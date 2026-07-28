OPPO anuncia Marina Sena como 'Reno Girl' e leva 'universo cósmico' da nova linha Reno16 para a Avenida Paulista

Ação interativa transforma abrigo de ônibus com temática inspirada em galáxias dos novos smartphones, oferecendo fotos instantâneas e souvenirs com imagem da cantora

SÃO PAULO, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, anuncia uma ativação interativa na Avenida Paulista para marcar a chegada da nova linha de smartphones OPPO Reno16 ao Brasil. Antecipando o lançamento oficial marcado para 3 de agosto, a marca preparou uma experiência imersiva para o público em um dos pontos mais icônicos da cidade, tendo como estrela da campanha a nova "Reno Girl": a cantora e compositora brasileira Marina Sena.

Entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, o abrigo de ônibus localizado na Av. Paulista, 901, estará totalmente envelopado com a identidade visual inspirada no universo 3D e na estética "y2k dreamcore" da nova linha e exibirá o vídeo oficial da campanha "Seu Universo Brilha".

O espaço foi projetado para conectar o público à tecnologia da marca de forma interativa, antes mesmo dos produtos chegarem às lojas. Na ativação, o público poderá tirar selfies em uma tela especial inspirada na função Cyber Pop Cam e experimentar um efeito visual retrô inspirado em fotografias instantâneas. Após a captura, as pessoas receberão a foto impressa na hora e também poderão baixar a versão digital por meio de um QR Code.

Nos novos smartphones OPPO Reno16 e OPPO Reno16 F, a Cyber Pop Cam oferece uma variedade de estilos de imagem inspirados em diferentes estilos fotográficos clássicos.

Complementando a ativação, a OPPO lançou a promoção OPPO Reno 16 – Seu Universo Brilha. Para participar, basta postar uma foto ou vídeo criativo no espaço da ativação, marcando o perfil oficial da OPPO no Instagram (@oppobrasil) ou no TikTok (@oppobrazil) e utilizar as hashtags #SeuUniversoBrilha e #OPPOReno16. Automaticamente, os participantes concorrerão a três pares dos novos fones de ouvido sem fio Enco Clip2. Confira o regulamento da ação.

Como "Reno Girl" da OPPO, a cantora Marina Sena conheceu e explorou de perto os recursos da nova série OPPO Reno16. Na ativação, os visitantes poderão conferir seus novos looks e imagens produzidas especialmente para a campanha, além de receber brindes e outros itens exclusivos.

Expansão da campanha por São Paulo

Para amplificar o lançamento oficial da linha Reno16, o "universo cósmico" da OPPO vai tomar conta de São Paulo. De 4 até 10 de agosto, a campanha estrelada por Marina Sena ganhará destaque nos painéis digitais nas principais estações da CPTM, estendendo-se por telas de abrigos de ônibus estrategicamente espalhados por toda a capital paulista.

"Nossa intenção com o 'takeover' em São Paulo é fazer com que o design e a inovação do OPPO Reno16 transbordem para a cidade. O painel interativo na Avenida Paulista e as fotos instantâneas inspiradas na função Cyber Pop Cam dos novos aparelhos refletem exatamente o que propomos com os novos produtos: transformar a forma como registramos e compartilhamos nossos momentos em algo memorável. A campanha foi pensada para inspirar as pessoas a expressarem sua criatividade de formas únicas, aproximar o público da tecnologia da OPPO por meio de experiências interativas e criar momentos especiais para os fãs da nossa Reno Girl, Marina Sena, que reforça esse conceito por representar autenticidade, liberdade criativa e uma conexão genuína com uma geração que faz da criação uma forma de expressão", afirma Yolanda Jiang, CMO da OPPO Brasil.

Mais sobre a linha OPPO Reno16

Com design holográfico 3D inspirado em galáxias, a nova linha OPPO Reno16 estreia no Brasil com recursos avançados de imagem e inteligência artificial. Com foco em fotografia criativa, os novos OPPO Reno16 e OPPO Reno16 F foram desenvolvidos para tornar a captura, a edição e o compartilhamento de conteúdo mais intuitivos e refinados.

Ferramentas como a Cyber Pop Cam oferecem uma experiência de captura criativa diretamente no aplicativo da Câmera. Este recurso oferece nove estilos de fotografia, permitindo que o usuário aplique estilos de fotografia vintage, como os efeitos de "Filme Instantâneo", "Câmera Digital" e "Vazamento de Luz" com um único toque, facilitando a criação de fotos únicas com diferentes atmosferas e estéticas.

Além disso, a marca pretende anunciar a ampliação de seu ecossistema de produtos, com o fone de ouvido EncoClip2 e o OPPO Bubble, uma tela AMOLED que funciona como um monitor em tempo real para facilitar selfies com a câmera traseira e como um acessório para bolsa quando combinado com suportes ou cordões compatíveis. Por meio de um aplicativo dedicado, os usuários podem personalizar a tela com imagens, animações em loop, textos e cores para refletir sua personalidade e estilo.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO BRASIL