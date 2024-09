Operações de câmbio do BV disparam 113% em 7 meses

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- As operações de câmbio no banco BV cresceram 113% nos primeiros sete meses do ano, atingindo USD 68,9 bilhões, resultado da estratégia de foco maior em serviços para clientes do Atacado e operações de Tesouraria. Com essas transações, o BV passou da 16ª posição no Ranking de Câmbio do Banco Central para a 10ª posição.

Entre os fatores que alavancaram os negócios de câmbio no BV estão o forte conhecimento e mapeamento dos clientes, antecipando movimentos de mercado oportuno para os fechamentos das operações de câmbio, o atendimento personalizado no pré e no pós-venda das operações de FX, focando em um atendimento customizado para as operações de câmbio e trade finance, e a automação e modernização no processo de precificação e fechamento de câmbio, trazendo maior ganho de escala e agilidade nas cotações.

FONTE banco BV