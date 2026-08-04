OPPO anuncia a linha Reno16 no Brasil com inovador design tridimensional e foco em fotografia criativa

Com visual inspirado em galáxias, os novos smartphones estreiam com recursos avançados de imagem e inteligência artificial, além do OPPO Bubble, dispositivo acoplável que amplia o uso criativo da câmera

SÃO PAULO, Brasil, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, apresentou hoje sua nova aposta para o mercado brasileiro: a linha OPPO Reno16. O lançamento reúne os smartphones OPPO Reno16 e OPPO Reno16 F, além de acessórios como o OPPO Bubble1, novo dispositivo acoplável que amplia a experiência criativa da câmera do smartphone, e os fones de ouvido OPPO Enco Clip2.

Divulgação: OPPO Brasil

Combinando o único design holográfico HoloVerse 3D2 com um conjunto de recursos de imagem e criatividade baseados em IA, cada dispositivo da série foi desenvolvido para tornar a captura, a edição e o compartilhamento de conteúdo mais intuitivos e refinados. De ferramentas como as Colagens com AI Remix e a Cyber Pop Cam até experiências personalizadas de IA impulsionadas pelo ColorOS 16, a linha Reno16 traz uma abordagem nova e simplificada para a criatividade móvel.

"A linha OPPO Reno16 foi pensada para quem vive em movimento e gosta de registrar o mundo ao seu redor, seja na universidade, no trabalho, em viagens ou em shows. Ele combina um inovador design tridimensional inspirado no universo, ferramentas inteligentes de edição e organização, além de novidades como o OPPO Bubble, que ajudam a transformar a forma como as pessoas registram e compartilham seus próprios universos", afirma Ethan Xue, Presidente da OPPO na América Latina.

Design da galáxia em 3D com estilo diferenciado

Cada geração Reno apresenta uma nova identidade de design e a linha Reno16 continua essa tradição com seu próprio visual ousado e distinto. Viabilizado por milhões de microlentes que reconstroem a luz no espaço, a versão Branco Aura utiliza o inédito Design holográfico HoloVerse 3D para criar um efeito visual de um planeta flutuante que muda de acordo com a iluminação e o movimento, com imagens que parecem pairar sobre a superfície do smartphone.

Em todos os modelos da linha, a tampa traseira de peça única esculpida a frio3 conta com um design integrado suave ao toque, que ajuda a reduzir o acúmulo de poeira ao redor da área da câmera.

O Reno16 apresenta uma tela compacta de 6'32'' polegadas4, projetada para uso confortável com uma só mão, complementada por uma estrutura de alumínio de grau aeroespacial. O Reno16 F oferece uma tela maior, de 6'57'' polegadas5, para uma experiência de visualização ainda mais ampla. Em ambos os modelos, a taxa de atualização é de 120hz6.

Imagens criativas para storytelling visual

A linha Reno16 foi desenvolvida pela OPPO com criadores de conteúdo em mente e traz diversos recursos de imagem para tornar a captura e a edição de conteúdo mais intuitivos, a começar pelas câmeras. Um dos destaques fica para a lente frontal ultrawide de 50 MP, com campo de visão de 100 graus7, que permite incluir mais pessoas em selfies em grupo e capturar imagens com perspectivas mais amplas e dinâmicas.

Tanto o OPPO Reno16 quanto o OPPO Reno16 F contam com um conjunto de quatro câmeras. No OPPO Reno16, o sistema é composto por uma câmera principal de 50 MP com OIS (Estabilização Óptica de Imagem)8, uma câmera telefoto de 50 MP com zoom óptico de aproximadamente 3,5x e OIS, uma câmera ultrawide de 50 MP com campo de visão de 116° e uma câmera frontal de 50 MP. Já o OPPO Reno16 F reúne uma câmera principal de 50 MP com OIS, uma câmera telefoto de 50 MP, uma câmera ultrawide de 8 MP e uma câmera frontal de 50 MP, oferecendo versatilidade para diferentes estilos de fotografia e vídeo.

Novidade na linha Reno, a Cyber Pop Cam oferece uma experiência de captura criativa diretamente no aplicativo da Câmera. Este recurso permite que o usuário aplique estilos de fotografia vintage, como efeitos de câmera digital, filme instantâneo e vazamento de luz com um único toque, facilitando a criação de fotos únicas com diferentes atmosferas e estéticas.

