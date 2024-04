OKX Corta Taxas de negociação e Introduz Taxa Negativa no Brasil

SÃO PAULO, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A OKX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de tecnologia Web3, anunciou hoje uma nova estrutura de taxas para seus usuários no Brasil. Em uma iniciativa pioneira no setor, a OKX Brasil está introduzindo taxas de maker negativas para usuários com saldos em conta superiores a 5 milhões de reais, permitindo que usuários elegíveis ganhem com suas transações, estabelecendo um novo padrão de valor para o mercado cripto.

A nova estrutura de taxas inclui um sistema de níveis que recompensa os usuários por manterem ativos na plataforma ou por seus volumes negociados. Outro exemplo, usuários da OKX no Brasil com saldo de 2 milhões de reais ou mais desfrutarão do privilégio de taxas de maker zero em transações de criptomoedas, maximizando assim seus investimentos.

O Diretor Geral da OKX Brasil, Guilherme Sacamone, afirmou: "Nossa nova estrutura de taxas é um divisor de águas para a negociação de criptomoedas no Brasil, oferecendo valor e simplicidade incomparáveis aos nossos usuários. Ao introduzir taxas de maker negativas e taxas de maker zero para usuários elegíveis, além da conveniência de pares de negociação em reais com depósitos PIX, estamos tornando a negociação de criptomoedas mais acessível e atraente do que nunca. Essa abordagem não apenas melhora a experiência de nossa comunidade existente, mas também abre as portas para uma nova onda de investidores ingressarem no mercado."

A inclusão de pares de negociação em reais permite que usuários e instituições depositem fundos facilmente via PIX e comecem a negociar USDT, BTC, ETH e outros 147 pares de USDT com os livros de ordens globais da OKX, tornando a negociação de criptomoedas mais acessível e conveniente do que nunca.

A OKX Brasil continua priorizando segurança, transparência e satisfação do usuário, com seus relatórios mensais de Prova de Reservas demonstrando o compromisso da empresa em fornecer uma plataforma confiável e segura para os usuários.

Junte-se ao futuro da negociação de criptomoedas com a OKX Brasil. Para mais informações sobre nossa nova estrutura de taxas e para começar a negociar, visite nosso site em okx.com/pt-br.

Sobre a OKX

A OKX é uma das principais exchanges globais de criptomoedas e uma empresa inovadora de tecnologia Web3. Confiada por mais de 50 milhões de usuários globalmente, a OKX é conhecida por fornecer o aplicativo de negociação de criptomoedas mais rápido e confiável para traders em todo o mundo. Por meio de parcerias com várias marcas e atletas líderes em todo o mundo, como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca melhorar as experiências dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte de sua iniciativa para aumentar os criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Tribeca Film Festival. A OKX Wallet é a mais recente solução da plataforma para aqueles que desejam explorar o mundo dos NFTs e do metaverso enquanto negociam tokens GameFi e DeFi. Devido ao seu compromisso com transparência e segurança, a OKX publica suas Provas de Reservas mensalmente.

