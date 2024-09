OceanClub faz sua estreia na América Latina, promovendo inovação e colaboração em armazenamento de dados

RIO DE JANEIRO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A comunidade de tecnologia de armazenamento de dados OceanClub marcou a sua estreia oficial na América Latina no Innovative Data Infrastructure Forum 2024 - esta plataforma visa promover aplicações industriais e inovação tecnológica no armazenamento de dados, promovendo intercâmbios técnicos e colaboração entre pares. O Presidente Global de Vendas do departamento de Marketing e Soluções de Armazenamento de Dados da Huawei, Michael Qiu, foi quem promoveu o lançamento do OceanClub, juntamente com um grupo de estimados parceiros latino-americanos.

Michael Qiu afirmou que, com o rápido avanço da tecnologia de inteligência artificial, grandes quantidades de dados estão surgindo cada vez mais, inaugurando assim a era da monetização de dados. A criação do OceanClub visa capacitar os profissionais de dados, concedendo-lhes a oportunidade de participar das recompensas da era da IA. Como uma organização global aberta sem fins lucrativos, o OceanClub dedica-se a servir todos os profissionais de TI, oferecendo uma plataforma para inovação técnica e intercâmbio intelectual.

Especialistas, acadêmicos, engenheiros e entusiastas da tecnologia na área de armazenamento são bem-vindos para ingressar no OceanClub. Como membros, todos terão acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo intercâmbio entre pares, capacitação de treinamento, seleções de MVP, insights do setor e inovação colaborativa. Através da realização de diversos seminários online e offline, visitas corporativas, aulas públicas e cursos práticos, o OceanClub está empenhado em ajudar os membros a melhorar as suas capacidades tecnológicas de armazenamento de dados e a atingir os seus objectivos de desenvolvimento profissional.

Além disso, o OceanClub estabeleceu um mecanismo de incentivo abrangente para incentivar seus membros a ganharem pontos compartilhando conhecimento, publicando artigos, participando de discussões e proferindo discursos. Esses pontos podem ser usados para resgatar presentes da comunidade, obter acesso prioritário às atividades da comunidade e participar de seleções de MVP. Os membros selecionados como MVPs também desfrutarão de serviços de alto valor, como viagens gratuitas à China para intercâmbio técnico.

Em 2024, o OceanClub planeja organizar mais de 100 eventos e atividades de intercâmbio entre pares em mais de 30 países da América Latina, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, promovendo a popularização da tecnologia de armazenamento e liberando o potencial dos dados.

