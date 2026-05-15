OPPO estreia em nova categoria no Brasil e entra no mercado de áudio com linha Enco Buds3

Novos fones sem fio chegam ao país em 15 de maio de 2026 e amplia atuação para além dos smartphones

SÃO PAULO, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO dá mais um passo na sua expansão no Brasil e estreia em uma nova categoria no país: a de dispositivos de áudio. A partir de 15 de maio, chegam ao mercado brasileiro os primeiros fones sem fio da marca: OPPO Enco Buds3 e Enco Buds3 Pro, disponíveis na loja oficial online da OPPO (oppo.com.br) e no Mercado Livre.

Divulgação: OPPO Brasil.

A entrada no segmento de áudio marca um movimento estratégico da companhia para consolidar seu ecossistema no Brasil, ampliando a presença para além dos smartphones e avançando na oferta de produtos conectados que dialogam entre si. Globalmente, a OPPO já soma mais de 760 milhões de usuários.

"A chegada dos Enco Buds3 e Enco Buds3 Pro representa um avanço importante da nossa atuação no Brasil. Estamos expandindo o portfólio com produtos que complementam a experiência do usuário e reforçam nossa visão de um ecossistema cada vez mais integrado", afirma Ethan Xue, Presidente da OPPO para a América Latina.

Com foco em diferentes perfis de uso, os novos modelos combinam performance, autonomia e conforto:

OPPO Enco Buds3: praticidade e eficiência para o dia a dia

Desenvolvido para quem busca versatilidade, o Enco Buds3 oferece som imersivo em um design leve e ergonômico semi intra-auricular1. O modelo entrega até 48 horas de autonomia total de bateria2 e conta com certificação TÜV Rheinland para durabilidade da vida útil da bateria, mantendo pelo menos 80% da capacidade após 1.000 ciclos de carregamento3. Com carregamento rápido, garante até 3 horas de reprodução com apenas 10 minutos de carga4 – ideal para rotinas dinâmicas.

OPPO Enco Buds3 Pro: áudio premium e experiência imersiva

Voltado para usuários mais exigentes, o Enco Buds3 Pro oferece qualidade sonora superior com drivers dinâmicos de 12,4 mm com revestimento em titânio5 e equalização personalizável em seis bandas6. O modelo também se destaca por sua resistência à água (IP55)7 e pela baixa latência de 47ms no Modo de Jogo8, proporcionando uma experiência otimizada para entretenimento e sessões de jogos mobile.

A bateria oferece até 12 horas de uso contínuo, chegando a 54 horas com o estojo9, reforçando a proposta de autonomia aliada a uma experiência sonora mais imersiva.

Preço sugerido e promocional OPPO EncoBuds3 no Mercado Livre: R$ 299

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1 O tamanho e peso dos OPPO Enco Buds3 são baseados em dados coletados nos Laboratórios OPPO. O tamanho e peso reais podem variar dependendo do processo de fabricação e métodos de medição.

2 Os fones e o estojo de carregamento fornecem 48 horas de reprodução de áudio combinadas. Os fones oferecem 9,5 horas de reprodução de áudio. Os resultados de teste de carregamento e bateria são baseados em resultados internos de Laboratórios OPPO (50% de volume e 25°C). A vida útil real da bateria dos fones pode variar com hábitos individuais de uso, como nível de volume, tipo de conteúdo de áudio, fatores ambientais e recursos específicos utilizados. Além disso, o desempenho da bateria pode diminuir com o tempo e com ciclos repetidos de carregamento. Portanto, a frequência real de carregamento pode variar de acordo com os diferentes hábitos de uso.

3 A bateria dos fones, excluindo a bateria do estojo de carregamento, é certificada pelo TÜV Rheinland Battery Health Certificate. A capacidade da bateria será de pelo menos 80% após 1000 ciclos de carregamento. O teste dos ciclos de carregamento é baseado nas seguintes condições: a temperatura da bateria inicia em 25 ± 1℃, e a temperatura ambiente é 25 ± 1℃. Os resultados reais podem variar devido aos métodos de uso e ao ambiente. Consulte a experiência real.

4 O tempo de carregamento e a vida útil da bateria foram testados nos Laboratórios OPPO a 25ºC usando um carregador OPPO padrão. Após os fones serem carregados no estojo por 10 minutos a partir de 0%, podem oferecer até 3 horas de reprodução de música AAC a 50% de volume, com outros recursos nas configurações padrão. O resultado real pode variar ligeiramente dependendo de fatores ambientais e do carregador utilizado.

5 O driver dinâmico de 12,4 mm é revestido de titânio e não é feito 100% de titânio.

6 O OPPO Enco Buds3 Pro suporta equalizador personalizado em celulares OPPO com ColorOS 12.0 ou versões posteriores. Para configurar esse recurso, vá em "OPPO Enco Buds3 Pro > Funções do fone". Usuários com ColorOS 11.0 ou superior devem acessar a App Store e atualizar o aplicativo Wireless Earphones para a versão mais recente. Outros usuários com iOS ou Android 7.0 e versões posteriores podem baixar e instalar o aplicativo HeyMelody para usar essa função.

7 Os fones de ouvido possuem resistência à poeira e água IP55, mas o estojo de carregamento não. Evite usá-los durante exercícios intensos para prevenir danos causados pelo suor.

8 A "latência ultrabaixa de 47 ms" é a latência identificada no fone de ouvido do OPPO Enco Buds3 Pro com o modo de jogo ativado. Os dados acima foram obtidos do laboratório OPPO. Como o resultado do teste é afetado pelo ambiente de teste, consulte o produto real.

9 Os fones de ouvido e o estojo de carregamento oferecem 54 horas de reprodução de áudio combinadas. Os fones de ouvido oferecem 12 horas de reprodução de áudio. Os resultados de teste de carregamento e bateria são baseados em resultados internos do laboratório OPPO (50% de volume e 25°C). A duração real da bateria dos fones pode variar com base nos hábitos individuais de uso, como nível de volume, tipo de conteúdo de áudio, fatores ambientais e recursos específicos utilizados. Além disso, o desempenho da bateria pode diminuir com o tempo e com ciclos repetidos de carregamento. Portanto, a frequência real de carregamento pode diferir de pessoa para pessoa.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981361/Picture1.jpg

FONTE OPPO Brasil