Além da fotografia, a série Reno16 também expande as capacidades de edição criativa por meio de um novo hub "Criar" no aplicativo de fotos, reunindo uma série de ferramentas baseadas em IA projetadas para auxiliar a personalização de narrativas visuais. O "Colagens com AI Remix" permite que os usuários combinem várias fotos ou vídeos curtos em composições visuais em camadas com adesivos animados, contornos e textos, permitindo até mesmo extrair objetos em movimento de Motion Photos ou vídeos para usá-los como adesivos. O "Popout 2.0" melhora ainda mais a flexibilidade criativa, permitindo que os elementos saiam do enquadramento em várias direções para efeitos visuais mais dinâmicos.

A criação de vídeos é igualmente fluida em toda a linha Reno16. A função "Vídeos" em 4K com estabilização do horizonte ajuda a manter a filmagem nivelada ao caminhar ou se mover, enquanto o vídeo com "Visão Dupla 2.0" introduz uma estabilização aprimorada e permite a alternância contínua entre as lentes traseiras durante a gravação.

Experiências de IA mais inteligentes e personalizadas

A linha Reno16 combina o mais recente ColorOS 16 com uma variedade de experiências inteligentes baseadas em IA que tornam as interações diárias mais intuitivas, personalizadas e eficientes.

Pela primeira vez em um smartphone Reno, a nova Tecla Snap fornece acesso rápido ao AI Mind Space9. Com um simples toque, ele permite que os usuários capturem e organizem instantaneamente o conteúdo na tela.

Projetado como um "hub de informações personalizado", o AI Mind Space ajuda os usuários a armazenarem facilmente dados e materiais importantes, revisitarem conteúdos salvos e a gerenciarem o dia a dia com mais eficiência. Dentro dele, o "Gestão de Despesas com AI" pode reconhecer e organizar automaticamente pagamentos digitais e recibos físicos em registros claros de gastos.

A linha Reno16 também traz o "Assistente Pessoal AI", que coordena de forma inteligente vários modelos de IA para fornecer uma assistência mais relevante e contextualizada. Ao extrair com segurança informações salvas no "AI Mind Space", o "Assistente Pessoal AI" pode recomendar o modelo de IA mais adequado para diferentes tarefas ou permitir que os usuários comparem as respostas lado a lado para maior flexibilidade e controle.

Ao viajar, o "Tradução de Cardápios com AI" facilita as experiências gastronômicas no exterior ao gerar explicações visuais de pratos estrangeiros, além da simples tradução de texto, tornando mais fácil para os usuários explorarem menus desconhecidos com maior confiança.

Desempenho confiável para excelência em tarefas diárias

A linha Reno16 foi desenvolvida para acompanhar usuários sempre conectados, desde a criação de conteúdo e sessões de jogos mobile até o streaming prolongado e a navegação em redes sociais. No Reno16, a bateria de grande capacidade de 6,000mAh10 fornece energia confiável para o dia todo, enquanto o Reno16 F oferece até 7,000mAh11 para usuários que precisam de uma autonomia ainda maior durante viagens, festivais ou uso prolongado ao ar livre. Os dois modelos contam ainda com o carregamento rápido 80W SUPERVOOC™12, reduzindo o tempo na tomada.

Para melhorar ainda mais a conectividade diária, a linha Reno16 conta com o "AI LinkBoost 4.013", que garante um desempenho de rede mais estável em ambientes lotados ou áreas com sinais mais fracos, ajudando a reduzir o atraso e a manter conexões mais fluidas durante jogos, streamings e videochamadas.

A linha também foi projetada para oferecer maior durabilidade em ambientes cotidianos, com classificações IP68, IP69 e IP69K de resistência à poeira e à água em todos os modelos14. O "Splash Touch" e o "Toque de Luva" melhoram ainda mais a usabilidade, mantendo a tela responsiva mesmo com as mãos molhadas ou usando luvas.

Design, criatividade e novas experiências

Além dos novos smartphones, a OPPO amplia seu ecossistema no Brasil com dois novos acessórios desenvolvidos para expandir a experiência dos usuários. Enquanto o OPPO Enco Clip2 aposta em design, conforto e qualidade sonora para acompanhar a rotina, o OPPO Bubble amplia as possibilidades criativas da fotografia móvel.

Inspirado no conceito de metal líquido futurista, o OPPO Enco Clip2 combina um design elegante, semelhante ao de um brinco, com uma proposta de uso confortável ao longo do dia. Seu formato de encaixe aberto foi desenvolvido a partir da análise de mais de 3.500 perfis de orelha15, proporcionando um ajuste natural que mantém o canal auditivo livre e amplia o conforto durante longos períodos de uso.

