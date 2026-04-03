OneBullEx presenta una nueva infraestructura de capa de intercambio ante la evolución del mercado de criptomonedas en América Latina

HONG KONG, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- OneBullEx presentó recientemente una nueva arquitectura de infraestructura de capa de intercambio diseñada para fortalecer el soporte del flujo de trabajo y la visibilidad operativa a nivel de plataforma dentro del entorno de trading. La actualización refleja un cambio más amplio en los criptoderivados, sector donde la calidad del diseño de la plataforma y la infraestructura de ejecución adquieren mayor relevancia a medida que maduran los mercados.

Esta tendencia es particularmente visible en América Latina. Según Chainalysis, la región registró un volumen de transacciones con criptomonedas de casi 1,5 billones de dólares entre julio de 2022 y junio de 2025; Brasil, Argentina, México y Colombia se encuentran entre sus mercados más importantes. Brasil, en particular, se ha convertido en un referente clave, tal como se analiza en el reciente estudio de OneBullEx acerca del mercado de futuros de criptomonedas del país. A medida que la adopción se intensifica, la interrogante central ha pasado de centrarse en el acceso al mercado a enfocarse en la calidad de la experiencia dentro de la plataforma.

En toda América Latina, muchos usuarios minoristas todavía confían en herramientas basadas en señales, como alertas de Telegram, pronósticos de redes sociales e indicaciones de aplicaciones. Los datos de Chainalysis demuestran que el 64 % de la actividad con criptomonedas en la región se realiza en intercambios centralizados, una cifra superior a la de Norteamérica del Norte y Europa. En un mercado marcado por el uso de criptomonedas estables (stablecoins), las transferencias transfronterizas y la actividad de trading ininterrumpida, las señales direccionales solo cubren una mínima parte de las necesidades de los usuarios. En los casos donde las criptomonedas sirven como canal para pagos transfronterizos y exposición al dólar, además del trading, una gestión deficiente de las órdenes se convierte rápidamente en un problema real para el usuario.

Por este motivo, la infraestructura de la plataforma adquiere mayor relevancia en América Latina. Las criptomonedas estables ahora desempeñan un papel fundamental en toda la región y, en varios de los principales mercados fiduciarios de América Latina, representan la fuente predominante de actividad. El presidente del banco central de Brasil afirmó públicamente que cerca del 90 % del flujo de criptomonedas del país está vinculado a las criptomonedas estables, utilizadas para pagos, transferencias transfronterizas y exposición al dólar. En mercados condicionados por la inflación, la volatilidad cambiaria y la demanda de remesas, lo que define a una plataforma de intercambio de criptomonedas es la confiabilidad con la que gestiona las órdenes, mantiene la coherencia del flujo de trabajo y brinda visibilidad al proceso de trading.

La última actualización de infraestructura de OneBullEx está diseñada para ese entorno. La arquitectura integra la gestión del flujo de trabajo respaldada por IA, el manejo de órdenes, controles de riesgo sistemáticos y visibilidad operativa directamente en la capa de intercambio; en este esquema, la IA se considera un componente de infraestructura aplicado al soporte de ejecución, la coordinación de investigaciones y la coherencia de los procesos en un mercado que nunca se detiene.

Dentro de esa arquitectura, productos como 300 SPARTANS están diseñados para admitir una participación más estructurada en el flujo de trabajo y la gestión de la estrategia dentro del entorno de la plataforma. La arquitectura se desarrolló para integrar las capacidades de investigación, ejecución y soporte directamente en la capa de intercambio, a nivel de infraestructura de plataforma.

Conforme continúa la evolución del mercado de criptomonedas en América Latina, OneBullEx considera que la próxima fase de competencia entre plataformas estará definida por la solidez del flujo de trabajo, la transparencia y el soporte integrados en el entorno de intercambio.

Acerca de OneBullEx

OneBullEx es una plataforma de trading de derivados de próxima generación que ofrece futuros perpetuos liquidados por USDT, sistemas de trading automatizados e infraestructura segura para usuarios globales. Impulsado por OneMore Group, OneBullEx combina la supervisión de grado institucional con la tecnología de trading diseñada para proporcionar un entorno estable, transparente y eficiente para los operadores de todo el mundo.

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FUENTE OneBullEx