas las vacaciones – desde el retiro en la playa hasta la escapada al resort y la aventura en el parque temático – con experiencias que han sido y seguirán siendo noticia y generando recuerdos en los próximos años."

Star traerá más de la revolucionaria combinación de Icon Class a través de ocho vecindarios que son destinos en sí mismos, con todo, desde restaurantes y bares hasta entretenimiento en vivo y más. Los aspectos más destacados incluyen cinco vecindarios exclusivos de Icon y Star:

Thrill Island – Hay emociones de todo tipo en Category 6, el primer parque acuático en alta mar que se presentó en Icon, y sus seis toboganes acuáticos que baten todos los récords con toboganes para que las familias hagan rafting juntas, el tobogán de caída libre o las colchonetas para hacer carreras de dúos; Crown's Edge, en parte pasarela, en parte atracción, a 47 metros sobre el océano; junto a los favoritos como el simulador de surf FlowRider, el minigolf y lugares para tomar un bocado y bebidas como Basecamp y Desserted.

Chill Island – Este pedazo de paraíso de tres cubiertas de altura alberga cuatro de las siete piscinas, cada una con diferentes vibraciones y vistas privilegiadas al océano, incluyendo el bar con piscina Swim & Tonic y Royal Bay , la piscina más amplia en alta mar. Con música en vivo y DJs y lugares para beber y comer de manera informal a solo unos pasos, como The Lime & Coconut, los viajeros pueden relajarse de día y de noche.

Surfside – El vecindario diseñado para familias jóvenes es donde pueden quedarse y jugar todo el día juntos y sin concesiones. Hay de todo, desde formas de chapotear para bebés y niños pequeños en Splashaway Bay y Baby Bay y con los mayores cerca en la piscina Water's Edge, hasta lugares para comer como Surfside Eatery y The Lemon Post bar – ambos con opciones para niños y adultos.

AquaDome – El oasis de tranquilidad durante el día y el lugar para una fiesta vibrante por la noche en la zona más alta de Star está de vuelta con vistas panorámicas del océano, y espectáculos que desafían los sentidos con clavadistas, trapecistas, robots, bailarines y más en el AquaTheater; y comida y bebida para disfrutar en el food hall del AquaDome Market, el bar Rye & Bean, Hooked y el bar The Overlook y Overlook Pods con vistas impresionantes.

The Hideaway – Escondido a más de 40 metros sobre el océano, en este espacio solo para adultos hay las buenas vibraciones de los clubs de playa de todo el mundo con una piscina infinita suspendida en alta mar – uniéndose a la única de este tipo que se encuentra en Icon – un DJ, un bar dedicado, una terraza con bañeras de hidromasaje y vistas ininterrumpidas al océano.

Los favoritos reinventados que ya pueden disfrutarse en Icon completan las vacaciones superventas de el tas Icon Class en Star, desde el Royal Promenade con vistas al océano desde el suelo hasta el techo, la asombrosa Pearl – la escultura de arte cinético más grande del mundo – y más de 15 restaurantes, bares y salones hasta Central Park, el vecindario al aire libre, recubierto con más de 30.500 plantas reales y animado día y noche con restaurantes como el nuevo Lincoln Park Supper Club, música en vivo en Lou's Jazz 'n Blues, convenientes ventanillas de recogida con sushi y champagne, y más. Además del exclusivo y ultralujoso Suite Neighborhood.

Star también se une a las vacaciones recién estrenadas en Oasis Class, Utopia of the Seas – la escapada corta definitiva – cuando llegue a Puerto Cañaveral (Orlando). A partir del próximo verano, los vacacionistas que celebren cualquier ocasión o simplemente se escapen pueden poner rumbo a Florida Central y elegir entre lo mejor de los dos mundos – unas vacaciones de una semana en el Caribe, un fin de semana de tres noches o una escapada de quatro noches entre semana a las Bahamas con energía de fin de semana de principio a fin; o ambos. También aumentando la apuesta en lo que respecta a los destinos y uniéndose a la creciente lista de experiencias destacadas de Royal Caribbean destaca la apertura del Royal Beach Club Paradise Island en las Bahamas – el primero del Royal Beach Club Collection – a finales de 2025.

Las vacaciones en Star ya se pueden reservar en el sitio web de Royal Caribbean. Los medios pueden encontrar recursos gráficos y más información en www.RoyalCaribbeanPressCenter.com/Star.