A experiência sonora também é um dos destaques do acessório. Desenvolvido em parceria com a Dynaudio, marca dinamarquesa reconhecida mundialmente por sua expertise em áudio, o OPPO Enco Clip2 conta com drivers dinâmicos duplos que oferecem uma separação precisa entre graves e agudos, proporcionando um som rico, natural e imersivo.

Já o OPPO Bubble expande o ecossistema da OPPO ao levar a experiência fotográfica dos smartphones para um novo patamar de criatividade. Pesando apenas 35 gramas16, o dispositivo se fixa magneticamente a capas compatíveis ou anéis magnéticos e possui uma tela AMOLED vibrante que funciona como um monitor em tempo real para a câmera traseira. Ele permite que os usuários visualizem as fotos enquanto usam a câmera traseira, facilitando a captura de selfies, fotos em grupo e composições criativas.

O OPPO Bubble também pode funcionar como um visor remoto e controle de obturador a até 10 metros de distância17, dando aos usuários a liberdade de explorar fotos mais criativas. Além da fotografia, ele também pode ser usado como uma espécie de acessório para bolsa quando combinado com suportes ou cordões compatíveis. Por meio de um aplicativo dedicado, os usuários podem personalizar a tela com imagens, animações em loop, textos e cores para refletir sua personalidade e estilo.

Além da nova linha OPPO Reno16, a marca apresenta três acessórios que ampliam a experiência dos usuários com mais praticidade, conectividade e criatividade.

A principal novidade é o OPPO MagFlash, acessório magnético que combina flash e luz de preenchimento em um único dispositivo. Com oito níveis de brilho e ajuste de temperatura de cor entre 3K e 6K, o acessório oferece iluminação versátil para diferentes cenários, como fotografias noturnas, ambientes com pouca luz e situações de contraluz. Compatível com a linha OPPO Reno16 e também com dispositivos iOs equipados com sistemas magnéticos, o OPPO MagFlash pode ser fixado diretamente ao smartphone ou em superfícies metálicas para proporcionar maior flexibilidade durante a captura de imagens.

A marca também lança a Caixa de Som Portátil OPPO, desenvolvida para acompanhar momentos de lazer dentro e fora de casa. Com a assinatura "Leve a música. Viva o momento.", o acessório conta com chip DSP dedicado para reprodução de áudio Hi-Fi, certificação IPX7 de resistência à água, bateria com autonomia de até 18,5 horas, Bluetooth 6.0 e possibilidade de emparelhamento de duas unidades para reprodução em estéreo.

Complementando o portfólio, a Capa Magnética OPPO Reno16 F oferece compatibilidade com acessórios magnéticos, ampliando a praticidade e a versatilidade de uso do smartphone.

Os novos acessórios chegam ao mercado com os seguintes preços sugeridos: OPPO MagFlash, R$ 499; Caixa de Som Portátil OPPO, R$ 499; e Capa Magnética OPPO Reno16 F, R$ 199.

Novas lojas e fortalecimento do pós-venda

Como parte de sua estratégia de expansão no Brasil, a OPPO iniciou a abertura de lojas conceito e quiosques no país. A marca já conta com um espaço no Shopping Castanheira, em Belém (PA) e inaugura ainda este ano sua primeira loja conceito em São Paulo, no Shopping Interlagos. Os novos espaços oferecerão experiências práticas com smartphones, dispositivos IoT e acessórios do ecossistema de produtos da marca, além de serviços como aplicação de película protetora gratuita, oferecimento de benefícios e atendimento pós-venda. A empresa também prevê a abertura de outras três lojas no Brasil ainda em 2026.

O fortalecimento da presença física acompanha a expansão da estrutura de atendimento da OPPO no país. Em 2026, a marca tornou-se elegível ao selo RA1000 no Reclame Aqui, após elevar sua reputação na plataforma de 6,8 para 8,5, resultado do trabalho de uma equipe composta por mais de 40 especialistas dedicados ao atendimento em canais como WhatsApp, telefone, site e e-mail. A rede de assistência técnica também está em expansão: atualmente, a OPPO conta com quatro centros oficiais de serviço e um centro oficial de reparo por envio, com previsão de alcançar, até o fim do ano, 14 centros de serviço e seis centros de reparo, ampliando a cobertura em todo o território nacional.

Além da expansão da rede, a OPPO eleva o padrão de pós-venda no Brasil com uma experiência inspirada em seu modelo de atendimento na China, onde a marca é referência. Pela primeira vez no país, os consumidores poderão acompanhar, em tempo real, todas as etapas do reparo de seus smartphones, do recebimento do aparelho até a conclusão do serviço. O pacote de benefícios inclui ainda dois anos de garantia, peças originais, película protetora gratuita, maioria dos reparos em até uma hora* e frete gratuito para reparos realizados durante o período de garantia.

