OPPO anuncia Marina Sena como a primeira Reno Girl da marca no Brasil para linha OPPO Reno16

Cantora protagoniza campanha inspirada em criatividade e expressão individual, reforçando a conexão da OPPO com uma geração que transforma suas ideias em identidade

SÃO PAULO, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, anuncia a cantora e compositora Marina Sena como a primeira Reno Girl do Brasil para o lançamento da campanha da linha OPPO Reno16, nova aposta da marca no país, que chega oficialmente ao Brasil em 3 de agosto. Com design tridimensional inovador, câmeras desenvolvidas para ampliar as possibilidades da fotografia criativa e desempenho fluido, a nova linha chega para elevar a experiência do usuário em diferentes momentos do dia a dia.

Divulgação: OPPO Brasil

A parceria une dois universos que compartilham valores em comum: criatividade, autenticidade e a coragem de construir uma identidade própria. Reconhecida por sua personalidade marcante, sensibilidade artística e pela forma intuitiva como transforma diferentes referências em expressão criativa, Marina protagoniza a nova campanha da OPPO, que convida o público a explorar seu universo particular e celebrar aquilo que torna cada pessoa única.

"Acreditamos que a tecnologia pode apoiar as pessoas em sua jornada de autodescoberta, criatividade e expressão. A Marina representa essa visão de forma muito genuína. Sua personalidade, sensibilidade artística, liberdade criativa e a maneira como construiu uma identidade única dialogam diretamente com os valores que queremos celebrar com o lançamento do OPPO Reno16", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

A escolha de Marina para a campanha reforça o posicionamento da OPPO junto a uma geração que valoriza autenticidade, criatividade e liberdade para construir o próprio caminho. Desde o início de sua carreira, a artista conquistou o público ao desenvolver uma identidade singular, guiada por sua essência, por diferentes referências criativas e pela coragem de transformar sua própria visão de mundo em conexão com milhares de pessoas.

"Fiquei muito feliz com o convite da OPPO porque a campanha fala sobre algo em que acredito muito: confiar na essência e na própria intuição, experimentar e encontrar uma forma natural de mostrar ao mundo quem você é. Acho que cada pessoa tem um universo único, e foi muito especial participar de um projeto que incentiva as pessoas a explorarem essa identidade e expressarem sua criatividade de maneira verdadeira", afirma Marina Sena.

Com a tagline "Seu Universo Brilha", a nova campanha da OPPO para a linha Reno16 celebra a individualidade e incentiva as pessoas a registrarem o mundo ao seu redor de forma autêntica, valorizando suas histórias, criatividade e diferentes formas de expressão.

A nova linha OPPO Reno16 será disponibilizada no mercado brasileiro na próxima semana, ampliando o portfólio da marca no País com foco em design, desempenho e recursos de inteligência artificial. Acompanhe as redes sociais da marca para mais novidades.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO BRASIL