Oddin.gg firma parceria com a BETesporte para impulsionar as apostas em esports no Brasil

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Oddin.gg, uma das principais provedoras globais de soluções B2B para apostas em esports, firmou parceria com a BETesporte, grupo pernambucano responsável também pela marca Lance de Sorte, para impulsionar as apostas em esports no Brasil. Pelo acordo, a BETesporte passa a integrar a infraestrutura completa da Oddin.gg: Odds Feed, serviços de trading e gestão de risco, widgets baseados em dados e o BetBuilder.

A BETesporte vem acelerando sua expansão no Brasil. Com o patrocínio ao programa "Bola na Rede", da RedeTV!, ganhou exposição nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sua entrada mais robusta nos esports — com os ícones do Counter-Strike FNX e Coldzera como embaixadores — deve atrair uma audiência mais jovem e nativa do digital, numa aposta de longo prazo na comunidade gamer.

Mauricio Lima, Market Lead da Oddin.gg no Brasil, afirma que a empresa acompanha de perto a BETesporte e a Lance de Sorte. "Os esports já são um dos maiores territórios de entretenimento do Brasil, mas seguem subexplorados pelas apostas — e é aí que está a oportunidade. A BETesporte foi uma das primeiras a enxergar esse segmento como o centro da sua próxima fase de crescimento, num movimento para durar. Tenho orgulho de liderá-lo com eles."

Júlio Santana, CMO da Lance de Sorte, complementa: "vemos os esports como uma oportunidade estratégica para ampliar nossa atuação num segmento que cresce rapidamente e tem uma comunidade engajada. A parceria com a Oddin.gg nos dá a tecnologia e a expertise para oferecer uma experiência diferenciada."

No primeiro ano do mercado regulado, o Brasil consolidou-se como um dos maiores polos de apostas do mundo. Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), o setor licenciado gerou R$37bilhões em GGR (cerca de US$7 bilhões) em 2025, com cerca de 25,2 milhões de apostadores. As apostas esportivas tradicionais ainda lideram, com mais de 56% da receita, mas os esports despontam como uma das principais frentes de crescimento.

Produtos estratégicos para a parceria

Permitem às operadoras ampliar a cobertura e criar experiências envolventes. São eles:

Odds Feed da Oddin.gg: dados e cotações atualizados em competições de esports no mundo, cobrindo os principais títulos.

Ferramentas de Trading e Gerenciamento de Risco: equilibram exposição e eficiência operacional.

Widgets: tornam a navegação mais simples e intuitiva, sobretudo no mobile.

Bet Builder: permite combinar mercados numa única aposta.

FONTE Oddin.gg