Campanha de lançamento aproxima tecnologia, cultura e experiência

Além da apresentação da nova linha Reno16, a OPPO anunciou a cantora Marina Sena como a nova "Reno Girl" no Brasil, reforçando sua estratégia de aproximar tecnologia, criatividade e cultura local.

Para amplificar o lançamento, o "universo cósmico" da nova linha OPPO Reno16 vai tomar conta de São Paulo. De 4 até 10 de agosto, a campanha estrelada pela artista ganhará destaque nos painéis digitais nas principais estações da CPTM, estendendo-se por telas de abrigos de ônibus estrategicamente espalhados por toda a capital paulista.

Além disso, no dia 4 de agosto, uma ação temática realizada em parceria com a Azul e o Magazine Luiza ampliará os pontos de contato com o público. Passageiros do voo de Recife para São Paulo serão convidados a conhecer de perto os recursos da nova geração de smartphones.

Preço e disponibilidade

O novo OPPO Reno16, disponível nas cores Branco Aura e Violeta Crepúsculo, já pode ser adquirido por R$ 5.999 como condição especial de lançamento (preço sugerido de R$ 6.999). O smartphone está disponível nas lojas próprias da OPPO, incluindo o e-commerce oficial e lojas físicas, além de Magazine Luiza, Mercado Livre e lojas das operadoras Claro e Vivo.

Já o OPPO Reno16 F, também disponível nas cores Branco Aura e Violeta Crepúsculo, pode ser adquirido por R$ 4.599 no lançamento (preço sugerido de R$ 4.999). O modelo está disponível na Casas Bahia, Magazine Luiza, Fast Shop, Gazin, Bemol, Martinello e nas operadoras Claro, Vivo e TIM, além das lojas próprias da OPPO. As vendas online também ocorrem pelo Mercado Livre e pelo e-commerce oficial da fabricante.

Os acessórios OPPO Enco Clip2 e OPPO Bubble também estarão disponíveis a partir de 3 de agosto. O OPPO Enco Clip2 poderá ser adquirido nas lojas próprias da OPPO, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre e nas operadoras Claro e Vivo, com preço sugerido de R$ 1.599. Já o OPPO Bubble será vendido exclusivamente no e-commerce oficial da OPPO, com preço sugerido de R$ 899 e preço especial de lançamento de R$ 699.

Pacote de benefícios

Os consumidores que adquirirem qualquer modelo da linha OPPO Reno16 pelos canais oficiais da marca também terão acesso a um pacote exclusivo de benefícios de lançamento. Além do parcelamento em até 18 vezes sem juros no e-commerce oficial da OPPO, todas as compras incluem uma troca de tela frontal grátis e dois anos de garantia.

Os consumidores também poderão receber um kit exclusivo assinado pela Reno Girl Marina Sena. Edição limitada, confira a disponibilidade no momento da compra.

Além disso, os consumidores poderão adquirir acessórios da marca em condições especiais em nosso e-commerce, adicionando a capa oficial por R$ 19, o OPPO Enco Buds3 por R$ 49, o OPPO Bubble por R$ 299 ou o OPPO Watch X2 Mini por R$ 1.499.

Avisos:

* Algumas funções AI podem não estar disponíveis no aparelho no momento do lançamento. Elas serão disponibilizadas posteriormente via OTA. Considere os recursos da versão atual disponível.

* Pode ser necessário acessar uma conta para acessar determinados recursos de AI da OPPO.

* O serviço OPPO AI pode variar de acordo com o dispositivo, diferentes regiões e leis locais. É necessário conexão com a internet para acessar os recursos AI.

* Os recursos da OPPO AI apresentados nas páginas de produtos deste site são exibidos apenas para fins ilustrativos. As funcionalidades, interfaces e demais elementos visuais podem variar conforme a versão do software, a região e o período de lançamento. Consulte as funções disponíveis.

* As funções de IA da OPPO podem gerar resultados imprevisíveis ou falhos. Atenção ao usar tais funções.

* As imagens dos produtos são apenas para referência. Consulte o produto real. * Os laboratórios da OPPO foram acreditados pelo Serviço Nacional de Acreditação da China para Avaliação da Conformidade (CNAS), e seus relatórios de teste são diretamente reconhecidos em 106 economias ao redor do mundo, incluindo aquelas abrangidas pelo Fórum Internacional de Acreditação (IAF), pela Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC) e pela Cooperação de Acreditação da Ásia-Pacífico (APAC).

