OPPO lança A6 e A6k e acelera expansão da Linha A no Brasil

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OPPO Brasil

13 mai, 2026, 18:13 GMT

Novos smartphones chegam ao país em 13 de maio, ampliando opções de preço e reforçando a aposta da marca em autonomia, resistência e desempenho

SÃO PAULO, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, anuncia a chegada ao Brasil de dois novos modelos da Linha A: o OPPO A6 e o OPPO A6k. Os lançamentos reforçam a estratégia de expansão da linha de entrada da marca no país, ampliando a diversidade de preços e funcionalidades para diferentes perfis de consumidores.

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OPPO A6 é o mais novo integrante da Linha A no Brasil. Divulgação: OPPO Brasil.
OPPO A6 é o mais novo integrante da Linha A no Brasil. Divulgação: OPPO Brasil.

O movimento fortalece um portfólio que já recebeu, em 2026, os modelos OPPO A6 Pro, OPPO A6x e OPPO A6t, consolidando a Linha A como uma das principais apostas da companhia no segmento de entrada. A proposta é disponibilizar smartphones acessíveis, sem abrir mão de atributos valorizados pelos usuários brasileiros, como bateria de longa duração, resistência, desempenho e qualidade de imagem.

"Com a chegada do OPPO A6 e do OPPO A6k, seguimos ampliando a nossa oferta de produtos no Brasil para atender diferentes necessidades e faixas de preço. Queremos tornar a experiência OPPO cada vez mais acessível, oferecendo tecnologias relevantes e recursos que fazem diferença na rotina dos consumidores, sem comprometer desempenho e confiabilidade", afirma André Alves, Gerente Sênior de Vendas da OPPO Brasil.

OPPO A6: resistência e autonomia para o dia a dia

Pensado para consumidores que priorizam durabilidade e bateria de longa duração, o OPPO A6 chega ao mercado com certificação IP69 de resistência à poeira e à àgua1, oferecendo maior proteção para diferentes contextos de uso.

Outro destaque do modelo é a bateria de 7.000 mAh2, desenvolvida para acompanhar longos períodos de uso sem necessidade de recarga constante. Com uma única carga completa, o OPPO A6 é capaz de reproduzir aproximadamente 14 horas de vídeo online e até 11,3 horas de jogos3. O smartphone também conta com carregamento rápido 45W SUPERVOOC4, capaz de atingir cerca de 36% de carga em apenas 30 minutos na tomada.

O OPPO A6 estará disponível no Brasil pelo preço sugerido de R$2.099, nos canais oficiais da marca e parceiros selecionados.

OPPO A6k: imagem ultranítida e experiência visual fluida

Já o OPPO A6k foi desenvolvido para consumidores que valorizam fotografia e navegação fluida em um smartphone acessível. O modelo traz câmera ultranítida de 50 MP5, capaz de registrar imagens detalhadas em diferentes situações do cotidiano, além de recursos inteligentes de otimização de imagem, como o Modo Retrato e Retoque em retratos com IA.

A experiência visual também é um dos destaques, graças à tela de 120 Hz6, que proporciona maior fluidez em navegação, vídeos, jogos e uso de aplicativos, tornando a interação mais responsiva e confortável ao longo do dia.

O OPPO A6k chega ao mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$1.699.

Os novos modelos estarão disponíveis no Brasil no site oficial da OPPO (oppo.com.br) e em parceiros como Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza e Mercado Livre.

Imagens aqui.

1 O OPPO A6 possui as classificações IP66/IP68/IP69 de resistência à poeira e à àgua, podendo prevenir respingos de água em uso normal. Sob condições laboratoriais controladas, foi testado para atender aos níveis IP66/IP68/IP69 de acordo com as normas GB/T 4208-2017 (China) e IEC 60529 (Internacional). As condições de resistência à água IP68/IP69 são as seguintes: [IP68] — O telefone é submerso em água parada a uma profundidade de 1,5 metros por 30 minutos, com diferença de temperatura não superior a 5℃ entre a água e o produto. [IP69] — O dispositivo pode suportar jatos contínuos de água a 80±5℃ e 15±1 L/min por 2 minutos (até 30 segundos em cada ângulo de jato de 0º, 30º, 60º e 90º). As funções de resistência a respingos, água e poeira podem diminuir devido ao desgaste diário. Não carregue o telefone em ambiente úmido. Danos causados por imersão em líquidos não são cobertos pela garantia.

Não há proteção contra água salgada e outros líquidos, especialmente água com sabão e álcool. O compartimento do cartão SIM deve estar sempre completamente vedado ao dispositivo para que a água não possa penetrar por ele.

2 O valor típico equivalente da bateria é de 7000mAh, e o valor nominal equivalente é de 6830mAh. Todas as declarações sobre bateria dependem dos hábitos de uso e os resultados reais podem variar.

3 Dados e descrição obtidos nos Laboratórios da OPPO. Os resultados reais podem diferir devido ao ambiente e aos hábitos de uso pessoais. Consulte a experiência real.

4 A marca nominativa e os logotipos SUPERVOOCTM são marcas registradas pertencentes à Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltda. Quando a tensão de entrada é 100-240V, a potência máxima de saída é 45W. A potência máxima de saída pode não ser 45W dependendo da tensão de entrada em diferentes regiões.

5 Apenas a câmera traseira principal tem 50 MP

6 A tela suporta taxa de atualização de até 120Hz. A taxa pode variar conforme diferentes cenários. Consulte o uso real.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979390/Picture1.jpg

FONTE OPPO Brasil

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