OPPO estreia modo Cyber Pop Cam na linha Reno16 e traz estética retrô para a fotografia mobile

Com nove estilos de filme vintage, novo recurso reduz a necessidade de recorrer a aplicativos de edição para criar imagens com estética retrô

SÃO PAULO, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, anuncia a estreia da Cyber Pop Cam, um novo modo de captura integrado ao aplicativo Câmera que chega ao mercado na nova linha OPPO Reno16. Os novos smartphones da empresa têm lançamento previsto para 3 de agosto no Brasil.

Divulgação: OPPO Brasil

Inspirada na crescente popularidade da estética retrô e dos visuais vintage nas redes sociais, a Cyber Pop Cam transforma cliques do dia a dia em imagens com a personalidade marcante do filme clássico, sem a necessidade de edições ou aplicativos terceiros.

A função oferece nove estilos selecionados que recriam a atmosfera de diferentes câmeras, desde o Câmera Digital, inspirado no brilho suave das antigas câmeras CCD e Filme Instantâneo, que recria tons vintage e aplica granulação à imagem, até o Vazamento de Luz, que reproduz o efeito de reflexos luminosos característicos da fotografia em filme, além de cinco visuais exclusivos inspirados em filmes analógicos.

Diferente de aplicativos terceiros, a função Cyber Pop Cam funciona tanto em fotos estáticas quanto em fotos em movimento, além de ser compatível com a câmera frontal e com todas as distâncias focais traseiras (de 0,6× a 10×).

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO BRASIL