* As funcionalidades do produto e os conteúdos da sua interface (incluindo mas não se limitando à UI, UX e fundo de tela) representada neste site são apenas para referência. Consulte o produto real e os vendedores locais para mais informações.

* Algumas das imagens de exemplo desta página foram registradas com outros modelos da linha Reno16. O desempenho de câmera deste modelo é semelhante, mas os resultados podem variar dependendo das condições de captura.

* O jogo exibido na interface foi gerado por inteligência artificial.

1. O OPPO Bubble será disponibilizado em duas versões no Brasil. O OPPO Bubble é compatível com dispositivos OPPO com ColorOS 16.0 ou dispositivos com iOS 15 ou superior. O OPPO Bubble Edição Reno 16 será compatível apenas com a OPPO Reno 16 Series. A compatibilidade com mais dispositivos poderá ser adicionada futuramente por meio de atualizações OTA. Consulte a experiência real de uso. Para a lista completa de países e regiões compatíveis, acesse https://support.oppo.com/br/.

2. O design de galáxia HoloVerse 3D é exclusivo da edição Branco Aura. Outras variantes de cor apresentam tratamentos de design diferentes.

3. As tampas traseiras de peça única esculpidas a frio são aplicadas em todos os modelos, exceto na versão Branco Aura do Reno16 F, que utiliza um processo de moldagem por injeção transparente integrado.

4. O tamanho da tela é medido diagonalmente. O tamanho da tela do Reno16 é de 6.32'' como um retângulo completo e seu aproveitamento de tela é de 93.4% (área ativa). A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Consulte o produto real.

5. O tamanho da tela é medido diagonalmente. O tamanho da tela do Reno16 F é de 6,57'' como um retângulo completo e seu aproveitamento de tela é de 92,8% (área ativa). A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Consulte o produto real.

6. A tela suporta taxa de atualização de até 120 Hz. A taxa de atualização pode variar em diferentes cenários. de uso.

7. O campo de visão de 100° é um valor aproximado para a câmera frontal. A área real de visualização pode variar dependendo do modo de captura, dos aplicativos de terceiros e de outros fatores.

8. A função Ultraestável foi adicionada ao modo de estabilização padrão. O recurso oferece correção horizontal para pequenas inclinações (de 0° a 5°) causadas por capturas realizadas com a câmera em mãos, mantendo o enquadramento nivelado por meio de recorte da imagem, com suporte para resoluções de até 4K. Consulte o produto real para verificar o desempenho e a disponibilidade do recurso.

9. O conteúdo e os idiomas compatíveis com o AI Mind Space podem variar conforme a versão do software e a região de disponibilidade. Confira a disponibilidade atual da aplicação na região.

10. A capacidade da bateria é de 6000mAh valor típico e 5820mAh valor nominal sendo que a imagem exibida serve apenas como referência e você deve consultar o produto real para verificar todos os detalhes.

11. A capacidade da bateria é de 7000 mAh (valor típico)/ 6850 mAh (valor nominal). A imagem é meramente ilustrativa. Consulte o produto real.

12. A marca e os logotipos SUPERVOOCTM são marcas registradas de propriedade da Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 80 W SUPERVOOCTM significa que a potência máxima de saída é de 80 W, quando a tensão de entrada é de 200-240V. A potência máxima pode variar conforme a tensão de entrada em diferentes regiões.

13. O desempenho do AI LinkBoost 4.0 pode variar em função de fatores como regulamentações aplicáveis em cada região, compatibilidade do dispositivo, condições de rede, ambiente de utilização e outros fatores externos. Consulte a experiência real.

14. A série OPPO Reno16 possui certificação de resistência IP66/IP68/IP69/IP69K contra poeira e água. Em testes de laboratório controlados, atende aos padrões GB/T 4208-2017 (China) / IEC 60529-2013 (Internacional). IP66: Proteção contra jatos de água de alta pressão de todas as direções. IP68: Submersão em água parada até 1,5 metros por 30 minutos (diferença de temperatura ≤ 5°C). IP69: Resistência a jatos contínuos de água quente (80±5°C) com pressão e vazão controladas. IP69K: Resistência a jatos de alta pressão e alta temperatura em várias angulações.

15. Dados dos laboratórios da OPPO.

16. Dados obtidos nos laboratórios da OPPO

17. Dados obtidos nos laboratórios da OPPO

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO BRASIL