OPPO aposta em música e mobilidade para lançar Find X9 Pro no Brasil

Com o conceito "A câmera que te aproxima de tudo", marca conecta smartphone premium a grandes shows, criadores de conteúdo e ativações em apps de mobilidade, rádio e fandoms

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 750 milhões de usuários globalmente, escolheu a música como eixo central para apresentar ao mercado brasileiro seu novo smartphone premium, o OPPO Find X9 Pro. Com o conceito "A câmera que te aproxima de tudo", a campanha conecta o dispositivo ao universo de shows e festivais, apostando em criadores de conteúdo, fandoms e experiências digitais para dialogar com o público jovem.

Divulgação: OPPO Brasil. (PRNewsfoto/OPPO BRASIL)

A principal frente da estratégia é uma parceria com o superapp da 99, mirando nos usuários das categorias de mobilidade. A iniciativa inclui anúncios em vídeo e formatos pop-up dentro da plataforma, criando uma conexão direta com usuários que se deslocam para eventos musicais e posicionando o smartphone como o dispositivo ideal para registrar esses momentos.

"O Find X9 Pro nasce da compreensão de que o público quer viver e registrar suas paixões sem limitações. Equipado com um sistema potente de câmeras e bateria de longa duração, queremos que o smartphone seja o companheiro definitivo nesses momentos. A parceria com a 99 nos permite acompanhar os fãs de música desde o trajeto até o ápice do show", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

Segundo a empresa, a campanha integra mobilidade, entretenimento e cultura digital para aproximar a marca do público conectado à música e à produção de conteúdo.

Ativações conectam fãs, criadores e shows

A estratégia também inclui ativações ao longo do mês de março. A marca firmou parceria com a Rádio 89 FM, para promover ações promocionais de entrega de brindes para ouvintes que participarão de shows no período, além de chamadas exclusivas na rádio.

Outra frente da campanha envolve experiências com fandoms de artistas em turnê pelo Brasil, permitindo que fãs interajam com o aparelho e utilizem o dispositivo para registrar conteúdos durante os eventos.

A OPPO também aposta na conexão com a cena musical contemporânea. Em parceria com a revista Billboard Brasil, a marca irá patrocinar um projeto especial de conteúdo focado em artistas emergentes e novas tendências da música. A iniciativa prevê a produção de conteúdos desenvolvidos a partir do smartphone, explorando seus recursos de imagem e vídeo e conectando o dispositivo a diferentes momentos da experiência musical.

Smartphone aposta em fotografia para criadores de conteúdo

Posicionado como um dispositivo voltado à criação de conteúdo, o OPPO Find X9 Pro traz sistema de câmeras desenvolvido em parceria com a Hasselblad, incluindo uma lente teleobjetiva de 200 megapixels voltada à captura de imagens em ambientes como shows e festivais.

O aparelho também conta com quatro microfones com tecnologia AI Sound Focus para captação de áudio em ambientes com grande volume sonoro, processador MediaTek Dimensity 9500 e bateria de 7.500 mAh.

Para marcar sua entrada no segmento premium no Brasil, a OPPO oferecerá benefícios exclusivos aos primeiros compradores do dispositivo, incluindo suporte prioritário.

O modelo chega ao mercado com preço sugerido de R$ 11.999 e estará disponível na loja online da marca e em parceiros de varejo como Magazine Luiza, Bemol e Mercado Livre, além das operadoras Claro e Vivo.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935172/BR_CJ_KeyVisual_RGB__2.jpg

FONTE OPPO BRASIL