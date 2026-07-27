OPPO Reno16 aposta em efeito 3D para reinventar o design de smartphones

Nova tecnologia combina milhões de microestruturas ópticas em nanoescala para transformar a superfície do aparelho em uma experiência visual tridimensional

SÃO PAULO, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um mercado em que a inovação em smartphones costuma se concentrar em câmeras, telas e desempenho, a OPPO decidiu explorar um novo território: o design. Com a linha Reno16, a marca apresenta o Design da Galáxia em 3D, uma solução capaz de criar a sensação de um planeta flutuando sobre a tampa traseira do aparelho, adicionando profundidade e movimento a uma superfície tradicionalmente plana.

Divulgação: OPPO Brasil.

Disponível na versão Branco Aura dos modelos que ainda serão lançados no mercado brasileiro, o efeito visual é resultado da combinação entre a tecnologia proprietária Holográfica e um avançado processo de fabricação em nanoescala que coordena milhões de microestruturas ópticas para formar uma única imagem tridimensional. Mais do que uma nova opção de acabamento, a proposta busca transformar a interação visual com o smartphone. Conforme o aparelho é movimentado, a imagem parece ganhar profundidade, criando um efeito semelhante ao de um objeto suspenso acima da superfície.

Tecnologia Holográfica: milhões de microestruturas trabalhando em conjunto

O efeito visual é baseado na tecnologia proprietária Holográfica da OPPO, que utiliza princípios ópticos derivados do conceito de Imagem Integral , método apresentado em 1908 pelo físico francês Gabriel Lippmann. A técnica permite reconstruir imagens tridimensionais por meio de matrizes de microlentes, embora durante décadas sua aplicação tenha permanecido restrita a laboratórios devido às limitações tecnológicas da época.

Com os avanços recentes da fabricação em nanoescala, a OPPO conseguiu adaptar esse princípio para um produto de consumo. No Design da Galáxia em 3D, a imagem é dividida em milhões de fragmentos microscópicos que, ao interagir com a luz, são recombinados para criar a percepção de profundidade.

De forma simplificada, o processo funciona como se milhões de pequenos projetores trabalhassem simultaneamente para reconstruir uma única imagem tridimensional.

Engenharia em escala microscópica

Embora o princípio da tecnologia Holográfica seja relativamente simples, sua aplicação em escala representa um desafio de engenharia complexo: alinhar milhões de microelementos ópticos de forma precisa e contínua.

Tecnologias ópticas semelhantes já foram utilizadas em aplicações altamente especializadas, como elementos de segurança presentes em cédulas de dinheiro e sistemas antifalsificação. Nesses casos, porém, a estrutura normalmente se baseia na repetição de padrões idênticos ao longo da superfície.

Mas o Design da Galáxia em 3D da OPPO exige uma abordagem diferente. Em vez de repetir a mesma estrutura, cada microlente corresponde a um fragmento único da imagem final. Isso requer modelagem computacional avançada, capaz de coordenar milhões de elementos ópticos individuais e formar uma única imagem tridimensional contínua.

Do laboratório à produção em massa

Para transformar o conceito em realidade, a OPPO utilizou a tecnologia de nanoimpressão integrada, um processo avançado de fabricação capaz de criar estruturas ópticas complexas em escala microscópica.

Originalmente desenvolvida para aplicações como etiquetas de segurança e elementos antifalsificação, a tecnologia precisou ser significativamente aprimorada para atender às exigências do projeto. O trabalho conjunto entre equipes de engenharia, design e parceiros da cadeia produtiva permitiu ampliar a profundidade percebida do efeito para até 15 milímetros, mantendo elevados níveis de nitidez e estabilidade visual.

O desenvolvimento passou por diversas rodadas de otimização antes de atingir os padrões necessários para produção em escala. Nos primeiros testes, apenas uma em cada cem peças produzidas atendia aos requisitos de qualidade. Com sucessivos aprimoramentos nos processos de fabricação e controle óptico, a OPPO conseguiu transformar um conceito óptico complexo em um design viável para o mercado.

Mais do que criar um novo efeito visual, o Design da Galáxia em 3D demonstra como avanços em óptica e fabricação em nanoescala podem abrir novas possibilidades para o design de smartphones. Na linha Reno16, a tecnologia transforma a tampa traseira do aparelho em uma superfície dinâmica, capaz de adicionar profundidade e movimento a uma experiência tradicionalmente bidimensional.

A nova linha OPPO Reno16 será disponibilizada no mercado brasileiro na próxima semana, ampliando o portfólio da marca no País com foco em design, desempenho e recursos de inteligência artificial.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO Brasil